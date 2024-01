Fotballivet er snudd på hodet for Brann-spissen

Høyere enn Fløyen

Større enn en sjø

Sterkere enn Hulken

Men Aune han e rød



Slik lyder deler av Brann-fansens sang om Aune Heggebø. 22-åringen har en vanvittig stor stjerne i Bergen.

Forfatteren av boken «Brann – en historie om skandaler og kjærlighet», forklarer hvorfor.

– Han var representanten som sto frem – En ung bergenser som markerte for bergenspublikummet at de var villige til å kjempe for å vise hva Brann sto for etter nachspielskandalen, sier Joakim Randa Berthelsen til TV 2.

Supporteren trekker også frem Heggebøs personlighet som avgjørende for statusen.

VIL KJEMPE: Aune Heggebø i gangn med oppkjøringen med Brann. Det er i Bergen 22-åringen øsnker å være. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Han er en skjønn gutt. Lokal, smilende, han tåler å sitte på benken. Aune klager aldri. Det er lett å verdsette, sier Randa Berthelsen.

Fansens gunst er nok en mager trøst om man ikke er trenerens førstevalg.

I Obos- sesongen 2022 spilte Heggebø 24 kamper fra start på topp hos Brann. I Eliteserien ble det meget beskjedne tre kamper i startelleveren.

– Så lite spilletid som det ble i fjor kan ikke fortsette, sier en ærlig Heggebø til TV 2.



Men spissen er ærgjerrig. Mannen med egen sang nekter å klage offentlig.

– Jeg må vise meg frem på trening, være offensiv. Det er sånn jeg må tenke.



Interesse fra andre

Eirik Horneland satte Heggebø foran Bård Finne i 2022. Nå er det omvendt.

Brann-treneren er klar på at spissen trenger mer spilletid.

– Det er vi jo helt enige om, sier Horneland.

– Han må ha mer spilletid. Enten så får han det hos oss eller så finner vi en løsning der han får det hos andre, sier Brann-treneren til TV 2.

ÅPEN: Eirik Horneland er helt åpen om Heggebøs situasjon i Brann. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det er flere enn Horneland som ser at 22-åringen må spille for å utvikle seg. Andre klubber er interesserte i spissen, noe Heggebø bekrefter.

– Ja, det er det jo, men jeg har alt mitt fokus på Brann.

Ingen lovnader

22-åringen fikk en trøblete inngang på 2023-sesongen. I desember 2022 måtte han operere lyskene. Da han endelig skulle komme tilbake for å kjempe seg inn igjen på laget, måtte leggen opereres.



ALENE: Aune Heggebø har utallige timer alene på treningsfeltet bak seg. Skader har gjort det vanskelig for 22-åringen å være en reell trussel i konkurransen med Bård Finne. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Da grep Bård Finne sjansen.

Nå står en målmaskin i veien for startplass. Heggebø innser at det er vrient å utkonkurrere landslagsspissen. Førstevalget sto for 26 målpoeng forrige sesong.



Horneland er trygg på at reserven kommer til å gi alt for å gjøre spissvalget så vrient som mulig.

– Vi trenger ikke å motivere Aune. Han er en av de mest profesjonelle spillerne jeg har trent, så det bekymrer meg ikke.

– Jeg er veldig motivert for å vise meg frem på trening og kjempe. Det er i Brann jeg vil være, sier Heggebø til TV 2.

På spørsmål om Heggebø har fått noen lovnader om flere minutter på banen, svarer Horneland kontant:

– Ingen får lovnader om spilletid i Brann. Det er opp til han selv, men vi ønsker å ha Aune med oss på laget.