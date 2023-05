– Det at to fra samme styre har vært i valgkamp så lenge har slitt på tillitsforholdene i hele idretten, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Det har vært knyttet stor spenning til hvem fotballen, som det største særforbundet, vil gi sine stemmer til i det kommende presidentvalget på Idrettstinget.

– NFF skal samarbeide godt med NIFs president og øvrig styre uavhengig av hvem som velges, understreker fotballpresident Lise Klaveness overfor TV 2.



SKEPTISK TIL LEKKASJENE: Fotballforbundet og president Lise Klaveness håper på ro i NIF. Foto: Stian Johnsen

Fotballforbundet har lagt vekt på en ryddig og forutsigbar prosess for å komme frem til hvem de mener bør være idrettspresident i de neste fire årene.



De siste ukene har det stormet rundt den sittende presidenten, Berit Kjøll.

– Vi har ikke satt pris på den uroen og de lekkasjene som har vært fra og rundt Idrettsstyret siste månedene, sier Klaveness, og fortsetter:

– Vi er glade for at det snart er over, og at idretten kan samle seg om felles og viktige idrettspolitiske saker.



– Vil gi den beste arbeidsroen

I forkant av sin beslutning om hvilken kandidat de støtter, har fotballforbundets styre møtt valgkomiteens leder.

Dette er valgkomiteens innstilling: Kandidater på valg til styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2023-2027, inkludert valgte kandidater for 4 år på tinget i 2021 (navn i kursiv): President: Zaineb Al-Samarai, (flertallsinnstilling), Holmlia SK President: Berit Kjøll, (mindretallsinnstilling), Bærum Rideklubb 1. visepresident: Arne Bård Dalhaug, IF Ready Styremedlem: Mia Larsen Sveberg, (ung repr.), Trondheim Curlingklubb Styremedlem: Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb Styremedlem: Astrid Strandbu, Tromsø IL Styremedlem: Marco Elsafadi, Bønes BBK Sondre Sande Gullord, 2. visepresident, Nydalens Skiklub Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger Erik Unaas, Indre Østfold O-lag Sara Stokken Rott (ung repr.), Kalandseid IL



De to kandidatene, Zaineb Al-Samarai og Berit Kjøll, har også vært inne i et forbundsstyremøte hvor de la frem sine tanker og prioriteringer for neste periode.

– Begge kandidatene møtte godt forberedt og vi fikk gode diskusjoner med begge, forteller Klaveness, før hun avslører hvem de har størst tillit til.

– Vi landet til slutt på at NFF sine stemmer vil gå til Zaineb Al-Samarai.



FÅR NFFS STEMMER: Zaineb Al-Samarai kan bli valgt til ny president i Norges idrettsforbund. Foto: Javad Parsa

Fotballforbundet har valgt å følge flertallet i valgkomiteens innstilling, sier Klaveness til TV 2.

– Gitt den uroen som har vært tror vi et presidentbytte nå vil gi den beste arbeidsroen fremover. Zaineb har en spennende bakgrunn og kjenner fotball- og idrettsbevegelsen godt.



Al-Samarai sitter blant annet i styret til Vålerenga Fotball.

Viktig at styret står ved fotballens side

Klaveness vil likevel understreke at hun har hatt et godt samarbeid med Kjøll det året hun har sittet som fotballpresident.



– Vi håper og forventer at det nye idrettsstyret samler seg nå om å være øvrige idretters støttespiller i de viktigste idrettspolitiske sakene.

Det er spesielt to saker Fotballforbundet mener norsk idrett må ta tak i.

– For oss er det særlig viktig med kraft inn i arbeidet for mer og bedre satsing på idrettsanlegg, samt at Idrettsstyret står ved fotballens side inn i en tid med store utfordringer knyttet til å fase ut gummigranulat fra kunstgressbanene våre på en måte som ikke stopper fotballaktiviteten, sier Klaveness.



Idrettstinget avholdes i Bergen på Scandic Flesland 2. - 4. juni 2023.



164 personer skal stemme fram en idrettspresident. 75 representerer særforbundene, 75 kommer fra idrettskretser og 14 fra idrettsstyret og utøverrepresentanter.

Det kreves altså minst 83 stemmer for å vinne valget.

Det er andre gang på rad at valgkomiteen ikke innstiller på gjenvalg av sittende idrettspresident. For fire år siden gikk komiteen for Mollekleiv. Sittende president var da Tom Tvedt.

Kjøll avgjorde presidentvalget for snart fire år siden med 50,61 prosent av stemmene mot storfavoritten Sven Mollekleivs 49,39 – to stemmers overvekt.