Zlatan advarer Haaland

Som sikkert alle har fått med seg har Erling Braut Haaland tatt Premier League med storm og scoret totalt 22 mål på 16 kamper i alle turneringer for Manchester City hittil denne sesongen. I Premier League har lysluggen fra Jæren scoret 17 mål på elleve kamper.

22-åringen har mottatt en unison hyllest av en hel fotballverden etter sin fremragende sesongstart, og nå undrer alle på om den norske angriperen vil fortsette å bøtte inn mål og bli enda bedre i kampene fremover.

Sveriges superstjerne Zlatan Ibrahimovic har selvsagt fått med seg Braut Haalands suksess i den lyseblå Manchester City-drakten.

UVENNER: Pep Guardiola og Zlatan Ibrahimovic. (Foto: MANU FERNANDEZ/AP) Foto: MANU FERNANDEZ

– Avhenger av Guardiolas ego

AC Milan-stjernen er imidlertid blant dem som trolig er et fåtall som er usikker på om Braut Haaland vil utvikle seg til å bli en enda bedre spiss under ledelse av Pep Guardiola.

– Kan Guardiola gjøre Haaland enda bedre? Det avhenger av Guardiolas ego. Om Guardiola tillater at Haaland blir større enn ham selv eller ikke. For han tillot aldri meg å bli større enn ham. Og ikke bare meg, men mange, mange andre også, sier Zlatan Ibrahimovic i et intervju med franske Canal+, gjengitt av svenske Fotbollskanalen.

Pep Guardiola trente som kjent Zlatan Ibrahimovic i Barcelona i sesongen 2009/10. De to kom ikke overens, og svensken forlot Camp Nou året etter. I sin selvbiografi «Jeg er Zlatan» avslørte 41-åringen at han ved flere anledninger skjelte ut Guardiola under sin tid i Barcelona, og beskyldte treneren for «å mangle baller».

– Om José Mourinho lyste opp et rom med sitt nærvær så var Pep typen til å dra ned gardinene, skrev blant annet Zlatan i sitt kapittel om tiden i Barcelona.

IMPONERER ZLATAN: Erling Braut Haaland. Foto: PHIL NOBLE

Gjensidig beundring

Erling Braut Haaland har i flere intervjuer uttalt at svenske Zlatan Ibrahimovic er et av hans store forbilder og idoler på banen.

Beundringen er gjensidig.

– Om jeg liker Haaland? Ja, veldig mye. Jeg mener at han er en veldig smart spiller. Han gjør aldri ting på banen han ikke har ferdigheter til, sier Ibrahimovic.

Og forklarer hvorfor:

– Han går aldri ned i banen for å hente ballen for å spille fremover. Han venter foran målet og siden dreper han alle. Han minner meg om spillere som Filippo Inzaghi, David Trezeguet og Christian Vieri. Han er en ny versjon av dem, fastslår Sveriges superstjerne.

Braut Haaland har stått over Manchester Citys to siste kamper, mot Leicester i Premier League og Sevilla i Champions League, på grunn av skader og sykdom. Det er ventet at toppscoreren er tilbake i aksjon når Manchester City møter Fulham på Etihad førstkommende lørdag.