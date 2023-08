Zahid klar for ny klubb

SCORET FOR NORGE: Ghayas Zahid feirer sin scoring for Norge mot Østerrike samen med Jørgen Strand Larsen og Veton Berisha i november 2020 – den såkalte «nødlandskampen». Foto: JOE KLAMAR / AFP

Ifølge TV 2s opplysninger signerte han natt til onsdag en toårskontrakt med serbiske Partizan Beograd etter å ha gjennomført de medisinske undersøkelsene for sin nye klubb.



Klubben har nå bekreftet overgangen i sine kanaler.

Zahid har de siste ukene vurdert flere tilbud. Han takket blant annet nei til en saudiarabisk klubb før han til slutt valgte den serbiske klubben, som deltar i Conference League-kvalifiseringen, der de skal møte Nordsjælland torsdag.

Zahid stod uten kontrakt etter at avtalen med tyrkiske Ankaragücü utløp i slutten av juni. Partizan Beograd betaler dermed ingen overgangssum for Oslo-mannen.

Etter at han forlot Vålerenga i 2017, har Zahid spilt på Kypros (APOEL), i Hellas (Panathinaikos) og i Tyrkia (Ankaragücü). Nå er han klar for et nytt eventyr i den kokende fotballbyen Beograd, der rivaliseringen mellom Partizan og Røde Stjerne er kjent som en av fotballverdenens heftigste.

Zahid står med to A-landskamper for Norge og ett mål.

Spillerens agent Mike Kjølø har ikke besvart TV 2s henvendelser om overgangen.