Xavi til TV 2: – Vi må forbedre oss mye

– Vi er i en dårlig dynamikk, og det må vi endre umiddelbart. Jobben starter i morgen. Vi må forbedre oss mye.

Det sa Xavi til TV 2 etter 3-1-tapet for Real Madrid i El Clásico.

Selv om tabelltoppen i LaLiga gikk videre til erkerivalen, er avstanden på bare tre poeng med 29 kamper igjen.

Likevel er stemningen rundt Barcelona ganske dårlig. Mye på grunn av sviktende resultater i Champions League, der laget er i ferd med å ryke ut av gruppespillet.

Sammendrag: Real Madrid - Barcelona 3-1

I El Clásico viste Real Madrid at de - som i fjor - nok er noen hestehoder foran Barcelona.

– Hva er forskjellen på lagene, mener du?

– Det handler ikke om kvalitet, men om effektivitet. Det handler om mentaliteten når det kommer til å score mål. Når Real Madrid får sjansen, så scorer de. De dreper oss, og vi klarer ikke å drepe dem, sa Xavi til TV 2.

Til tross for bare et poengtap denne sesongen før tapet for Real Madrid har man sett tendenser til en formsvikt. Verdt å nevne er at Barcelona kun hadde møtt et lag på topp 10 - Real Sociedad.

– Det er en kurve vi har sett over litt tid nå. Barcelona spilte fryktelig god fotball tidligere i sesongen, men nå er det flere kamper. I forrige kamp mente Iago Aspas at de var skuffet over å ikke vinne. Det er interessant at Xavi nevner mentalitet, for de henger litt fort med hodet nå, sier TV 2s LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg.

Nå venter en rekke med tøffe kamper. Villarreal, Athletic og Valencia er de neste motstanderne i LaLiga, og innimellom der skal Bayern München komme til Camp Nou.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt lar seg likevel ikke begynne å tvile på Xavis gjenoppbygning av Barcelona.

– De kan vinne ligaen. Ok, de er tre poeng bak, men det er ingenting her som gjør at jeg mister troen på dette prosjektet. At de er her i det hele tatt er det lite under.

Han peker på skadene som en av årsakene, og tror Barcelona kan gi Real Madrid kamp til døra.

– Jeg tror ikke Barcelona kommer til å tape mange kamper, og kan vinne dette til slutt. Nå er de i en dump, men la Xavi få lov til å vise hva han er lagt av og hva han er gode nok, sier han.

– Jeg er ikke villig til å dele ut noe pokal her, for jeg tenker at Barcelona kan vinne dette.