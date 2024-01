Xavi med Barcelona-oppgjør: – Grusomt

– Arbeidet vårt har ikke blitt verdsatt. Det er derfor jeg har bestemt meg for å dra, sier Barcelona-trener Xavi Hernández.

Xavi har annonsert at han gir seg som Barcelona-trener etter sesongen. På tirsdagens pressekonferanse tok han et kraftig oppgjør med presset i den katalanske storklubben.

Den tidligere midtbanestjernen er klar på at han føler støtte fra fansen og klubbpresident Joan Laporta, men at det er et generelt press i storklubben.



– Vi har et problem i denne klubben når det gjelder krav. Det nytes ikke. Det er som om du risikerer livet hele tiden. Det er derfor jeg sier at det er grusomt å være Barcelona-trener. Det er slik jeg føler det, sier Xavi.



Xavi ramser opp Pep Guardiola, Ernesto Valverde og Luis Enrique, som han hevder også har lidd i jobben som Barcelona-trener.

– Tiki takaen er død. Og Xavi har drept det

– Ikke sammenlignbart

Guardiola har full forståelse for Xavis frustrasjon.

– Vi kan ikke sammenligne presset i England med det i Spania. Det er min erfaring, sier Manchester City-manageren på tirsdagens pressekonferanse.

FULL FORSTÅELSE: Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: Amr Alfiky / Reuters / NTB

– Presset er tusen ganger høyere enn i England. Ja, det er mange kamper og seks pressekonferanser i uken, men presset man føler i Barcelona er ikke sammenlignbart med noen andre klubber, utdyper Guardiola.

Xavi forteller at han allerede i begynnelsen av sesongen bestemte seg for at dette kom til å være den siste sesongen som Barcelona-trener.

Offentliggjøringen kom like etter lørdagens 3-5-tap for Alexander Sørloths Villarreal.

– Vi trenger en reaksjon. Vi trenger håp for neste sesong. Min prioritet er å avslutte godt i klubben. Prosjektet vil fortsette. Barcelona-fansen trenger en reaksjon, og jeg tror at det var den beste avgjørelsen, sier Xavi.



– Jeg har tilpasset meg

Xavi understreker at slitasjen ikke avhenger av klubbens sviktende økonomi og manglende spillersigneringer.

– Vi har tilpasset oss de svært negative omstendighetene. Likevel synes jeg at det er gjort en kjempejobb. Jeg har god samvittighet, sier Xavi.

– Jeg har tilpasset meg omstendighetene, vel vitende om at det har vært vanskeligheter, sier Barcelona-treneren.



Xavi er ikke nødvendigvis helt ferdig med Barcelona for alltid.

– Jeg utelukker ikke å bli Barcelona-trener i fremtiden. Nå trenger de meg ikke, sier 44-åringen, som tidligere har ledet qatarske Al Sadd.

Barcelona ligger på fjerdeplass i LaLiga med elleve poeng opp til serieleder Girona. Det er ti poeng til Real Madrid på andreplass.

Katalanerne møter Napoli i Champions League-åttedelsfinalen.