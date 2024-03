Xavi har fått nok: – Store løgner

Grensen er nådd for Barcelona-trener Xavi Hernández.

Se Barcelona mot Las Palmas på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra klokken 20.30.

– Jeg kan ikke tolerere løgn og oppdiktede ting, sier Xavi Hernández.



Barcelona-trener bekrefter at han har saksøkt to journalister.

– Jeg kan akseptere kritikk, men det går en grense et sted, sier Xavi på fredagens pressekonferanse, gjengitt av spanske medier.



Og nå er grensen nådd for Xavi.

– Det er på tide å si at nok er nok. Det er veldig store løgner. Nå er det nok.



SLÅR TILBAKE: Barcelona-trener Xavi Hernández. Foto: Josep Lago / AFP / NTB

«Champions League-narr»

En journalist i avisen El País hevdet ifølge Mundo Deportivo at Xavi hadde tatt kontakt med ham fordi han var misfornøyd med en sak der Barcelona ble omtalt som «Champions League-narren» etter flere Europa-skuffelser.

Xavi nektet for dette, og senere innrømmet journalist at Barcelona-treneren ikke hadde tatt direkte kontakt med ham.

Den andre som er saksøkt, er en journalist som i Cadena SER rapporterte at Xavi tvang medlemmer av støtteapparatet til å legge frem mobiltelefonene for å få avdekket hvem som lekker nyheter, skriver Barcelona-avisen Sport.

Tidligere i år annonserte Xavi at han gir seg etter sesongen. Treneren tok samtidig et oppgjør med det han opplever som et grusomt press i klubben.

Vil legge press på Madrid

Det har blitt spekulert i om Barcelona vil prøve å overtale Xavi til å fortsette.

– Jeg har takknemlig for presidenten, Deco og alle som vil at jeg skal fortsette. Jeg tror ingenting endres, sier Xavi.

Xavi og Barcelona er åtte poeng bak serieleder Real Madrid når det gjenstår ni LaLiga-runder gjenstår denne sesongen.

– Vi kan legge press på Real Madrid, påpeker Xavi, vel vitende om at Barcelona spiller mot Las Palmas ett døgn før Real Madrid møter Athletic.



Gigantene møtes i El Clásico søndag 21. april.

Barcelona-treneren måtte også svare på bildene av stjernekeeper Marc-André ter Stegen som fikk behandling på fredagens trening.

– Det går greit, sier Xavi, som også bekreftet at Ronald Araújo og Jules Koundé er skadefri, mens Andreas Christensen mister lørdagens kamp.



Se Real Madrid mot Athletic på TV 2 Play søndag fra klokken 20.30.