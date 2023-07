West Ham bekrefter rekordsalg av Declan Rice

Saken oppdateres!

Siden overgangsvinduet i sommer åpnet har det vært rykter om at Arsenal ønsker seg Declan Rice (24).

Nå bekrefter West Ham at kapteinen forlater klubben, og at det er snakk om et britisk rekordsalg. Arsenal er ikke nevnt i meldingen, men alt tyder på at han skal dit.

Overgangssummen det er snakk om skal være på om lag 1,3 milliarder kroner.



– Vi kan bekrefte at Declan Rice forlater klubben, skriver West Ham i sine kanaler lørdag morgen.

Selv takker 24-åringen av tiden i West Ham med et lengre brev på klubbens hjemmeside.

– Det er så mange mennesker jeg må takke for å ha bidratt i utviklingen og reisen min i West Ham – medlemmer av styret, trenere, ansatte, kolleger og venner som alltid har vært der for meg. For mange til å liste opp her, men alle vet hvem de er, og jeg vil aldri glemme noen av dem, sier Rice selv.



West Hams deleier David Sullivan sier at han ønsket å beholde kapteinen i klubben, men har forståelse for at Rice nå søker nye utfordringer.

– Jeg er lei meg for at Declan forlater oss, men jeg tror at alle i West Ham United burde være veldig stolte av den rollen vi har spilt i hans reise fra akademiet til å bli den mest verdifulle unge spilleren i engelsk fotball, sier Sullivan.

24-åringen kommer fra London og ble en del av Chelseas akademi som sjuåring. Da han var 14 ble han en del av West Ham sitt akademi og har vært i klubben siden.

I 2017 ble han del av seniorlaget. Totalt har Rice 245 kamper og 15 mål og vise til.



– De siste dagene og ukene har vært en absolutt virvelvind av følelser, men det er viktig for meg at jeg får muligheten til å si farvel og reflektere over det som har vært en så spesiell og minneverdig del av livet mitt, forteller Rice.

NYE EVENTYR: Declan Rice, her med Europa Conference League-pokalen, forlater West Ham og er klar for ny klubb. Foto: Bradley Collyer

I slutten av juni ble overgangssummen på 105 millioner pund, om lag 1,3 milliarder kroner, godtatt. Det har imidlertid tatt lang tid før bekreftelsen om at Rice forlater West Ham kom.

Dette skal ifølge flere engelske medier være på grunn av hvordan Arsenal vil betale for den irske fotballspilleren. The Gunners har ennå ikke bekreftet overgangen på sine sider.

Ventetiden har frustrert West Ham-manager David Moyes.

– Vi kan ikke planlegge noe før det er i boks. Alle kjenner situasjonen, og vi venter på at det skal skje, sa Moyes til pressen på West Hams Australia-turné fredag.



VANT: Declan Rice Europa Conference League med West Ham. vant Foto: Joe Giddens

Rice har både representert Irland og England på landslaget.

Besteforeldrene er irske og Rice startet den internasjonale karrieren på det irske landslaget. I 2019 bestemte han seg for å representere England.

Han har spilt 43 kamper og har tre mål så langt for England.