Vurderer å reise til Qatar for å legge press

Fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken vurderer å reise til VM-byen Doha. – Vi vil ikke være til stede på VM-stadion under åpningskampen eller andre kamper i Qatar, understreker Klaveness.

20. november starter fotball-VM i Qatar.

Nylig vedtok Norges Fotballforbund at ingen skal være fysisk til stede på stadionene under kampene i Qatar, hverken med ansatte eller tillitsvalgte.

A-landslagets analytiker er den eneste som har fått unntak.

Nå forteller Klaveness til TV 2 at hun har tanker om å reise til Qatar før mesterskapet starter.

– Jeg og generalsekretær Karl-Petter Løken vurderer å dra til Doha i forkant for å møte andre forbund og delta på relevante fagprogrammer, og for å gjennomføre vår plikt til å sette press på menneskerettighetsspørsmål både før, under og etter mesterskapet, sier fotballpresidenten.



De vil imidlertid ikke være til stede på VM-stadion under åpningskampen eller andre kamper i Qatar, understreker hun.

– Dette er ikke noe boikotthandling, men en konsekvens av hvordan vi og våre medlemmer ser på mesterskapet, og at det ikke er nødvendig for oss å være til stede når landslaget vårt ikke er kvalifisert.

Kommer til å se utvalgte deler

«Jeg boikotter, og oppfordrer andre fotballeksperter til å gjøre det samme», var beskjeden Klaveness, som daværende NRK-ekspert, la ut på Twitter i mars 2018.

Nå sitter hun i en helt annen rolle.

– Som president i NFF har jeg en plikt til å følge med, holde meg oppdatert om hva som skjer under verdens største fotballarrangement, også for å kunne bruke den plattformen vi har til å sette søkelys på det som er kritisk, sier Klaveness til TV 2.

Hun viser til at utfordringene i internasjonal fotball ikke stanser etter Qatar-VM.

– Dette er komplekst og strekker seg langt utover denne tildelingen.

Men om hun kommer til å se på kampene?

– Fotballtinget vedtok i fjor at vi ikke skulle boikotte og rollen min tillater heller ikke at jeg kan koble meg helt av når mesterskapet går nå. Selv om jeg ikke vil følge mesterskapet som fest og underholdning, vil jeg likevel se utvalgte deler for å holde meg oppdatert.

Flertallet vil ikke se kamp

I Fotball-Europa går debatten om boikott av Qatar-VM for fullt.

Flere byer har varslet boikott, det samme har enkelte fotballpuber.

I en holdningsundersøkelse utført av YouGov, på bestilling av Amnesty International, kommer det frem at 47 prosent av de spurte i Norge mest sannsynlig ikke vil se minst en fotballkamp fra Qatar VM.

Mens 44 prosent av de spurte i Norge svarte at de mest sannsynlig ville se minst en VM-kamp.

Undersøkelsen er gjennomført i 15 land, og TV 2 har fått tilgang til tallene.

Gjennomsnittet for alle landene var at 54 prosent sannsynligvis vil se en eller flere kamper.

– Det er interessant at et flertall av de spurte (i Norge, journ. anm) heller mot å ikke se på mesterskapet når vi vet at nordmenn til vanlig er svært glade i å følge med på store mesterskap, sier talsmann i Norsk Supporterallianse, Ole Kristian Sandvik.

Han mener dette danner et tydelig bilde av at nordmenn er motstandere av mesterskapet i Qatar, og viser til tidligere spørreundersøkelser.

– Jeg tror befolkningen har fått med seg at Qatar-VM er basert på slavearbeid, grove menneskerettighetsbrudd og sportsvasking, sier Sandvik.

Han satt også i Qatar-utvalget.

Hans inntrykk er at svært mange norske supportere er mot Qatar-VM, og at en unormalt høy andel nekter å se en kamp av mesterskapet.

– Det er et tydelig skifte i forbindelse med dette mesterskapet. Det er ingen tilfeldighet, for det handler om at vi tar et tydelig standpunkt mot at fotballen skal bli misbrukt av diktaturer, sier Sandvik.

– Normalt det gøyeste jeg vet

Mens utgangspunktet for hvordan Lise Klaveness forholder seg til VM, har endret seg drastisk siden 2018 og twitter-meldingen om boikott.

– Jeg som president er representant for alle medlemmene i Norges Fotballforbund. Jeg har derfor en plikt til å gjøre det som best underbygger de 26 tiltakene medlemmene påla oss under fjorårets ting.

Og legger til;

– Beslutningen da var at NFF ikke skulle boikotte VM hvis vi kvalifiserte oss med landslaget vårt, men at vi likevel skulle sette i verk mange tiltak for å styrke menneskerettighetene i Qatar, FIFA og i egen fotballorganisasjon.

Nå handler alt om hva hun og NFF kan oppnå ved å sette et ytterligere press, med en eventuell ny reise til Qatar.

– For meg personlig er det mange år siden jeg bestemte meg for at jeg ikke kunne følge dette mesterskapet som ved andre mesterskap. VM er normalt det aller gøyeste jeg vet om og ellers ville jeg entusiastisk fulgt hver eneste kamp, enten på stadion eller hjemme. Slik kommer jeg ikke til å forholde meg til Qatar-VM.