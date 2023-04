Vred seg i smerte etter stygg smell

LSK Kvinner - Brann 0-0

Saken oppdateres!

Landslagspausen gikk ikke slik de regjerende seriemesterne hadde håpet på. Både Tameka Yallop og Marit Bratberg Lund kom tilbake fra samling med skader. Dermed fikk Amanda Frisbie muligheten på vingbacken i Bratberg Lunds fravær.

Hun holdt bare 50 minutter før også hun endte på skadelisten.

Amerikaneren ble taklet hardt av Signe Holt Andersen og fikk en ekkel vridning i ankelen. Nykommeren skrek ut i smerte og vred seg lenge på kunstgresset før hun ble hjulpet av banen.

– Det er et klart overtråkk. La oss håpe det går fint, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Det er ingen stygg takling. Hun er på ball, men det blir litt bein også, sa kommentatoren.

Frisbie startet som venstre vingback i Marit Bratberg Lunds skadefravær. Karoline Haugland ble byttet inn.

Andrine Hegerberg var skuffet etter 0-0-kampen.

– Det virker som det er en dårlig tradisjon i Brann å ha skadete spillere. Det er ikke bare i dag. Det kommer landslagsspillere tilbake fra samling med skade støtt og stadig. Vi er nesten fornøyde når vi har landslagsspillere som ikke får spille på samling, sier Hegerberg til TV 2.

Amanda Frisbie måtte hjelpes i garderoben etter smellen. Foto: Marte Christensen/TV 2

Slik var kampen

Det var LSK som startet best på eget kunsgress. Gultrøyene skapte flere farligheter, men Brann hevet seg litt utover i omgangen.

Etter 35 minutter vartet Aurora Mikalsen opp med en skikkelig klasseredning. Emma Godø fikk heade etter et frispark, men Brann-keeperen fikk slått i stolpen og ut.

På tampen av omgangen gikk Mimmi Löfwenius Veum ned for telling - og det i hennes første seriekamp siden 2021 etter et langvarig skademareritt. Angriperen skulle presse keeper, men endte opp med et lite overtråkk. 29-åringen fikk behandling på kunstgresset, men kom seg etter hvert på beina igjen.

Mimmi Löfwenius Veum spilte sin første obligatoriske kamp på over 500 dager. Foto: Marte Christensen/TV 2

Den livlige spissen var involvert i mye. Hun måtte tåle mye juling, men lot seg aldri knekke. Etter 86 minutter var hun kun ørsmå marginer unna å bli matchvinner. LSK-spissen dro seg fri på venstresiden, men avslutningen gikk på innsiden av stolpen og ut.

Det ble lagt til seks minutter. På overtid fikk innbytter Walker en god sjanse for bergenserne, men amerikaneren fikk ikke ordentlig treff på avslutningen. Like etter testet hun også Fiskerstrand fra distanse, men LSK-keeperen var våken.

Dermed endte det målløst. Lillestrøm har nå gått tre kamper uten å slippe inn mål.

– Vi viser at vi er på høyde med topplagene, sier Cecilie Fiskerstrand til TV 2.

Poengtapet gjør at Brann taper terreng til Rosenborg etter trøndernes 1-0-seier mot Røa.

– Vi er skuffet. Det er tre poeng som gjelder. Det er mye fint, men også mye å ta tak i. Jeg sitter igjen med en litt irritert følelse, sier Andrine Hegerberg til TV 2.