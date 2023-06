Voldsomt pengeløft – Hegerberg gir klar beskjed

GLADNYHET: Ada Hegerberg gleder seg over nyheten om bedre og høyere premiepenger for kvinner. Foto: Geir Olsen / NTB

For første gang er spillerne som deltar i fotball-VM for kvinner garantert betaling fra FIFA.

Det internasjonale fotballforbundet har bestemt seg for å øke premiepengene i VM betraktelig. Det gleder den norske troppen, som har jobbet for økningen selv.

Etter mesterskapet i Australia og New Zealand skal FIFA fordele 113,2 millioner dollar i premiepenger, som utgjør ca. 1,229 milliarder kroner.

Under VM for fire år siden var premiepengepotten på 30 millioner dollar, omtrent 325 millioner kroner.

– Det er en markant økning, og det sier litt om hvor på bunn vi har startet, sier Lyon- og Norge-spiss Ada Hegerberg til TV 2.

ENDELIG: Får landslagskvinnene som de fortjener, sier Ada Hegerberg. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Hun fortsetter:

– Rent personlig har jeg ikke vært helt i «equal pay»-frontingen, fordi jeg mener det er så mye som må gjøres før vi snakker om ren lønn, men det er et så viktig domene at jenter får betalt for utrolig hardt arbeid.

– En seier

27-åringen jubler for beslutningen til det internasjonale fotballforbundet.

– Vi vet at mesterskap er et veldig attraktivt sted å befinne seg og spille i, og nå får jentene lønn for strevet. Det er fullstendig fortjent. Det er kun én vei nå og det er oppover. Endelig, tenker jeg. Det er en seier.

– Det er så dramatisk at jeg tenker «hva i all verden?»

Også landslagskaptein Maren Mjelde jubler for premieøkningen.

– Det at det kommer slike goder, som gjør at vi kan tjene penger på den jobben vi gjør og de prestasjonene vi står for, det er et løft som vi har ønsket i flere år, sier Mjelde til TV 2.



– Ingenting kommer gratis

Da landslagssjef Hege Riise vant VM-gull for Norge i 1995 var det ingen premiepenger fra FIFA i potten. Det ble først innført i 2007 på kvinnesiden.

FORNØYD: Maren Mjelde smilte bredt da hun fortalte om regelendringen som har ført til mer penger i kassen for VM-spillerne. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Siden da har det skjedd store endringer, men de har ikke kommet av seg selv.

– Det er i denne retningen vi må hvis vi vil løfte produktet. Alle vil løfte produktet, men ikke alle vil betale det det koster. Dette er en fortjent økning, som gjør at det er mulig å løfte kvinnefotballen enda mer, sier Riise.

IKKE GRATIS: Hege Riise er fornøyd med at premiepotten har fått seg et løft, men understreker at heller ikke denne endringen har kommet gratis. Foto: Geir Olsen / NTB

Riise er særlig glad for at økningen vil komme norsk fotball og landslagsfotball til gode.

Klubbene som har spillere i VM-troppen får bedre betalt, og på den måten kan de fortsette å utvikle landslagsspillere for framtiden.

– Det er fantastisk, og på tide. Det er ingenting som kommer gratis uten at man pusher. Dette har forbundet, spillerne, FIFPRO og NISO jobbet hardt for, sier landslagstreneren.

Det er fortsatt stor forskjell sammenlignet med premiepengene som deles ut under herrenes VM.

I Qatar i 2022 var potten på 440 millioner dollar (omtrent 4,7 milliarder kroner), altså over 300 millioner dollar mer.

– Stopp bilen! Jeg må ut!

Ny regel garanterer alle spillerne lønn

I tillegg til at den totale potten med premiepenger er blitt større, er det også bestemt at minst 30 prosent av premiepengene må gå til spillerne.

Det betyr at hver enkelt spiller i VM er garantert 30 000 dollar, som utgjør om lag 325 000 norske kroner.

Tidligere har premiepengene blitt delt ut til de ulike forbundene, som igjen har fordelt pengene etter eget ønske. Det har ført til store forskjeller for spillere fra ulike nasjoner.



– Pengene går til klubbene, til enkeltspillere og til forbundene. Den totalpakken er så ufattelig viktig for at kvinnefotballen skal utvikles enda mer, sier Mjelde.



DELAKTIG: Maren Mjelde får mye skryt for jobben hun har gjort for at kvinnene skal få bedre betalt. Foto: Geir Olsen / NTB

Den rutinerte midtstopperen peker på viktigheten av at de antatt svakere nasjonene får penger for å delta, samtidig som spillerne der, som ikke nødvendigvis tjener mye penger resten av året, er garantert sin part.

– Det er veldig viktig. Det settes spørsmålstegn ved nivået og nivåforskjellen, spesielt når vi spiller kvalifiseringskamper til mesterskap og vinner med store sifre. Når disse nasjonene ikke har like gode økonomiske forutsetninger, så blir forskjellene store, sier Mjelde.

– Disse midlene vil gi et løft, spesielt for de nasjonene som ikke har de samme forutsetningene som oss. Vi er selvfølgelig glade på egne vegne, men vi er like glade på deres vegne. Det er dette vi trenger. At alle løfter seg. Vi trenger ikke at de beste blir bedre og de dårligere blir svakere.