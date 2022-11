VM–endring vekker harme: – Helt forkastelig

På søndag er det én uke til VM i Qatar starter.

Samme helg spiller klubblagene sin siste kamp før spillerne setter seg på flyet for å slutte seg til sine landslagstropper.

De får med andre ord nærmest ingen tid til hvile. Før forrige VM i Russland i 2018 ble sesongen i England avsluttet 13. mai.

Over én måned senere, den 14. juni, startet VM.

En liten skade før årets mesterskap vil derfor få enda større konsekvenser og vil trolig bety at den store drømmen blir knust.

Den tidligere Liverpool-profilen og fotballekspert Jamie Carragher luftet problemstillingen i CBC Sports' fotballstudio.

Han mener mesterskapet er «fullstendig skammelig» av mange grunner, hvor han starter med at VM ble korrupt tildelt og at det ble flyttet fra sommeren til vinteren, før han går inn på skadeproblematikken:

– Spillere over alt i Europa og verden over kan bli skadet i de neste ukene. (Raphaël) Varane gråt på Stamford Bridge fordi vi er så nærme. En skade på ti dager eller to uker vil holde spillere ute av VM og det skal ikke skje, sier Carragher på TV-sendingen.



Han fortsetter:

– Alt dette skjedde fordi FIFA ga dem (Qatar) VM i første omgang. At de flyttet det og de åpenbare tingene som skjer i landet er et annet problem, men jeg tenker det er helt forkastelig, freser Carragher.

TATT UT: Raphaël Varane har vært skadet siden kampen mot Chelsea, men rekker VM. Foto: John Walton

– Ingen sjanse

Scouseren får i studio støtte av Arsenal-legende og Belgias assistenttrener Thierry Henry:

– Normalt vil en skade på to uker på slutten av sesongen gjøre at du rekker VM. Hvis du mister to uker, har du vanligvis 20 dager til å forberede deg, men her avslutter man den 13. (november) og like etter skal de på landslaget.

– Det gir deg ingen sjanse til å restituere, fortsetter Henry.

REAGERER: Qatar-VM kommer uvanlig tett på for assistenttrener Thierry Henry og hans Belgia. Foto: Laurie Dieffembacq

Skadelisten på spillere som ikke rekker mesterskapet utvider seg stadig. Av stjerner er Paul Pogba, Timo Werner og Chelsea-duoen Ben Chilwell og Reece James blant dem som er meldt uaktuelle.

I tillegg mister Bayern München-angriper Sadio Mane mesterskapet, skal man tro L'Equipe.

James gikk onsdag ut på Twitter og fortalte at han var knust. Chelsea-backen følte at det var mulighet for å rekke kampene i Qatar.

– Jeg trodde virkelig jeg kunne hjelpe laget. Jeg aksepterer at det var en risiko, men den var jeg villig til å ta. Lykke til, jeg vil være tilbake snart, skriver James.

Må tenke annerledes

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen føler seg sikker på at skadelisten blir lengre.

– At flere kommer til å bli skadet før VM kan jeg garantere. Det er bare å forberede seg, sier Mathisen.

SKADETRØBBEL: Englands landslagsjef Gareth Soutgate har skader på flere av sine spillere. Foto: John Walton

Han mener landslagssjefer får et nytt dilemma i valget av sine tropper.

– Trenerne må tenke på et annet vis med så kort tid i mellom. De vil jo ikke bruke en plass på en spiller som er veldig tvilsom. Det er et sjansespill og få spillere kan forsvare en slik plass i en tropp, sier Mathisen.

Sørlendingen bruker sørkoreanske Heung-min Son som et eksempel på en stjerne som nesten uansett skadesituasjon ville blitt inkludert.

Son måtte nylig operere, men har meldt seg klar til VM på Instagram. Sørkoreanernes landslagssjef, Paulo Bento, bekrefter også at Son blir en del av troppen som drar til mesterskapet i Qatar.

SUPERSTJERNE: Heung-min Son skal forsvare Sør-Koreas ære. Foto: Lee Jin-man

VM kommer i et kampprogram som allerede er tett og de beste lagene har siden sesongstarten nærmest spilt to kamper i uken hver uke.

– De er vant med å spille massevis av kamper på høyt nivå, så det er ikke nødvendigvis et problem, men det kan bli et problem på lenger sikt. Det er ingen tvil om at de vil kjøre seg hardt og at det vil være en frykt for å bli utslitte, mener fotballeksperten.

Bekymret Guardiola

Manchester City-manager Pep Guardiola fikk også spørsmål om turneringen i Qatar på pressekonferansen før ligacupmøtet med Chelsea.

– Vi har et sinnssykt VM og spillerne kan ikke hvile. Blir det en skade mot Brentford, vil det ikke endre noe med tanke på å vinne Premier League, men du mister VM, sukker Guardiola.

Katalaneren forteller at han for en måned siden måtte si til spillerne at de måtte være fokuserte.

– Men nå er det rett rundt hjørnet. Vi spiller på lørdag, og på kvelden samme dag flyr de for å være med landslaget på søndag. Jeg er ganske sikker på at det vil være i spillernes tanker. Jeg ville vært lik. Slik er kalenderen, fortsetter manageren.

PASSER PÅ: Pep Guardiola håper ingen av hans spillere mister VM. Foto: Nick Potts

Mathisen mener det heftige kampprogrammet vil være til fordel for favorittene.

– De største landslagene har en helt annen bredde og valgmuligheter og de kan lettere vrake spillere. Det vil være viktig å kunne velge spillere som kan stille klare på treningsfeltet fra dag én. Der kan jo lag som Frankrike og Brasil velge og vrake i alle posisjoner.

Selv om mesterskapet nærmer seg tror ikke Mathisen at noen spillere har spart seg eller vil holde igjen i den siste ligakampen.

– Om noen har spart seg kommer de til å bli avslørt i Qatar. Vi får krysse fingrene for at det ikke blir flere skader, sier fotballeksperten.