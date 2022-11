VM-regningen ryster: – Det er så vanvittig absurd og meningsløst

Den gigantiske regningen for Qatar-VM får flere til å reagere. Men forsker Mari Norbakk mener den totale prislappen gir et litt urettferdig inntrykk.

Nye tall fra CNBC viser at myndighetene i Qatar har brukt 2220 milliarder (!) kroner på å arrangere VM. Kostnadene inkluderer bygging av nye stadionanlegg og annen infrastruktur.

VM i Qatar er uten sidestykke det dyreste verdensmesterskapet gjennom tidene.

Til sammenligning kostet VM i Russland i 2018 116 milliarder kroner, og går vi tilbake til USA-VM i 1994 var prislappen «bare» fem milliarder kroner i totale kostnader.

Den tidligere landslagsspilleren, Tromsø, Clüb Brugge -og FC København-spilleren Tom Høgli har etter karrieren spesielt engasjert seg for menneskerettigheter i Qatar, og ytret seg kritisk til at landet fikk VM.

Når han hører om summen den oljerikestaten hittil har brukt for å arrangere VM mister han nesten munn og mæle.

– Hva skal man si? For det første er det her snakk om så store summer så det nesten ikke er mulig å tenke seg til en gang, sier Høgli til TV 2, før han fortsetter:

– Men det har ingenting med fotball å gjøre. Dette VM er et teater. Jeg håper at vi aldri noensinne kommer opp i nærheten av slike summer for et VM igjen. Det har så lite med fotballens grunnidé og det vi forbinder med idrett og folkefest å gjøre at det ikke er mulig å komme lengre unna, sukker han.

REAGERER: Tidligere landslagsspiller Tom Høgli, som nå er samfunnskontakt i Tromsø IL. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Ny by og nytt metrosystem inkludert i prislappen

Den totalte prislappen for Qatar-VM inkluderer i tillegg til nye og storslåtte arenaer, nytt metrosystem, hoteller, veinett, vann -og avløpssystem, og i tillegg byggingen av en helt ny by, som heter Lusail City.

Ifølge Business Insider var kostnaden for byggingen av den helt nye byen Lusail City 45 milliarder dollar, eller rundt 450 milliarder kroner, alene. Prislappen for metrosystemet kom ifølge Fox Sports på 36 milliarder dollar (rundt 360 milliarder kroner), mens byggingen av stadionanleggene skal totalt ha kostet 6,5 milliarder dollar (65 milliarder kroner).

Pengene myndighetene bruker er en del av en strategi frem mot 2030, der Qatar ønsker å gjøre landet mer moderne og mer turistvennlig.

Så er det selvsagt et annet spørsmål om det er nødvendig å bygge Lusail by Forsker og Qatar-ekspert Mari Norbakk

Mari Norbakk er sosialantropolog og forsker ved Chr. Michelsen institute i Bergen, og er spesialist innen Midtøsten med særlig fokus på Egypt og Qatar. Hun har publisert en rekke studier om Qatar opp gjennom årene og besøkt landet flere ganger.

QATAR-EKSPERT: Forsker Mari Norbakk. Foto: https://www.cmi.no/staff/mari-norbakk

Overfor TV 2 gjør Norbakk det klart at hun synes det er litt urettferdig at kostnadene for byggingen av en helt ny by, hoteller og metrosystemet beregnes inn i den totale prislappen for Qatar-VM.

– Min personlige mening er at det til dels er urettferdig fordi byggingen av metro, opprustning av veinett, samt mer usynlige ting som opprustning av eksisterende vann- og kloakkinfrastruktur, elektrifisering, eksisterende bygningsmasse, og lignende også handler om nødvendigheter for Qatar og landets befolkning, sier Norbakk til TV 2.

– Deler av vannnettet var for eksempel veldig utdatert og komplett underdimensjonert, samme med veinettet. Deler av bygningsmassen var også veldig gammel, skjør og ikke egnet for beboelse, med lav energieffektivitet, og så videre, fortsetter forskeren, før hun likevel poengterer:

– Så er det selvsagt et annet spørsmål om det er nødvendig å bygge Lusail by for eksempel, og det evige spørsmålet om videre bruk av VM-strukturene som stadionanlegg. Og det er også usikkert hvordan befolkningstallene vil se ut fremover når behovet for arbeidskraft antas å gå ned etter VM, påpeker hun.

– Skrekk og gru, håper de lærer av dette

Tom Høgli stiller seg tvilende til at Qatar lykkes med å gjøre nasjonen til et mye mer turistvennlig land etter VM.

Han er også spent på hvordan etterbruken av de enorme stadionanleggene myndighetene har fått bygget for mesterskapet vil bli. Høgli minner om at Qatar ikke akkurat har en stor fotballkultur.

Skrekk og gru. Jeg håper bare de lærer av dette Tom Høgli

– Det lurer jeg også på. Men det kommer sikkert til å forsøke å arrangere noen idrettseventer. Men skrekk og gru. Jeg håper bare at internasjonal fotball i fremtiden lærer av dette, sier Høgli, før han påpeker:

– Dessverre har vi sett at både VM og OL er blitt mer og mer pompøst og pengebruken bare øker og øker. Det virker som om landene nærmest har konkurrert om å overgå hverandre i pengebruk. Jeg kan imidlertid ikke skjønne at det går an. I den verden vi lever i, med så mye fattigdom, så kan de ikke holde på sånn fremover. Det er helt absurd, mener en tydelig rystet Høgli.

Hvor mye kostet det å arrangere VM*? Qatar, 2022: 2220 milliarder NOK

Russland, 2018: 116 milliarder NOK

Brasil, 2014: 150 milliarder NOK

Sør-Afrika, 2010: 36 milliarder NOK

Tyskland, 2006: 43 milliarder NOK

Sør-Korea/Japan 2002: 70 milliarder NOK

Frankrike 1998: 23 milliarder NOK

USA, 1994: 5 milliarder NOK



* Kostnadene inkluderer bygging av nye stadionanlegg og annen infrastruktur



* Kilde: Tall fra CNBC oktober 2022

– Helt vanvittig

TV 2-kommentator Mina Finstad Berg reagerer kraftig på kostnadene for Qatar-VM, men er likevel ikke overrasket over den nærmest ufattelige pengebruken.

– Det er jo helt vanvittig, og sier litt hvor mye Qatar er villige til å spytte inn for å få lov til å arrangere det største og viktigste fotballmesterskapet som finnes, sier hun.

– VM er i en unik posisjon i idrettens verden, og Qatar har altså vært villig til å punge ut i bøtter og spann for å arrangere det viktigste fotballmesterskapet som finnes, konkluderer kommentatoren.

– Nok et bevis

Finstad Berg mener den helt spinnville pengebruken er nok et bevis i rekken på at Qatar aldri burde fått arrangere VM.

– Kostnadene er jo helt enorme, siden de måtte bygge alt fra «scratch», fra infrastruktur til metro og stadioner med mer. Det var det som måtte til for at et lite land med så få innbyggere skulle få kunne arrangere et VM, sier hun, og legger til:

– For meg er det nok et eksempel på hvor vanvittig absurd og meningsløst det er å gi et land som Qatar et sånt type mesterskap, ikke minst siden de hadde null forutsetninger for å arrangere VM, fastslår kommentatoren.

REAGERER: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg kaller prislappen for Qatar-VM for absurd. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ikke overbevist

Hun er imidlertid ikke helt overbevist om at ting vil bli så bedre i fremtiden. Finstad Berg tror dessverre det vil bli mer og mer vanlig at autoritære land vil søke etter å få arrangere store idrettsbegivenheter.

For meg er det nok et eksempel på hvor vanvittig absurd og meningsløst det er Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator

– I Qatar har de har bygget hele byer med horrible arbeidsforhold for gjestearbeiderne for å kunne ha VM. Et viktig poeng er at autoritære stater og såkalte «petrostater», det vil si land som er rike på olje og gass, har helt andre muligheter til å bruke helt hinsides summer enn demokratiske land på slike mesterskap, poengterer Finstad Berg, og forklarer hvorfor:

– Det er fordi i demokratiske land så må myndighetene stå ansvarlig for pengebruken. Det trenger ikke autoritære land som Saudi-Arabia, Qatar, Russland og Kina, for eksempel. Og det er grunnen til at jeg tror vi kommer til å se at flere og flere autoritære, rike land kommer til å ønske seg slike mesterskap.

Etterlyser grep

Nå etterlyser hun derfor grep fra internasjonale idrettsforbund med tanke på å kunne sette en stopper for dette. Men om det faktisk vil bli endringer, er hun mer usikker på.

– Hvordan idretten og fotballen møter dette er jeg veldig, veldig spent på. Og jeg er også spent på hvordan de møter sportsvasking, og hvem som får arrangere store idrettsmesterskap i fremtiden, sier hun.

Hva som vil skje med de nye stadionanleggene i Qatar, som altså har kostet flere titalls milliarder kroner å bygge, har Finstad Berg ikke helt svaret på.

– Noen av stadionene skal jo rives, men det finnes ingen fotballag som kan fylle de arenaene i Qatar, selv om de ønsket å bygge en fotballkultur i landet. Men kanskje kommer Qatar til å gå hardere inn på å arrangere asiatiske leker, Supercupen og den asiatiske Champions League og flere megaeventer. Eller så kommer det til å ende som i Brasil, at stadionanleggene blir spøkelsesanlegg, spår kommentatoren.

Har en klar strategi

Forsker og Qatar-ekspert Mari Norbakk opplyser at myndighetene i oljelandet har kommunisert åpent ut hva de planlegger å gjøre med VM-anleggene etter mesterskapet.

– De sier jo at de skal fortsette å by på og arrangere mega-events, og jeg anser det som sannsynlig at de ser for seg en fremtid der dette skal gi økonomisk og «branding-messig» avkastning, sier hun, før hun påpeker:

– Det er dog usikkert hvordan dette økonomisk opprettholdes fordi veldig mye av Qatars nasjonale økonomiske vekst har hatt bygging og tilrettelegging inn mot VM som omdreiningspunkt, for eksempel i byggebransjen. Det er også interessert i å stå frem som en attraktiv turismedestinasjon, som jo vil dra nytte av for eksempel den økte kapasiteten for hotellovernatting og persontransport.

– Hva er det egentlig Qatar har ønsket å oppnå med å bruke så mye penger i forkant av VM?

– Jeg leser Qatars VM-strategi som en flerfoldig strategi som til dels inngår i Qatars større «branding»-strategi som arrangør av såkalte mega-events. Det handler nok litt om sportsvasking – å fylle rommet for oppmerksomhet med sport og VM for å ta bort oppmerksomhet fra andre ting, svarer Norbakk.

– Men viktigere enn det så er dette i forskningen ansett som del av Qatars sikkerhetspolitikk: å bli en kjent aktør for å unngå at de som liten stat kan «forsvinne», konkluderer forskeren.