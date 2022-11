VM-debutant om norsk trener: – Han er gal!

DRØMMEN OPPFYLT: Sam Adekugbe i aksjon for Canada mot Belgia i 0-1-tapet i VM. Her i duell med Leander Dendoncker (t.v.), med Thomas Meunier (t.h.) løpende etter. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Adekugbe møter TV 2 i pressesonen på Ahmed bin Ali Stadium i Doha.

Han er en av de siste spillerne som forlater den canadiske garderoben etter 0-1-tapet mot Belgia, der laget hans tross nederlaget markerte seg som en mulig ny VM-kjæledegge for mange.

Kampen var preget av kritikk mot dommeren, som etter alt å dømme snøt Canada for minst ett straffespark, kanskje to – i tillegg til det de faktisk fikk, men som ble reddet av Thibaut Courtois.

Adekugbe ler da TV 2 spør om han fortsatt har noen norske gloser på lager – halvannet år etter at han forlot Vålerenga, der han tilbragte tre og et halvt år.

– Aaaah … Jeg vil ikke si noe stygt! Jeg kan bare de stygge ordene. Fy faen, ass!

Adekugbe spiller nå for tyrkiske Hatayspor. Tirsdag kom han inn med et drøyt kvarter igjen av ordinær tid og opplevde karrierens høydepunkt hittil.

– Det er noe jeg kommer til å huske for alltid. Det var en utrolig anledning, sier Adekugbe, som er stolt over den canadiske prestasjonen.

– Vi har et bra lag. Vi har en bra generasjon med spillere, sier lagkameraten til Alphonso Davies, Jonathan David & Co.

Hyller Deila

Adekugbes vei til VM har foregått mer i det skjulte enn Bayern München- og Lille-stjernenes fremmarsj. Fra 2018 til sommeren 2021 spilte Adekugbe for Vålerenga etter å ha blitt hentet fra Vancouver Whitecaps.

De to foregående sesongene hadde han ikke klart å slå igjennom hverken i Brighton eller IFK Göteborg.

Men under Ronny Deilas ledelse begynte han å blomstre.

– Vålerenga var viktig. Jeg spilte nesten 100 kamper der. Det var et sted der jeg klarte å slå meg til ro. Ronny Deila var en veldig god trener for meg. Det var veldig viktig for meg, for å være ærlig, sier Adekugbe til TV 2.

– Hva betydde Deila for deg?

– Han betydde mye. Han er en av mine favorittrenere. Han er en som utviklet meg mye som spiller. Han tok en sjanse med meg, og jeg kommer alltid til å være takknemlig for det, sier canadieren.

Etter to sesonger med Deila fikk han Dag-Eilev Fagermo som trener i halvannen sesong før overgangen til Tyrkia.

– Fagermo var også bra. Han var strengere, litt tøffere i tilnærmingen sin. Han har mye respekt i Norge, og jeg respekterer ham også, sier Adekugbe.

Han smiler og legger til:

– Han er gal! Men det er personligheten hans. Han ville bare at vi skulle vinne.

Han nevner Jonatan Tollås Nation, Henrik Bjørdal og spesielt Magnus Lekven som gode venner han har tatt med seg fra tiden i Norge.

Barndomsvenner

Gode venner har han også i den canadiske VM-troppen.

– Det er en utrolig opplevelse. Vi har mange gode spillere, men også mange gode vennskap. Dette er spillere jeg har vokst opp med. Jeg har kjent Jonathan Osorio siden jeg var ung, Alphonso Davies siden vi spilte sammen i akademiet, Richie Laerya siden vi var barn. Vi er en familie. Familiene våre er alle venner med hverandre, og man kan se den forbindelsen på banen, sier Adekugbe.

Allerede i Qatar hadde mange canadiske fans møtt opp for å støtte laget. Ifølge den tidligere Vålerenga-spilleren føltes det som «en hjemmekamp».

Om fire år blir det faktisk hjemmekamper for Canada i VM, da de skal arrangere mesterskapet med USA og Mexico.

– Vi er veldig gira. Forberedelsene er allerede i gang. Jeg gleder meg til å spille i landet mitt. Det blir en minneverdig anledning, sier en av VMs norgesvenner.