– Visste det var krefter som ikke var begeistret

«Det er typisk norsk å være god».

Ordene daværende statsminister Gro Harlem Brundtland sa under nyttårstalen sin i 1992 har brent seg fast i det norske folket.

Statsministeren viste til fotballjentene, håndballjentene og langrennsherrene. Norges stolthet på idrettsscenen.

Herrelandslaget i fotball ble ikke nevnt.

Lite visste det norske folk og Brundtland at en revolusjon var på gang.

Etter flere tiår med dårlige resultater hadde Norges Fotballforbund to år tidligere ansatt en ny trener.

En trener som skulle vise at det umulige faktisk var mulig. En trener som skulle endre norsk fotballhistorie for alltid.

Egil «Drillo» Olsen.

– Jeg var spent ettersom det var en del skepsis på forhånd. Han var litt professoraktig, alternativ og radikal på måten han tenkte fotball på, og for så vidt også en del andre ting, sier tidligere landslagsspiller Stig Inge Bjørnebye.

HISTORIE: Rune Bratseth (t.v.) og Erik Thorstvedt (t.h.) ble to av Egil Olsens viktigste spillere. Foto: Tor Richardsen

– Du skjønte raskt at det var noe spesielt med denne karen, sier Frode Grodås i TV 2s nye serie Våre Beste Menn.

– Jeg hadde hørt litt om ham. At det var en del kritiske røster er det ingen tvil om, sier Rune Bratseth.

– Har jeg virkelig sagt det?

I TV 2s nye dokumentarserie kan du se en gjeng unge menn fra by og bygd, som sammen på 1990-tallet ble nasjonale helter etter å ha gjort Norge til et av verdens beste fotballandslag.

Men etter flere tiår med skuffelser og trenerbytter var det en skeptisk gjeng som tok imot sin nye sjef.

Ingvar Stadheim trakk seg etter en svak innledning på EM-kvaliken og inn kom Egil «Drillo» Olsen.

– Verdens beste trener kan godt overta etter Stadheim. Det forandrer ingenting, det norske landslagets suksess avgjøres av spillermateriellet, ble Rune Bratseth sitert på i en norsk avis.

Den tidligere landslagsbautaen blir konfrontert med uttalelsen i dokumentarserien, noe som får frem latteren til trønderen.

– Har jeg virkelig sagt det?? Så feil kan man ta.

– Vi så begrensningene og ikke mulighetene, det gjorde også jeg. Det var jo ikke bra, siden historien viser jo noe annet, sier Bratseth.

BRAGD: Egil Olsen og Rune Bratseth feirer VM-plass i USA etter å ha vunnet 3-0 over Polen i 1993. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Drillo var klar over motstanden i Norges Fotballforbund

Det var ikke bare blant spillerne det var skepsis til den nye landslagssjefen.

– Det var krefter som jobbet for Egil Olsen, men det var også krefter som jobbet mot ham, sier NRK-legenden Arne Scheie.

– Jeg visste det var krefter i Norges Fotballforbund som ikke var begeistret. Det gikk litt på spilletid og kanskje også litt på typen jeg var. Jeg var klar over det, sier Drillo i dag.

Ifølge Arne Scheie er det spesielt én mann som skal ha æren for at Egil Olsen i det hele tatt fikk muligheten til å trene landslaget.

– Lykken for Olsen var at man i styret hadde en sterk fotballpersonlighet som Per Ravn Omdal. Uten Omdal tror jeg ikke det hadde blitt noe Drillo-eventyr på 90-tallet, sier Scheie.

DØRÅPNEREN: Per Ravn Omdal sammen med Egil Olsen dagen etter at Norge hadde vunnet 2-1 over Brasil i Frankrike-VM. Foto: PER LØCHEN

– Gjorde ting jeg ikke hadde veldig lyst til

Olsen tenkte annerledes enn de foregående landslagssjefene. Hvordan startelleveren var satt sammen var nøye planlagt.

Spillere måtte vike fra det de var vant til fra klubbfotballen. På landslaget skulle man spille fotballen som Drillo stod for.

Det betydde at det ikke nødvendigvis var de beste enkeltspillerne som fikk plass i startelleveren, men de som passet inn i Olsens system.

– Han satte sammen laget sitt av spillere med forskjellige spisskompetanser, sier nåværende landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg gjorde ting jeg ikke hadde veldig lyst til, men det handlet om lojalitet til laget og det å være på landslaget, sier Lars Bohinen.

MAGI: Egil Olsen skapte et eventyr med det norske landslaget på 90-tallet. Foto: Bjørn Sigurdsøn

En annen nøkkelspiller for Drillo var Øyvind Leonhardsen, som endte opp med et kallenavn som har fulgt ham siden – «best uten ball».

– Han løp mye og han løp riktig. Han ble jo berømt for at han var best uten ball, sier Drillo.

– Alle spillerne på banen er jo uten ballen i rundt 87 minutter av kampen. Det er ikke så verst å få betegnelsen best uten ball da? Sier Egil Olsen.

Reisen som «Drillos» startet på i 1990 skulle ende helt oppe på andreplass på Fifa-rangeringen. Det skulle også ta landslaget til flere mesterskap.

Stormakter som Nederland, England, Brasil og Italia ble slått.

Hver søndag de neste seks ukene kan du se en ny episode av «Våre Beste Menn».

Dokumentarserien gir et gjensyn med eventyret landslaget skapte. Den gir også ufortalte historier fra spillere og andre som var tett på landslaget.