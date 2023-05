Vinicius Junior utvist og i vill diskusjon med publikum: – Tilropene haglet

Valencia - Real Madrid 1 - 0 (1-0)

Det ble en høydramatisk kamp på Estadi de Mestalla da Real Madrid gjestet Valencia - i fokus stod Vinicius Junior.

– Vondt blir til verre for Real Madrid. Tilropene til den talentfulle brasilianeren har haglet gjennom hele matchen, sier TV 2s kommentator Magnus Drivenes.



– En frustrerende aften for Real Madrid der Vinicius Junior var i en av hovedrollene, fortsetter Drivenes.



To baller på banen

Like før 70 spilte minutter kom Real Madrid i angrep. Vinicius Junior kom på løp - så ble ballen truffet av en annen ball og gikk ut.

TV-bildene viste at det var en ball for mye på banen, og den ekstra ballen lå innenfor Valencias 16-meter da den brasilianske stjernespilleren kom på løp.

Valencias Eray Cömert, som stod innenfor 16-meteren, valgte å skyte bort ballen med den som var mye og ble belønnet med gult kort. Real Madrid fikk frispark like utenfor linjen.

Vinicus Junior og de andre Real Madrid-spillerne var tydelig frustrerte og brukte flere minutter på å uttrykke sin misnøye til dommer Ricardo de Burgos.

Like før Real Madrid skulle ta frisparket valgte dommeren å løpe mot trenerbenkene etter å ha blitt tilkalt av fjerdedommer - etter alt å dømme på grunn av store protester fra benken.

Heftig diskusjon med publikum

Mens dommer de Burgos var ved trenerbenken oppstod en ny situasjon på Estada de Mestalla.

Vinicius Junior havnet i en heftig diskusjon med publikum etter tilrop fra tribunen. Han forsøkte så å få dommeren bort til tribunen for å peke ut noen eller noe.

Ifølge spanske Marca handlet det om rasistiske tilrop fra Valencia-fansen. Vinicius Junior skal ha ropt «jeg vil ikke spille mer».

Forrige helg var TV 2 til stede på La Rambla da Barcelona-fansen feiret sitt ligagull. Der var TV 2s reporter vitne til at Vinicius ble utsatt for rasistiske tilrop ved flere anledninger.



Utvist etter slag i ansiktet

Men det stoppet ikke der. På overtid fikk Real Madrid-stjernen rødt kort.

Giorgi Mamardashvili i Valencia-målet reddet et frispark fra Toni Kroos. Etter det ble det opphetet diskusjon mellom de to lagene. Dommer de Burgos ga Vinicius Junior gult kort for hans innblanding.

VAR grep inn og viste at Vinicus Junior i den opphetede situasjonen, ga et slag i ansiktet på Valencias Hugo Duro.

Det gule kortet ble omgjort til rødt etter at de Burgos hadde sett situasjonen om igjen, og det til store protester fra Vinicius Junior som klappet ironisk før han klaget iherdig til dommeren.

– Vinicius Junior blir jo først holdt omtrent i kvelertak, og så er det han som får det røde kortet der?, sier en spørrende kommentator Drivenes.



– Han har fått hard medfart både fra tribunen og dommer i dag, og da skjønner jeg at Vinicius Junior føler det er urettferdig, fortsetter Drivenes.



De tre situasjonene førte til totalt 16 minutters tilleggstid.

Valencia kunne til slutt juble for tre poeng. Lopez Noguerol ble matchvinner.