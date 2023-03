Vilt drama: Mjelde-mål åtte minutter på overtid – Hegerberg ute

OVERTID: Maren Mjelde scoret straffespark for Chelsea åtte minutter på overtid av ekstraomgangene. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Chelsea - Lyon 1-2 (2-2 sammenlagt, 4-3 i straffekonk)

I noen spinnville avslutningsminutter av ekstraomgangene fikk Chelsea straffespark mot Lyon. Innbytter Maren Mjelde stilte seg opp og banket inn scoringen åtte minutter på overtid.

Scoringen sikret straffesparkkonkurranse for Chelsea. Mjelde scoret for Chelsea, og Ada Hegerberg gjorde det samme for Lyon.

Men da Lyons Lindsey Horan fikk reddet det femte straffesparket av Chelsea-målvakt Ann-Katrin Berger, kunne Chelsea-spillerne slippe jubelen løs på Stamford Bridge.

– Wow! For en kamp, for et comeback! Denne var for dere, fantastiske Chelsea-fans, sier Mjelde i en video delt på Chelseas Twitter-konto.

Dermed er Ada Hegerberg og regjerende mester Lyon ute i Champions League-kvartfinalen. Chelsea skal opp mot Barcelona med Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen i semifinalen.

EXIT EUROPA: Ada Hegerberg og Lyons ferd i Europa endte på Stamford Bridge i kvartfinalen denne sesongen. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Chelseas Guro Reiten ble byttet ut til starten av ekstraomgangene.

Det så ut til at Ada Hegerberg, som ble byttet inn til starten av andre omgang, hadde assistert det avgjørende målet i andre ekstraomgang da fant Sara Däbritz før 2-0-scoringen, men langt på overtid fikk Chelsea mulighet til å redde ekstraomganger.

Etter en VAR-sjekk dømte dommer straffespark for Vicki Bechos felling av Lauren James. Mjelde fikk ansvaret og gjorde ingen feil.

REGJERENDE MESTER: Lyon får ikke forsvare Champions League-tittelen denne sesongen etter å ha røket ut på straffer mot Chelsea på Stamford Bridge. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Hegerberg-assist

For en uke siden tapte Lyon hjemmekampen 0-1, men i returen viste de franske gjestene rutine og hvorfor de har vunnet Champions League så ofte.

Vanessa Gilles pirket inn Lyons 1-0-mål med under et kvarter igjen av ordinær tid, mens Sara Däbritz økte ledelsen etter 110 minutters spill. Det gjorde hun på et innlegg fra Hegerberg på høyrekanten. Da så Chelsea sluttkjørt ut, men det skulle vise seg å være mer drama i vente.

Settes ut av video: – Hva er dette?!

Guro Reiten ble Chelseas matchvinner i det første møtet i Frankrike. Torsdag ble hun tatt av foran ekstraomgangene og måtte se avslutningsdramaet fra benken.

Viktig innhopp

Det ble tatt grep i Lyon-leiren etter første omgang. Hegerberg kom da inn for dansken Signe Bruun på topp, men det fikk ikke samme effekt som noen dager tidligere. Sist helg scoret hun kun ett minutt ut i skadecomebacket og det som var hennes første kamp for Lyon siden august.

Lenge lyktes Chelsea godt med å forsvare egen boks. Gjentatte stopp i spillet bidro også til å bryte opp Lyons offensiv, men i det 77. minutt sprakk den engelske nullen.

Det sørget en midtstopper for da Gilles dukket opp og styrte inn Horans innlegg i korthjørnet. Scoringen kom på et tidspunkt da de franske gjestene så ut til å ha gått litt tomme for ideer.

VILL JUBEL: Maren Mjelde ble svært avgjørende for Chelsea. Foto: Adam Davy / Pa Photos

Noen minutter tidligere hadde Mjelde sluppet til som erstatter for en skadd Ève Périsset i Chelseas bakre firer. Norges landslagskaptein skulle vise seg å bli svært viktig.

I den andre semifinalen møtes Arsenal og Wolfsburg.