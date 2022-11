Vilt derby: Fire (!) røde kort og utrolige mål

Real Betis-Sevilla 1-1

– Det er så mye følelser. Det er så mye flamme og ild i det oppgjøret her. Egentlig er det ikke overraskende at du får en sånn kortfest, kommenterer TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

Gjenopplev dramaet i sammendraget øverst.



Mellom det 38.- og det 49. minutt kokte det over på Estadio Benito Villamarín i Sevilla.

Grisetaklinger ble etterfulgt av tumulter og håndgemeng. Først var det Gonzalo Montiel (Sevilla) som fikk marsjordre etter en heftig takling.

Lagkompis Marcos Acuña snakket på seg gult kort i protestene som fulgte.

Så var det duket for et selvmål av det spektakulære slaget. Jesús Navas var svært uheldig:

Temperaturen ble enda høyere på overtid i første omgang. Den franske stjernespilleren Nabil Fekir fikk rødt kort etter at VAR-teamet oppdaget en albue.

Real Betis-stjernen måtte roes ned av lagkompisene etter å ha fått beskjeden.

Se video her:

Like etter sidebyttet var det den VM-aktuelle spissen Borja Iglesias som ble utvist. Spanjolen ble utvist for en stempling.

– Det er ikke det store protestene. Han vet at han har klønet det til, kommenterte TV 2s Espen Ween.

Betis-spiller Edgar González er ikke helt på bølgelengde.

– Jeg ser begge situasjonene mens de skjer. Det ser veldig ufrivillig ut og jeg syntes det er strengt med røde kort. Men vi måtte bare kjempe videre, forklarer midtstopperen etter kampen.

Det gjorde de.

Betis-leiren raste etter at en kontring ble stanset på ufint vis. Det ledet til at en av de grønn- og hvitstripedes assistenttrenere ble utvist – kampens fjerde røde kort.

Med ni spillere på banen ble det for tøft å forsvare ledelsen.

Et kremmerhus fra Nemanja Gudelj gjorde at det ble 1-1 i et derby for historiebøkene.

Resultatet betyr at Betis er på fjerdeplass, ett poeng foran Osasuna på femte. Sevilla har slitt tungt denne sesongen og er kun over nedrykksstreken på målforskjell.

PS! LaLiga ser du på TV 2 Play.