Ville tall får TV 2s ekspert til å dra frem «verdensklasse»

STENGT BUTIKK: Ronald Araújo (t.v) og Marc-André ter Stegen har vært bunnsolide for et lag som knapt har sluppet inn mål denne sesongen. Foto: JOSEP LAGO

I høst ble Barcelona sendt ut av Champions League etter at Inter og Bayern München da forsvaret lakk som en sil.

Men i ligaen har Xavis mannskap vært bunnsolide.

På 17 LaLiga-kamper har Barcelona kun sluppet inn seks (!) scoringer. Halvparten kom på Santiago Bernabeu da Real Madrid vant 3-1 i høst.

Ellers har bare Real Sociedad, Osasuna og Espanyol klart å score på katalanerne.

De få baklengsmålene er også ny rekord for Barcelona, for aldri før har de sluppet inn så få mål etter 17 kamper. I 1986/87 og i 2017/18 slapp de inn sju mål etter samme periode, ifølge Mundo Deportivo.

I snitt slipper Barcelona inn 0,35 mål per kamp. Det er klart best i Europas fem beste ligaer.

– Som en levende vegg

Når TV 2s LaLiga-ekspert Simen Stamsø-Møller skal forklare den utrolige statistikken, peker han på flere ting. Først og fremst en solid målvakt.

– I starten av sesongen var Marc-André ter Stegen tilbake på sitt beste. De fikk godt betalt i kampene sine. Alle lag skapte store sjanser, men få scoret. Da så det rufsete ut i forsvar.

– Barcelona burde egentlig sluppet inn flere, men ter Stegen så ut som en levende vegg, sier Stamsø-Møller.

Etter hvert viste også spillerne foran ter Stegen at de kan duge på samme vis.

– Nå ser forsvaret bra ut, faktisk bedre enn på mange år, sier TV 2-eksperten.

Positivt med Pique-exit

Der trekker han frem flere enkeltspillere som har storspilt.

– Ronald Araújo er den mest spennende midtstopperen i Barcelona siden Carles Puyol, og den beste siden Gerard Pique var på topp. I tillegg er Jules Koundé en litt annerledes høyreback, som hjelper veldig på det defensive.

– INGEN BEDRE SIDEN: Simen Stamsø-Møller mener Ronald Araújo er Barcelonas beste midstopper siden Gerard Piqué og Carles Puyol var på topp. Foto: Daniel Nilsson / BILDBYRÅN

Det får ham til å dra opp de store ordene.

– Det viktigste er at Koundé, Araújo og ter Stegen har vært så gode, for de er verdensklasse, sier han.

Han trekker også frem Andreas Christensen, Jordi Alba og Alex Balde. Og ikke minst Gerard Piqué, men med negativt fortegn.

Barcelona-legenden la plutselig opp rett før VM-pausen, ikke lenge etter han fikk mye skyld for Champions League-exiten.

Stamsø-Møller er ikke i tvil om at det har slått ut positivt.

– Det har vært bra. Han var over toppen for lenge siden. For Barcelonas del va det kjempegreit at han la opp. En gammel storhet som falmet, sier han.