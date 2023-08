Ville selge brudekjolen. Da tok det helt av

I sommer giftet hun seg med Molde-spiller Martin Linnes.

Nylig la hun kjolen til salgs på Finn.no, men umiddelbart var ikke responsen den helt store.

I forrige uke skjedde det imidlertid noe.

– Jeg har ikke fått så mange henvendelser på kjolen, men jeg fikk forespørsler på Finn.no om jeg kunne skaffe billetter, forteller Elisabeth Haugen Linnes.

Det er nemlig fotballfeber i Molde før de avgjørende Champions League-kampene mot tyrkiske Galatasaray. Onsdagens oppgjør i Molde er for lengst utsolgt.

KLAR TIL Å HEIE: Elisabeth Haugen Linnes og barna William (4) og Emma (7) har følelser for både Galatasaray og Molde. Onsdag heier de imidlertid på Molde. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Trøkket har vært stort på alle mulige plattformer, forteller Haugen Linnes som allerede i 2018 vekket stor oppmerksomhet i Tyrkia.

Martin Linnes spilte for Galatasaray fra 2016 til 2021, og paret ble en populær duo i Istanbul. Selv har Martin Linnes svimlende 417.000 følgere på Instagram.

FIKK OPPMERKSOMHET: Elisabeth Haugen Linnes fikk ofte stor oppmerksomhet i forbindelse med fotballkamper i Tyrkia. Foto: Privat

Fyller opp stuen

Men det er ikke bare kamp-billetter som har vært en utfordring i Molde by før onsdagens oppgjør. Alt av hoteller i byen er fullt.

– Først visste jeg ikke helt når trekninga var. Jeg surret rundt hjemme, og plutselig merket jeg at jeg fikk veldig mange varsler på Twitter. Da skjønte jeg at noe på gang. Og kjapt gikk det opp for meg at det var Galatasaray, sier hun.



Venner og bekjente tok straks kontakt. Nå fylles stuen opp av folk som trenger sengeplass de neste dagene.

– Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg skjønte at Galatasaray var den neste klubben som ventet. Det er ikke ofte at Emma (datter) har en peptalk til pappa, men før kampen sist hadde hun det. Pappa måtte love at han skulle gjøre alt han kunne for å vinne, sier Haugen Linnes.



Mot færøyske KÍ Klaksvík innfridde pappa definitivt: I ekstraomgangene scoret nemlig Martin Linnes det avgjørende målet som sikret kampene mot Galatasaray.

IVRIGE SUPPORTERE: Emma Haugen Linnes (7) er ivrig supporter av pappa Martin. Hun vokste opp i Istanbul da faren spilte for Galatasaray. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Skal til Istanbul

Nå drømmer hun og barna William (4) og Emma (7) om et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Istanbul neste uke.

Da er familien på plass i byen de bodde i fem og et halvt år.

– Først var jeg litt skeptisk, men samtidig var det en mulighet man ikke kunne si nei til. Og det gikk over all forventning. Vi ble tatt så godt imot, klubben viste kjærlighet og jeg følte meg aldri «utenlandsk», på et vis. Tiden der var en opplevelse uten like, sier Haugen Linnes.



Hun har sterke bånd til både Galatasaray og Molde. Samtidig er det liten tvil om hvem hun håper stikker av med seieren i de kommende kampene.

– Jeg vet at Galatasaray er et godt lag med store stjerner, men jeg tror og håper at Molde har sjans, sier hun.