– Ville aldri skjedd med guttene

14 år gamle Sofie er lei. Nå vil hun at flere skal få vite om forskjellsbehandlingen hun mener foregår i norsk fotball.

FRUSTRERT: Sofie Molvik (14) spiller fotball for Tertnes Fotball Damer J15, og opplever allerede stor forskjell på dame- og herrefotball. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Det er en kald marskveld på Tertnes i Bergen.

Et dusin jenter møter opp for å gjøre det de liker best og som fyller fire til fem kvelder i kalenderen hver uke - de skal på fotballtrening.

Jentene er gode. Pasningene sitter. Kommandoene er de samme som på en trening med Brann.

«Skikkelige pasninger». «Ett touch, så gå».

TRENING: Fire-fem dager i uken trener laget for å bli best mulig. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Kontraster

Seriøsiteten til gjengen bestående av talentfulle 14- og- 15-åringer står i grell kontrast til måten de føler seg behandlet av de som styrer Fotball-Norge.

Midtbanespilleren forteller om opplevelsene fra en turnering på Hamar i oktober 2022.

Der var landets beste jenter 14-lag invitert for å måle krefter.

Lovnader om profesjonelle dommere og assistenter var gitt.

«I første kamp virket dommerne helt rare. De gjorde helt utrolige feil og mente at dersom en hard takling ble beklaget i etterkant ble det verken gult kort eller straffe».

Litt senere skjønte jentene på Tertnes IL jenter 14 hvorfor dommerne ikke var de beste, slik de var lovet.

«Det viste seg at gutter 13 hadde et guttetiltak på Hamar, så alle utlærte dommere var blitt sendt dit, mens de aller beste lagene fra Norge i jenter 14-klassen fikk de dommerne som skulle få prøve seg og ikke var skikkelig utlært».

OPPGITT: Sofie føler det er stor forskjell på hvordan gutter og jenter prioriteres i fotballen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

TV 2 har fremlagt Sofies oppfatning av det som skjedde på Hamar til arrangøren av turneringen «Kretsmesternes mester».

– Jeg har forståelse for den frustrasjonen. Når man i ettertid får høre at det var prioritert dommere til en eliteturnering for guttene, så kan man gjøre sine betraktninger ut fra det, sier en oppgitt arrangør i Storhamar Idrettslag til TV 2.

Arild Johansen husker godt denne aktuelle oktober-helgen og kommer med følgende lovnad:

– Vi godtar ikke at noe lignende skjer igjen. Dette er en turnering vi arrangerer årlig og jentene skal oppleve å bli tatt på alvor, sier Johansen.

Frustrert

Sofie Molvik har også reagert hvordan Hordaland fotballkrets prioriterte ulikt da da kretsmesterskapet skulle avgjøres høsten 2022.

Slik lyder et utdrag fra en tale den talentfulle fotballspilleren holdt til klassevenninner denne vinteren:

«Man skulle kanskje tro at jenter og gutter er likestilte i Norge, at å vinne kretsmesterskap for jenter og for gutter er det samme, men da tar du dessverre feil».

Tertnes-spilleren mener hun har sett en forskjellbehandling som ikke hører hjemme i dagens samfunn.

Her er beskrivelsen av hvordan to seriemesterskap ble avsluttet for ett vinnende guttelag og ett vinnende jentelag høsten 2022.

«Jeg personlig var og så på kretsfinalen til guttene. Noe som var et eventyr. Vestlandshallen var fullstappet med tilskuere, dette til tross for at ingen av lagene var fra Åsane. Likevel fikk guttene spille i Åsane, inne i Vestlandshallen med store tribuner og gode fasiliteter».

«Vi jentene derimot spilte ute på vår egen hjemmebane (Åstveit)».

KJEMPER: Sofie og lagvenninnene håper flere vil gjøre en innsats for å gi jenter og gutter like muligheter i fotballen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«På guttenes kamp var det tilskuere fra NFF (Norges Fotballforbund). På vår kamp var det ikke en eneste tilskuer som ikke var foreldre eller bekjente av spillerne på laget vårt».

«Guttene hadde egen speaker som ropte dem opp, og da kampen var ferdig ble det satt opp flagg og bord med medaljer og pokaler».

«Guttene ble en etter en ropt opp og fikk utdelt hver sin medalje. Etterpå ble pokalen personlig overrakt av NFF til vinnerlaget. Den samme pokalen som vi dessverre ikke kunne få utdelt».

«I forkant av vår kamp mot Loddefjord i siste serierunde hjemme var vi allerede kretsmestere. Treneren vår henvendte seg da til Fotballkretsen for å høre om det var mulig med å få pokalen utlevert etter kampen, og om de kunne komme og dele den ut. Dette var dessverre ikke mulig».

FOR ENDRING: 14-åringen har valgt å heve stemmen for å få en endring på det hun opplever som stadig forskjellsbehandling. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«Istedenfor ble styreleder i Tertnes Fotball Herrer (et annet idrettslag, men i samme allianse som Tertnes Fotball Damer) tildelt pokalen på en NFF-samling 18. februar med beskjed om å overrekke den til oss. Vi ble kretsmester 29. november, altså over tre og en halv måneder tidligere».

TV 2 har gitt daglig leder i NFF Hordaland, Knut Berge, muligheten til å lese Sofies hjertesukk. Vi har bedt Berge forklare forskjellen på avvikling av kretsfinaler for jenter og gutter og fått følgende svar:

– Vi gjennomfører KM-finaler i Vestlandshallen i de klassene der dette avgjøres i en faktisk finale. Dette er en praksis som selvsagt er uavhengig av kjønn, og det er riktig som hun beskriver at det skaper en flott ramme for både utøvere og publikum.

KRETSEN: Daglig leder i NFF Hordaland, Knut Berge, kommer med kretsens forklaring på hvorfor det var forskjell på gutter 14 og jenter 14 i fjor høst. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Sofies lag ble kretsmestre etter seriespill, og således var det ikke finale i hennes klasse. I sesongen 2022 var det kun finaler i to klasser, G13 og G14, mens det i de øvrige, J13/14/15 & 17 og G15/16 og 19, ble kåret kretsmestre gjennom seriespill. Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å være til stede på de avgjørende kampene i disse seriene, skriver Berge til TV 2.

– Hva gjør dere for å utjevne ulikhetene mellom kjønn i fotballen?

– Vi har et grunnleggende likeverdig og sidestilt tilbud til gutter og jenter, i alle klasser fra sju år. Men, grunnet ulikt antall utøvere og lagsantall i de ulike aldersgruppene, er premissene ubalanserte og det blir forskjeller i kamptilbudet knyttet til nivåinndeling, geografi og turneringsformer, sier daglig leder i NFF Hordaland.