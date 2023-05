Vill Brann-eufori: – Alle i Oslo bør lukke vinduene

ULLEVAAL STADION (TV 2): Brann nedsablet Lillestrøm i cupfinalen. Nå venter full fest for bergenserne.

Brann-Lillestrøm 2-0

– Litt av noen dager å være Brann-supporter på! I kveld bør alle som ikke liker Brann-sanger i hovedstaden lukke det de har av vinduer, ler TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Feiring blir det:

Da TV 2 spurte daglig leder Christian Kalvenes om det snart var noen spillere på vei i intervjusonen rundt en time etter kampslutt, informerte han om at vi nok måtte vente litt til.

Det pågikk nemlig ville jubelscener i garderoben. Det bekrefter David Møller Wolfe ikke lenge etter.

– De holder på ennå. Jeg prøver å bli fortest mulig ferdig her sånn at jeg kan bli med igjen, sier unggutten med et bredt glis.

CUPBRAGD: 21 år gamle David Møller Wolfe er etter sigende på vei til nederlandsk fotball. Cuptriumfen kommer nok ikke den lokale unggutten til å glemme med det første. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Søndag skal Brann-spillerne bli hyllet på Torgallmenningen i Bergen sentrum. Før den tid er det nok rimelig å anta at tusenvis av tilreisende supportere kommer til å lage liv i hovedstaden.

Enorm hyllest: – Mangler sidestykke

Cuptriumfen kommer halvannet år etter at Brann rykket ned til OBOS-ligaen med en nachspiel-skandale hengende over seg.

Assistenttrener og tidligere Brann-helt Erik Huseklepp fullroser hvordan spillerne har slått tilbake.

– Det den gjengen her har gjort, mangler sidestykke. Det er så imponerende. Det er ingen som fortjener det mer enn den gjengen som er bak der, sier han til NRK, med en vill feiring bak seg.

MATCHVINNER: Her feirer Bård Finne 2-0-målet. Foto: Fredrik Varfjell Les mer EUFORI: Her feirer Brann-heltene foran tusenvis av rødkledde supportere. Foto: Fredrik Varfjell Les mer ENDTE TØRKEN: Det er Branns første cuptriumf siden 2004. Foto: Fredrik Varfjell Les mer JUVEL: David Møller Wolfe ryktes til nederlandsk fotball. Cuptriumfen kommer neppe unggutten til å glemme med det første. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN Les mer KNUST: I Lillestrøm er naturlig nok stemningen en helt annen. Foto: Lise Åserud Les mer

Bård Finne stemmer i.

– Jeg er helt vilt stolt. Det er ekstremt lenge siden Brann har gjort dette. Å få være med på det som bergenser, er helt vanvittig, sier 28-åringen til NRK.

Han hyller lagets supportere.

– Det er umulig ikke å få med seg litt av det som har foregått i går og tidligere i dag. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var litt ekstra press. Vi skal helst ikke tape med en sånn oppbakking, sier han med et smil.

CUPHELTER: Her poserer Finne og kaptein Sivert Heltne Nilsen med pokalen. Foto: Lise Åserud

Finne i fyr og flamme

Branns superspiss var sentral i det meste bergenserne foretok seg fremover i banen foran det røde og gule folkehavet på Ullevaal Stadion.

Først hadde han et utsøkt forarbeid på 1-0. Finne beholdt ballen under sterkt press og serverte den på åpent mål til Ole Didrik Blomberg.

DRØMMESTART: Her feirer Brann 1-0 med supporterne på motsatt ende av banen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Så, etter drøyt timen spilt og da Lillestrøm hadde sin beste periode i kampen, ristet han av seg en forsvarsspiller før han med en markkryper limte ballen i hjørnet.

Brann-svingen bak mål ble satt fyr på.

– Selvfølgelig er det Bård Finne som blir finalens store spiller. Det han har holdt på med de siste månedene, er ufattelig imponerende, kommenterer Mathisen.

– Han er like sterk som en bryter i nærduellene, ekstremt eksplosiv på de første meterne, elegant teknikk og så har han en eventyrlig høyrefot, fortsetter TV 2s fotballekspert.

2-0! Her har Bård Finne akkurat scoret lørdagens siste for Brann. Foto: Lise Åserud

TV 2s fotballekspert er ikke i tvil: Den 28-årige spissen, som forlot Brann som tenåring for å prøve seg i utlandet, har aldri vært bedre.

Klubben opplever også en eventyrlig opptur.

– Eirik Horneland og resten av gjengen i Brann vil bli husket for evig tid etter den snuoperasjonen de har utført etter nachspielet på brann Stadion, slår Mathisen fast.

– Ikke bare har de levert imponerende resultater, men de har også spilt en fotball som alle som ser på fotball blir glad i. Brann er det klart beste laget på Ullevaal, fortsetter han.

Full fest i Bergen

Søndag skal spillerne bli hyllet på Torgallmenningen i Bergen sentrum kl. 16.30, ifølge Bergens Tidende. Der er det det for øvrig full fest blant supporterne som ikke fikk billett til finalen lørdag.

Det blir nok også litt av en feiring i hovedstaden, der tusenvis av bergensere har møtt opp.