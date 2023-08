– Vil vise null respekt

– Jeg tror Galatasaray kommer til å vise oss null respekt og kjøre på og spille sin fotball, sier Martin Linnes til TV 2.



I den andre ekstraomgangen mot Klaksvik sendte vingbacken de blåkledde til playoff i Champions League, som blir siste hinder før et eventuelt gruppespill.

For at den drømmen skal bli virkelig må Linnes slå sine tidligere lagkamerater i Galatasaray.

– Hva betyr det å møte nettopp Galatasaray for din del?

– Det blir spesielt så klart. Jeg hadde nesten seks fantastiske år der med en gjeng som jeg ble veldig glad i og har kontakt med enda, sier Linnes.

BRØL: Martin Linnes etter å ha avgjort kampen for Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ser klar fordel

31-åringen spilte i den tyrkiske klubben fra 2016-2021, og har troen på at fotballen til Istanbul-laget kan passe Molde bra.

– Det er fotball med mye folk fremover, og det tror jeg kan passe oss litt bedre enn det vi har møtt til nå. Vi er positive vi og skal gi alt, sier Linnes.



– Hva er det som venter dere der nede?

– Det blir en opplevelse som mange her ikke har vært med på tidligere. Det er et nivå opp i forhold til hva man møter ellers i Europa. Det blir en heksegryte og et trøkk man ikke finner andre plasser, sier Linnes.



GOD STEMNING: Kjell Inge Røkke gratulerer Molde-kaptein Martin Linnes. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Flere av Molde-spillerne tror at kunstgresset på Aker Stadion kan gi dem en stor fordel.

– Det er de ikke vant til i det hele tatt. Jeg var med Galatasaray til Östersund et år, og det gikk ikke all verden på kunstgress der. Jeg tror det kan være en stor fordel for oss, sier Linnes.



Han får støtte av lagkamerat Veton Berisha.

– Først og fremst er jo ikke de vant til kunstgress, så det gir oss en fordel. Men vi skal ha respekt for at de har bra spillere, samtidig kommer det til å finnes helt andre rom enn det har gjort i de andre kvalikkampene.



– Du har jo fått litt kritikk, men sender du Molde i Champions League da er det veid opp?

– Jeg visste den kom. Den tar jeg. Jeg har skrevet en fireårs-kontrakt her så det kommer til å bli fire utrolige fine år, gliser egersunderen.



Berisha tror Molde har gode muligheter for en plass i Champions League.

– Jeg ser på den muligheten som 50/50. Vi går ikke inn der med en tanke om at vi har dårlig muligheter. Da har vi tapt kampen allerede før vi har begynt.



Stjernegalleri: – En annen verden

På Galatasaray spiller norske Fredrik Midtsjø, i tillegg til stjernespillere som Dries Mertens, Mauro Icardi og Wilfried Zaha.

– Galatasaray blir knalltøft, og der er naturligvis Molde klare outsidere, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Galatasaray meldte at Zaha får 26 millioner kroner i signeringsbonus etter overgangen i juli. I tillegg til en årslønn på 48 millioner kroner i den tyrkiske storklubben.



– Tyrkerne opererer i en annen verden når det kommer til spillerlønninger, overgangssummer og kvalitet i spillerstallen, sier TV 2s fotballekspert.

NYSIGNERT: Tidligere Premier League-stjerne Wilfried Zaha er et av Galatasarays nyeste tilskudd. Foto: HANDOUT

Mathisen fortsetter:

– Selv om Molde i norsk målestokk er gode og har mye penger blir det småtteri mot det de møter i den avgjørende CL-playoffen. Når det er sagt har Molde et veldig høyt toppnivå, og med et godt utgangspunkt fra hjemmekampen 23.august er alt mulig i Istanbul!



Kristian Eriksen og Linnes sto for Moldes to scoringer i triumfen mot Klaksvik.

– Det smaker så deilig, sier hamarsing Eriksen om avansementet.