– Vil være noe av det sykeste jeg har sett

UMULIG? Liverpool er avhengig av et mirakel for å ta seg videre til kvartfinalene av Champions League. Foto: CARL RECINE

– Vi har ingenting å tape, sa Jürgen Klopp under tirsdagens pressekonferanse.

For etter at Real Madrid vant 5-2 i første oppgjør er det mye som skal gå Liverpools vei for at Champions League-drømmen skal leve videre.

At Liverpool henter inn det forspranget på Santiago Bernabéu, det har TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt svært liten tro på.

– Nei. Hvis det skjer, så må de ta det som 17. mai og julaften på en og samme gang, sier Erik Thorstvedt.

Bortestatistikken til Klopps menn gjør det ikke særlig lysere. I Premier League har Liverpool fremstått som to helt forskjellige utgaver.

De har vunnet ni, spilt tre uavgjort og tapt én kamp på Anfield.

På bortebane står de med fattige tre seire, tre uavgjort og hele sju tap.

BLYTUNGT: Andy Robertson fortviler i det første oppgjøret. Foto: PHIL NOBLE

Mener avansement vil være noe av det sykeste som har skjedd i fotballen

TV 2s ekspert Jesper Mathisen peker på at Real Madrid var i trøbbel mot Chelsea, Manchester City og PSG i fjor, men har vanskeligheter med å forstå hvordan Liverpool skal score tre ganger mer enn Real Madrid.

– Dersom Liverpool tar seg videre på Santiago Bernabéu, så vil det være noe av det sykeste jeg har sett, sier Mathisen.

Erik Thorstvedt er enig med kollegaen sin. Liverpool-avansement vil være noe av det villeste han har opplevd i sitt fotballrike liv.

– Ja, ja, det vil det være. Real Madrid er regjerende mestere og alle snakker om vinnerskallene deres. Dersom Liverpool tar rotta på det, sier Thorstvedt og tar en liten pause.

– Avansement vil kanskje være det aller største? spør Thorstvedt.

Jürgen Klopp uttalte under tirsdagens pressekonferanse at han har full forståelse for at eksperter og journalister ikke tror at de tar seg videre.

– Hvis jeg satt på samme side som dere, ville jeg også sagt at det ikke var noen mulighet for Liverpool. Det betyr at vi er alene med denne lille troen på at vi har en mulighet, sa Klopp.

GOD STEMNING: Til tross for et bortimot umulig oppdrag, var Jürgen Klopp i usedvanlig godt humør dagen før kamp. Foto: JAVIER SORIANO

– Klarer de å holde nullen?

Historien viser likevel at det er mulig.

Det vil ikke være første gang Liverpool slår tilbake etter å ha fått juling i det første oppgjøret.

Hvem husker vel ikke da de lå under 0-3 mot Barcelona etter første semifinale-kamp i 2018-2019-sesongen? For så å vinne 4-0 på Anfield.

Men på onsdag spilles ikke kampen på Anfield. Den spilles på mektige Santiago Bernabéu.

– Det kan godt være at Liverpool klarer å score tre mål, men klarer de å holde nullen? Det tviler jeg på, sier Thorstvedt.

