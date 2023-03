Se Chelsea - Borussia Dortmund tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 Play!

Tirsdag har Chelsea muligheten til å holde liv i en ellers traust sesong. Med exit i begge engelske cupene og 10. plass i Premier League, er Champions League de blås eneste mulighet til et trofé denne sesongen.

Skal de nå kvartfinalen må de snu 0-1 fra første åttedelsfinaleoppgjør mot Borussia Dortmund.

– Det vil være helt skandale for Chelsea å ryke ut, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Da vil nok Enzo Fernández og de andre tenke: «Hva har vi egentlig kommet til her». Brukt så mye penger – og forventningene er at du skal vinne mye og fort.

Slik var første oppgjør:

Resultatene har imidlertid uteblitt. Manager Graham Potter har måttet tåle mye kritikk, blant annet for å være for snill.

– Fansen har all rett til å dele sine meninger, og de har lidd sammen med oss, sier Chelsea-manageren foran et samlet pressekorps.

Stjernesignering: – Frustrerende

Lidd har de blå gjort, spesielt foran mål. På 25 kamper i Premier League har det blitt fattige 24 mål. Til sammenligning har ligaleder Arsenal scoret 59 ganger.

Chelsea brukte 3,6 milliarder kroner på nye spillere i januar. Eneste angrepsforsterkning var João Félix på lån. Han tar måltørken tungt.

– Det er frustrerende. For meg og angriperne er det alltid frustrerende når laget ikke scorer, sier portugiseren.

– Noen ganger skyter man ti ganger uten å score. Noen ganger skyter man én gang og scorer to.

MØTTE PRESSEN: João Félix snakket med media før den avgjørende kampen mot Borussia Dortmund. Foto: Steven Paston

Alsaker: – Tar ikke sånne hensyn

Den portugisiske profilen kommer samtidig med en klar melding til dem som ønsker Potters avskjed: Chelsea-spillerne står bak sin manager.

– Vi har en fantastisk gruppe. Treneren er med oss, og vi er med treneren. Det er perfekt. Situasjonen vil bedre seg, utvilsomt, sier Félix.

Ekspertene er imidlertid ikke like positive som angriperen. Øyvind Alsaker skal kommentere Chelsea-Borussia Dortmund. Han frykter at Potter kan få sparken ved et eventuell exit.

– De burde gi ham litt tid og la ham holde på i ro og mak. Men sånne hensyn tar man ikke i England, sier TV 2s kommentator.

SPARKEN?: Øyvind Alsaker er ikke sikker på hvor lenge Chelsea har tålmodighet med Graham Potter. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ekspertkollega Amankwah stemmer i:

– Det virker som Potter har tatt innover seg at han ikke får ubegrenset med tid. Det er utenkelig at man kan fortsette veldig lenge i samme spor, sier han, og tilføyer:

– Når eierne har brukt så mye ressurser og gått helt amok overgangsvinduet forventer supporterne gode resultater.

Dette sier Potter om fremtiden

Potter selv fikk spørsmål om tirsdagens åttedelsfinale kan være med på å endre hans historie som Chelsea-manager.

– Jeg tenker ikke slik på det. Jeg tenker på hvor viktig det er for klubben. Det er Champions League mot en topp motstander i form. Det er en stor utfordring, men også en stor mulighet, sier Potter.

Etter forrige helgs etterlengtede 1-0-seier mot Leeds fikk Potter spørsmål om egen fremtid i Chelsea.

SELVRANSAKENDE: Graham Potter. Foto: GLYN KIRK

– Jeg tror sterkt på spillerne og laget, men jeg anerkjenner også at resultatene ikke har vært gode nok og det er mitt ansvar.

– Kritikk er fair og berettiget. Vi må ta det til oss, forsøke å forbedre oss og vinne. Det er jobben vår, sa en ærlig Potter, ifølge The Guardian.

