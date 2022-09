Vil ta livet av «Bayern München-spøkelset»: – Et helt annet lag

Den tyske giganten har historisk vært en marerittmotstander for katalanerne og Allianz Arena et skrekkens hus i 15 år.

Tirsdag fra 20.45: Bayern München - Barcelona på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

Siden Bayern Münchens storstue stod klar til bruk i 2005, har Barcelona aldri dratt derfra med tre poeng.

Fire oppgjør mellom lagene har vært spilt på arenaen. Et har endt uavgjort. I de tre siste har Bayern München gått seirende ut med en målforskjell på 10-2.

– Jeg vil ikke kalle det et skrekkens hus, bare Bayern Münchens hjemmebane, uttalte Barcelona-trener Xavi Hernández på pressekonferansen dagen før det 14. møtet mellom lagene i historien.

– Jeg har vært med på målfester både i vår og deres favør. Disse tingene går i sykluser. Vi har aldri vunnet her og det sier mye om oppgaven vi skal møte.

Xavi Hernández (midten) sammen med to av sine assistenter på Allianz Arna mandag. Foto: LUKAS BARTH

Det er ikke bare på Allianz Arena at tyskerne har hatt et overtak på katalanerne. 13 ganger har lagene møttes gjennom historien – det første møtet tilbake i 1996.

Bayern har vunnet ni, to har endt uavgjort og to med Barcelona-seier.

Kamper mellom Bayern München og Barcelona 8. desember 2021: Bayern München - Barcelona 3-0



Bayern München - Barcelona 3-0 14. september 2021: Barcelona - Bayern München 0-3

Barcelona - Bayern München 0-3 14. august 2020: Barcelona - Bayern München 2-8



Barcelona - Bayern München 2-8 12. mai 2015: Bayern München - Barcelona 3-2



Bayern München - Barcelona 3-2 6. mai 2015: Barcelona - Bayern München 3-0



Barcelona - Bayern München 3-0 1. mai 2013: Barcelona - Bayern München 0-3



Barcelona - Bayern München 0-3 23. april 2013: Bayern München - Barcelona 4-0



Bayern München - Barcelona 4-0 14. april 2009: Bayern München - Barcelona 1-1



Bayern München - Barcelona 1-1 8. april 2009: Barcelona - Bayern München 4-0



Barcelona - Bayern München 4-0 4. november 1998: Barcelona - Bayern München 1-2



Barcelona - Bayern München 1-2 21. oktober 1998: Bayern München - Barcelona 1-0



Bayern München - Barcelona 1-0 16. april 1996: Barcelona - Bayern München 1-2



Barcelona - Bayern München 1-2 1. april 1996: Bayern München - Barcelona 2-2

Også forrige sesong var lagene i samme gruppe i Champions Leagues innledende runder.

Bayern München vant begge oppgjørene 3-0, mens Barcelona endte på tredjeplass i gruppen og «rykket ned» til Europa League.

– Det er ni måneder siden nå og mye har skjedd siden da. Vi har forbedret oss på veldig mange områder og vi ser på oss selv som konkurransedyktige nå, sier Xavi.

– Vi kommer hit med en tro på at vi kan vinne denne kampen og endre historien.

Husker du denne ydmykelsen?

At tyskerne har vunnet de fire siste møtene mellom lagene – tre av dem overlegent – mener Bayern Münchens trener Julian Nagelsmann at laget hans må legge bak seg.

– Jeg sa det senest foran laget tidligere i dag at vi må slette alle disse tingene fra fortiden. Barcelona er et helt annet lag – de er likere den versjonen vi kjenner fra før, den Pep Guardiola skapte, sier Nagelsmann i et intervju med TV 2.

Han ser frem til å få katalanerne på besøk til Allianz Arena tirsdag kveld.

– De har endret mye av sin karakter. Det er mange nye spillere som er veldig sultne på å skaffe seg titler og være blant de beste lagene i Europa. Vi må være fokusert på vårt eget spill og ikke slippe dem til for lett, avslutter Bayern-treneren.

