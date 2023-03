Vil ta ansvar i Haalands fravær: – Kan ha lent oss for mye på ham

Tirsdag kom nyheten om at Manchester City-stjernen måtte melde forfall til Norges to kommende landskamper.

Alexander Sørloth virker som den opplagte erstatteren. Selv regner han i alle fall med det.

– Jeg er alltid beredt. Jeg liker jo å tro at jeg hadde spilt uansett, men nå blir jo det som spiss. Det er en rolle jeg spiller til vanlig, sier Alexander Sørloth til TV 2.

Og selv om han har gjort det med stor suksess i LaLiga i år, der han i januar ble kåret til månedens spiller, er det liten tvil om at Erling Braut Haaland har noe spesielt ved seg.

– Erling er vår beste spiller og har bøttet inn mål i det siste. Han har scoret på bestilling, sier Sørloth.

ALT FOR NORGE: Alexander Sørloth er tydelig på at han i utgangspunktet er komfortabel med en kantrolle på landslaget. Samtidig understreker han at det er midtspiss han er til daglig. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Derfor sier han at han ikke har følt på å være i skyggen av Braut Haaland – til tross for at han tidvis har herjet på topp for Real Sociedad i år.

– Det sier seg selv at det er litt sånn med Erling. Sånn vil det være i fortsettelsen også. Det lever jeg fint med. Jeg er ganske trygg på at jeg er en ganske god fotballspiller, sier Alexander Sørloth.

– Har fått et navn i LaLiga

Det har han til gangs vist i LaLiga i år, der ni mål på 22 kamper har bidratt til å gjøre ham til Real Sociedads soleklare førstevalg på topp.

Og selv om Erling Braut Haaland mangler i de første EM-kvalifiseringskampene, er det ingen lettvekter som venter Spania på topp lørdag.

I hjemlandet til lørdagens motstander har Sørloth markert seg.

– Jeg har skaffet meg et navn i LaLiga. Jeg merker at ting begynte å skje inn mot denne kampen. Journalistene ville ha tak i meg før Spania-kampen, og folk i klubben og i San Sebastián gleder seg og er spent. Da får jeg det på en måte litt opp i trynet. Det spanske folk bryr seg veldig om landslaget, og det har jeg fått merke, sier Alexander Sørloth.

KONTRASTER: I februar var TV 2 på besøk hos Alexander Sørloth i Spania, der blant annet hans rolle som kant på landslaget ble et tema. Inn mot Spania har utgangspunktet snudd. Nå er det 27-åringen som er hovedpersonen på topp. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Og selv om spissen er krystallklar på at han hadde ønsket å ha med seg Erling Braut Haaland mot Spania og Georgia, klarer han i det minste å hente fram noe på spørsmål fra TV 2 om det i hele tatt kan komme noe positivt ut av Braut Haaland-forfallet.

– Tja … det kan være at han er en såpass stor profil at vi lener oss for mye på ham. At vi tenker at «det ordner seg uansett, for vi har Erling som uansett scorer to-tre mål til vanlig». Nå er vi nødt til å ha fokus alle mann. Alle må bidra. Vi har faktisk pratet om at det må være sånn selv om Erling er med; at vi må være en enhet. Kanskje blir vi i større grad tvunget til det nå, sier Sørloth.

– Er i form

Han bedyrer at han er i godt slag for tiden – selv om landslagssjef Ståle Solbakkens inntrykk er at han kanskje var enda bedre for fem-seks uker siden.

– Han har manglet litt den siste feelingen. Men det har nok litt med at Real Sociedad som lag har stagnert litt de siste ukene. De var en selvgående maskin for 4-6 uker siden, påpeker Solbakken.

Sist ble det riktignok seier mot Elche, men før det hadde klubben fire kamper på rad uten seier i ligaen. Sørloth kom heller ikke på scoringslisten. I Europa League ble det exit mot Roma.

I to av LaLiga-oppgjørene måtte Sørloth starte på benken, men det var snarere en slags tillitserklæring.

– De ville ha meg fresh i kampene mot Roma, forklarer han.

For selv om det har blitt færre poeng og mål i det siste, varsler Alexander Sørloth at han selv føler seg bra.

– Formen er veldig god. Vi hadde en dupp lagmessig, men selv har jeg spilt mye kamper, formen er god og kneet henger på fortsatt, sier han.

Han viser til at han tidligere i år har hanglet litt. Ofte har han spilt kamper, men stått over treninger.

– Det fungerer for en periode, men de siste ukene har jeg trent bra. Det er veldig deilig, sier han.

HET: Alexander Sørloth har tidvis herjet i spansk fotball i år. I januar var ikke en eneste spiller bedre enn han, ifølge LaLiga som kåret han til månedens spiller. Foto: Xumplo / BILDBYRÅN

– Det svinger skikkelig

Nå krysser Ståle Solbakken fingrene for at Alexander Sørloth er i sitt ess mot Spania lørdag.

– Vi får en fysisk pakke. Han har bra speed og et tungt skuddbein, sier Solbakken.

Med sin hverdag i spansk fotball, er Alexander Sørloth kanskje nordmannen som vet mest om hva som venter Norge.

– Vi må være offensiv i hodet. Vi kan ikke bare ligge å ta imot. Vi må gå ut å ta dem, og så må vi selvfølgelig være skjerpet bakover, sier han.

– Hva taler for at vi skal slå Spania?

– Vi har et veldig, veldig godt lag. Det er mange som er gode i gode ligaer. Vi har spilt med hverandre over tid, det er stort sett samme gjengen. Det synes jeg er viktig, sier Alexander Sørloth.

Den store drømmen er et EM-sluttspill i 2024. Nå mener 27-åringen at alt ligger til rette for at drømmen skal realiseres.

– Det svinger skikkelig, ikke bare av oss utenlandsproffer, men av hele norsk fotball om dagen. Det er en boost vi må utnytte, sier Alexander Sørloth.