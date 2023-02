Vil ikke ha lagkamerat tilbake: – Bedre å avslutte det

KRITISK: Torgeir Børven (31) har full forståelse for at hans trener Dag-Eilev Fagermo reagerte slik han gjorde. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

I et eksklusivt TV 2-intervju torsdag gikk Layouni hardt ut mot Dag-Eilev Fagermo dagen før han reiste på kortidslån til australske Western Sydney Wanderers FC.

Her fortalte svensken sin versjon om hvorfor han har vært borte fra Vålerenga-trening den siste tiden.

– Jeg har blitt fremstilt som en jævla idiot i Norge. Det er idioti å nekte å trene fordi man vil vekk, men jeg har ikke gjort det. Kona mi var gravid. I går fikk jeg en datter. Det er ikke noe jeg finner på. Det er dette som er sannheten om hvorfor jeg ikke har vært på treninger, sa Layouni i intervjuet hjemme i Falun.

I FALUN: Vålerenga-spiller Amor Layouni i Falun dagen før avreise til Australia. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Den forklaringen kjøpte imidlertid ikke Fagermo. Han mente spilleren uteble fra trening fordi han ønsket seg en overgang bort fra klubben.

– Dette er kun økonomi det går på, og at han ikke vil spille for Vålerenga. Det har ingenting med fødselen å gjøre, var hans klare melding.

Fagermo får støtte

Og på Marbella legger ikke angrepsspiller Torgeir Børven skjul på at saken er blitt en snakkis innad i Vålerenga.

Børven lar det skinne tydelig gjennom at han ikke er imponert over lagkameratens forklaring.

– Dag-Eilev (Fagermo) er sikker i sin sak på at Layouni ikke møtte opp uten gyldig grunn. Det går ikke an å akseptere slik oppførsel, så jeg skjønner at han (Fagermo) reagerer, sier Børven.

HEKTISK: Dag-Eilev Fagermo på Marbella. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han legger til at han har forståelse for at Layouni ønsker å komme med sin versjon. Men er skeptisk til sannhetsgehalten i forklaringen:

– Det var litt hull å ta tak i der. Det er sikkert litt mellom det Fagermo sier og det han sier, sier Børven.

Har null tro på Layouni-retur

Lagkamerat Henrik Bjørdal er inne på noe av det samme:

– Det hadde løst seg dersom han ville ha en uke fri fordi kjæresten skulle føde. Med god kommunikasjon hadde det nok ordnet seg på en bedre måte, sier Bjørdal.

Midtbanespilleren hadde Layouni som en av sine gode kompiser i klubben. Han synes saken er trist, og ønsker Layouni alt det beste.

Men han tror ikke at han kommer tilbake som VIF-spiller.

– Det tror jeg ikke kommer til å skje. Men jeg unner ham alt godt og det er synd at vi mister ham. Men sånn som det har blitt nå, er det mest naturlig at han ikke kommer tilbake, sier Bjørdal.

Børven mener også at det er den beste løsningen.

– Er det en du håper kommer tilbake til Vålerenga?

– Når det har kommet ut slik det har gjort nå, er det bedre å avslutte det, sier Torgeir Børven.

– Må akseptere det

Spissen mener videre at å få et bud på seg avslått, slik som skjedde da kypriotiske Pafos bydde på Layouni, ikke er uvanlig for fotballspillere.

INTERNT:: Torgeir Børven (31) er sikker på det hadde vært best holde situasjonen innad i klubben. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Mange av oss har vært i samme situasjon om å ha et bud inne, fått det avslått, og sikkert vært misfornøyd med det. Men det handler om å ta ting internt og akseptere utfallet, fastlår 31-åringen.

Selv om Børven er klar på at det er fint at det nå har kommet en løsning, legger han ikke skjul på at situasjonen snakkes om internt i spillergruppen.

– Jeg skal ikke prate for alle, men jeg har snakket med noen av de andre om det. Det er en enighet blant de jeg har snakket med at dette ikke er riktig måte å gjøre det på (av Layouni), sier han.

Børven mener hele saken har vært uheldig for klubben.

– Det er uheldig selvfølgelig for Layouni selv og for klubben. Det er dårlig PR, og nå har de heldigvis fått en løsning som fjerner problemet frem til sommeren. Så får vi håpe det er bedre til den tid, sier han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror saken fort blir glemt i VIF-garderoben.

– Sånne saker er alltid vanskelige. Det blir ord mot ord, og det er umulig for oss å finne ut hva sannheten er. Det kan finnes flere parter i denne saken også som har den korrekte siden.Jeg tror ikke dette er noe Vålerenga bruker mye krefter på. Jeg tror de er glade for at han er borte og har fått seg et nytt sted å spille, sier han.