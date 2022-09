Vil dyrke Reiten i «ny» rolle: – En undervurdert spiller

Hege Riise vil flytte Guro Reiten inn i en mer sentral rolle på landslaget slik at 27-åringen i større grad får styre Norges offensive spill.

Guro Reiten under landslagets økt på Ullevaal Stadion mandag formiddag. Foto: Lise Åserud/NTB

De siste årene under Martin Sjögrens ledelse, ble Reiten i stor grad brukt ute på venstrekanten – og bekledde også vingbackrollen i én kamp – slik som hun vanligvis også gjør i Chelsea.

Men etter at Hege Riise tok over jobben som norsk landslagssjef, var det ikke bare formasjon og spillesystem som ble endret for Reiten, men også posisjon.

Hege Riise gir Guro Reiten en klem etter at Norge slo Belgia 1-0 og sikret seg en plass i fotball-VM i 2023. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Reiten som indreløper er jo en klok fotballspiller og har stor forflytning og sånn, så hun er jo med å diktere opp det offensive spillet vårt, sier Hege Riise til TV 2.

I VM-kvalifiseringskampen mot Belgia fredag, spilte 27-åringen i en venstre indreløperrolle med Julie Blakstad ved siden av seg på venstrekanten.

– Føler du at du får enda mer ut av henne i en indreløperrolle enn når hun er ute på kanten?

– Ja, hun mestrer jo egentlig begge deler, men det er klart mer sentralt i banen, så har hun flere alternativer å linke og finne rom og kan både på samme side og motsatt side spille folk fri, sier landslagssjefen.

– Jeg synes Guro har vært en undervurdert spiller som jeg synes har et klokt fotballhode.

Reiten selv trives godt i sin nye rolle – som jo ikke er helt ukjent for henne fra før.

– Min fortid er vel mest som indreløper da, så så jeg kjenner jo på en måte begge rollene, sier Chelsea-spilleren.

I oppgjøret mot Belgia vekslet Reiten og Blakstad mye i sine posisjoner ute på venstresiden. Det er et samarbeid begge håper de kan utvikle videre på landslaget.

– Det er jo noe med å være litt uforutsigbar og ikke bli tatt ut av kamper så lett. Jeg ser ikke bort ifra at vi klarer å få til et samarbeid der vi roterer litt og ser hvor det er rom, plass og sånn, sier Reiten.

– Jeg tror at når vi får det til å sitte enda bedre, så kan det bli bra fremover, legger Blakstad til om samarbeidet.

21-åringen har også fått en ny rolle under Hege Riise, etter å litt motvillig ha bekledd venstrebacken på landslaget tidligere.

– Det er jo noe jeg har ønsket meg lenge, så det var veldig morsomt å få den tilliten og jeg synes det er veldig gøy å kunne bidra mer i det offensive spillet, sier Blakstad om å ha blitt flyttet høyere i banen.

– Så hadde vi kanskje ikke så mye etablerte angrep mot Belgia, men jeg håper jo det kan bli enda mer nå når vi skal møte Albania.

Norges siste kamp i VM-kvalifiseringen mot Albania spilles tirsdag 6. september kl. 18.30 på Ullevaal Stadion. Kampen sendes på NRK.