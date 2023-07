Vil bryte dyster trend: – Har kvaliteter i verdenstoppen

SPISSVIKAREN: Sophie Román Haug og Ada Hegerberg er Norges to fremste spissalternativer. Hegerberg er uaktuell mot Filippinene grunnet skade. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det er årevis siden en norsk spiss scoret i et mesterskap. Det vil Sophie Román Haug gjøre noe med.

Etter to målløse kamper er Norge klinkende nødt til å score mål mot Filippinene for å gå videre i VM.

Og scorer man tre mål, er man heller ikke avhengig av et resultat i kampen mellom Sveits og New Zealand.

Men Norge har ikke vært bortskjemte med scoringer i mesterskap de siste årene. Og fra spissplass har det knapt kommet scoringer.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen håper på endring i søndagens kamp.

– Det blir en kamp der vi forventer at en spiss skal score. Det er en kamp vi skal dominere, sier Gulbrandsen.

– Ikke lett å være Norge-spiss

Isabell Herlovsen er den forrige Norge-spissen som har scoret et mesterskapsmål. Hennes mål i VM i 2019 er forrige gang en spiss scoret for Norge i et mesterskap. Den scoringen kom i kvartfinalen mot Australia.



Isabell Herlovsen jubler for sin VM-scoring mot Australia i 2019. Norge vant kampen etter straffekonk. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

Under EM forrige sommer scoret Norge kun i åpningskampen. Men i 4-1-seieren mot Nord-Irland var det heller ingen spisser som scoret. Caroline Graham Hansen hadde riktignok en fri offensiv rolle under Martin Sjögren, men det var Ada Hegerberg som spilte spiss.

TV 2-eksperten mener det er naturlige grunner til de få spissmålene.

– Det er ikke mange kamper der vi dominerer og har mye ballbesittelse i VM. Det handler om hvordan Norge spiller. Vi blir liggende mye på egen halvdel og forsvare oss. Da avgjøres det ofte på dødballer, sier den tidligere landslagskapteinen.

Gulbrandsen mener at det å være spiss for Norge kan være en utakknemlig jobb.

– Det er ikke alltid like lett å være spiss i sånne kamper. Da hadde man trengt en spiss som står frem med høyere effektivitet. Det trengs.



Ingen mesterskapsmål siden 2015

Ada Hegerberg blir ikke spilleklar mot Filippinene, men kan være aktuell i en eventuell åttedelsfinale. Men Norge-stjernen har heller ikke veldig sterke mesterskapstall å vise til.

Forrige gang Hegerberg scoret for Norge i et mesterskap var i VM i 2015. Da scoret stjernespissen i 3-1-seieren mot Elfenbenskysten. Siden den gang har 28-åringen spilt åtte mesterskapskamper uten scoring. Det skal sies at Lyon-stjernen ikke var med i VM i 2019.

FORRIGE VM-MÅL: Her jubler Ada Hegerberg for sitt forrige mesterskapsmål. Det kom 15. juni 2015 mot Elfenbenskysten. Totalt har angriperen 43 mål på 77 kamper for landslaget. Foto: FRANCK FIFE

Hegerberg står med fire mesterskapsmål for Norge.

Da Ballon d'Or-vinneren fra 2018 måtte kaste inn håndkleet rett før kampstart, var det Sophie Román Haug som fikk sjansen. 24-åringen kom til flere gode målsjanser, men scoring ble det aldri.

Spissen har hatt en småtrøblete sesong for Roma med et langt skadeavbrekk, men fikk vist seg frem med scoringer mot både Juventus og Inter på tampen av sesongen.

POSITIV: Sophie Román Haug viste frem flere kvaliteter mot Sveits. Men mål ble det ikke. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Angriperen bruker ikke mye energi på at laget har slitt med å score mål så langt.

– Det tenker jeg egentlig ikke så mye på. Scoringene kommer til å komme, sier Román Haug til TV 2.

– Hvordan ville det vært å få en VM-scoring for deg?

– Utrolig gøy. Det hadde vært veldig stort, sier den hodesterke angriperen.

Hyller klubbvenninnen: – Har kvaliteter helt i verdenstoppen

Da kan det relasjonen mellom Román Haug og Emilie Haavi bli en nøkkel. Haavi, som startet Sveits-kampen på venstreving, spiller sammen med Haug i Roma og de har også spilt sammen for LSK Kvinner.

– Vi kjenner hverandre veldig godt. Sophie har kvaliteter helt i verdenstoppen på det hun er best på. Hun er helt rå i boks. Det kan bli mange innlegg mot Filippinene. Sophie kommer til å løse det på en veldig god måte dersom Ada ikke blir klar, sier Haavi til TV 2.

Sophie Román Haug og Emilie Haavi har spilt mye fotball sammen. Her fra tiden i Lillestrøm. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Hun er ekstremt god på å posisjonere seg og har en egen evne til å være der ballen lander. Hun har veldig god kraft og timing i hodespillet. Jeg vet alltid hvor hun er. Det er en trygghet for meg.

For landslaget har Román Haug fem mål på ni kamper. Det er ingen som har scoret flere enn det under Hege Riises landslagsledelse.



– Hun har gjort det bra for landslaget når hun har fått sjansen, sier Haavi, som spiller sin landskamp nummer 100 om hun får spille på søndag.