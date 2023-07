Viking vant etter vilt drama: – Noe av det dummeste jeg har sett

Vålerenga-Viking 1-2

– En helt sinnssyk fotballkamp med en lykkelig slutt for oss, sier Viking-spiss Lars-Jørgen Salvesen til TV 2.

For Stavanger-laget var det sterke følelser i sving i løpet av de dramatiske sluttminuttene.

Først var spillerne nærmest gale av raseri da de protesterte mot et straffespark som så ut til å bli kampavgjørende.

Så brøt de ut i vill jubel da Niklas Sandberg sikret seier i siste minutt.

– Man må vurdere om dommerne er klar for denne oppgaven her. Det er veldig sjelden jeg snakker drit om dommere, men det er noe av det dummeste jeg har sett, sier kaptein Zlatko Tripic om straffeavgjørelsen.

– Det virker som han har bestemt seg på forhånd – han gir gule kort i hytt og pine, fortsetter 30-åringen, en av dem som fikk kort under protestene.



Se situasjonen han reagerer på her:

– Skjønner at de er rasende

Med rundt åtte minutter igjen av full tid pekte dommer Mohammad Usman Aslam på straffemerket etter at Djibril Diop hadde holdt i trøyen til Magnus Riisnæs.

Verken Diop, lagkameratene eller noen i støtteapparatet til Viking skjønte noe av avgjørelsen.

Under de store protestene fikk keeper Patrik Gunarsson, Tripic og trener Morten Jensen gult kort.

– Jeg skjønner jo at Viking-spillerne er rasende, kommenterte TV 2s Morten Langli.

– Det er knallhardt å blåse straffe der, sa han.

Kommentatorkollega Simen Stamsø-Møller hadde også forståelse for Viking-spillernes raseri.

– Da tror jeg man kan finne ganske mange straffespark i løpet av en fotballkamp. Han napper litt i trøyen. Den er veldig streng, konkluderte han.

Stefan Strandberg satte ballen i mål.

Vålerenga presset på for seier i de seks overtidsminuttene. Plutselig var Niklas Sandberg på vei alene gjennom for Viking. Midtstopper Fredrik Oldrup Jensen bestemte seg for å stoppe ham med en kynisk takling, og tok det røde kortet.

Røper beskjed: «Han jukser»

Sandberg tok frisparket fra rundt 18 meter selv. Han satte det i keeperhjørnet og sikret Viking-seier i siste overtidsminutt.

– En helt sinnssyk følelse, beskriver Salvesen.

– Jeg var veldig irritert, selvfølgelig. Jeg ville heller hatt mål enn rødt kort imot og frispark fra 20 meter. Du tenker at det ikke alltid er så lett å score på et sånt frispark. Men Niklas har en god fot, og han sa faktisk til meg i pausen at «hvis vi får et frispark, så skyt i keeperhjørnet, for han jukser». Da fikk han utføre det selv istedenfor, fortsetter han med et smil.

For Vålerenga betyr det at de har tapt fem av seks hjemmekamper i Eliteserien i år. Tapet er også deres fjerde på rad i ligaen.

Ved endt runde risikerer Oslo-laget å ligge på kvalikplass. Det gjør de dersom Sandefjord tar poeng mot Sarpsborg 08.

Viking ligger på andreplass, men kan bli forbigått av Tromsø og Brann i løpet av runden.