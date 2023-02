Viking-kaptein Tripic: – Ville anbefalt Berisha å gå til Molde

MARBELLA (TV 2): Det var vinterens store overgangssaga og skapte raseri i Stavanger. Men Zlatko Tripic (30) har full forståelse for at hans gamle lagkamerat Veton Berisha (28) ønsket seg en overgang til Molde.

DØNN ÆRLIG: Selv om han er kaptein i Viking, har Zlatko Tripic ingen problemer med å skjønne at Veton Berisha per dags dato både vil tjene mer penger og ha større sjanser for seriegull og spill i Europa med Molde. Foto: Erik Teige / TV 2

I slutten av januar ble Veton Berishas overgang til Molde fra Hammarby en realitet i en overgang med en totalpakke på 37 millioner kroner.

Det satte sinnene i kok blant Viking-supporterne.

– Han er en sleiping. Han sprer gift i de klubbene han har vært i, sa styreleder i Vikinghordene, Roar Åkerlund.

Men det er ikke alle i Viking-miljøet som bærer på den samme frustrasjonen.

Klubbens kaptein, Zlatko Tripic, sier rett ut at han har full forståelse for valget til sin gamle lagkamerat.

– Om Veton hadde spurt meg, så hadde jeg anbefalt ham å gå til Molde, sier Viking-kapteinen.

Tripic ble selv hentet til Molde av Ole Gunnar Solskjær i 2011 og er klar på at han har et svært godt forhold til gamleklubben.

GODE MINNER: Zlatko Tripic mener Molde fortjener en stor del av æren for hans karriere. – Det er en utrolig fin by og en utrolig fin klubb, sier han. Her fra 2011 da han spilte under Ole Gunnar Solskjær. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Om du spør om hvem som har størst sjanse til å vinne seriegull av Viking eller Molde, så lyver alle som svarer noe annet enn Molde. Jeg tror Veton har kjempelyst til å vinne seriegull og spille i Europa, og per dags dato er sjansen større i Molde. Når litt bedre klubber kommer på banen og har større økonomi, så skjønner jeg at det frister, sier Tripic.

– Har fått et ufortjent rykte

Han dannet selv et radarpar med Veton Berisha på vårparten i fjor.

Sammen var duoen en sterk bidragsyter til at Viking hevdet seg i toppen av Eliteserien og var nær ved å nå gruppespillet i Conference League.

RADARPAR: Zlatko Tripic og Veton Berisha var en dødelig duo for Viking på sitt beste. Foto: Christoffer Andersen

– Veton hadde en utrolig sterk posisjon i Viking. Han var lokal, han var leder og han var landslagsspiller. Mest av alt tror jeg supporterne var irritert over å miste en så god spiller, sier Tripic.

Han erkjenner at Berisha kunne vært smartere i enkelte uttalelser.

Samtidig mener han at det ikke rettferdiggjør enkelte av karakteristikkene som er blitt brukt mot spissen.

– Ingen skal ta Veton på innsats. Han løp som en gærning og var enorm for Viking. Supporterne glemmer alt det gode han har gjort for klubben. Det blir nesten litt glemt når han blir hetset på den måten, sier han.

Han har selv fått kjenne negative kommentarer på kroppen.

– Det er det litt negative med livet som fotballspiller, men samtidig vet jeg at Veton er sterk i hodet og at han står bak valget sitt. Jeg ønsker han lykke til i Molde, sier Tripic.

Vil ta medalje

Selv stortrives Viking-kapteinen i klubben i sitt hjerte.

– Jeg har sagt at jeg har lyst å være i Viking så lenge jeg fortjener plassen. Det er ikke lett, og det skal ikke være lett, å fortjene å spille i denne klubben. Men så lenge jeg er god nok, ønsker jeg å være her, sier Viking-kapteinen.

Han håper klubben etter hvert skal yppe seg i toppen av norsk fotball. Allerede i år håper han at fjorårets 11.-plass kan revansjeres i medaljekamp i år.

– Jeg synes vi skal være såpass offensive at vi må tro at vi kan være med å kjempe helt der oppe. Det er ingen hemmelighet at to lag skiller seg litt ut og fortjener favorittstempelet. Men bak der er det kanskje fem-seks lag som har lyst å kjempe om tredje- og fjerdeplassen. Vi som klubb må definitivt ha de ambisjonene, sier Zlatko Tripic.