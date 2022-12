– Vi vil selge Braut Haaland-statuen til noen sjeiker i Saudi-Arabia

SKAL SELGES: Erling Braut Haaland-statuen har fått et facelift, og skal nå selges. Håper er at noen sjeiker i Midtøsten vil kjøpe den. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Den mye omtalte statuen av Erling Braut Haaland, som i høst plutselig ble borte etter å ha stått på taket på en bygning i Bryne sentrum, er dukket opp igjen.

Den norsk bonden, cowboyen og reiselederen Arvid Mæland, kjent fra NRK-serien «Cowboyen og kongen», har fått i oppdrag av eier Tore Sivertsen å selge den tre meter høye og over 600 kilo tunge skulpturen.

– I dag har jeg fått i oppgave å selge denne statuen av Haaland. For å finne den rette kjøperen henvender vi oss til sjeiker i Saudi-Arabia og Kuwait. Vi har hyret inn helikopter og vil snart kjøre den rundt og vise den frem på spektakulært vis, for å sende en melding og få tak i disse sjeikene. For om de ikke vet vi skal selge den, så kan de heller ikke by på den, sier Arvid Mæland til TV 2.

SELGES: Arvid Mæland sammen med tolk og oversetter Niroz Hassad foran Braut Haaland-statuen. Foto: Bjarte Fossfjell.

Sprer budskapet på arabisk

Han legger ikke skjul på at han håper og tror at noen av oljemilliardærene fra Midtøsten biter på. I promoteringen vil de også derfor bruke det arabiske språket.

– Målet er å få delt den mest mulig på sosiale medier, slik at sjeikene får meldingen til frokostkaffien sin. For jeg kjenner dem jo ikke personlig. Derfor vil vi bruke sosiale medier for å nå dem. Da er det helt sikkert noen av dem som vil ha den, slår Mæland fast.

Selgerne har hentet inn en egen tolk som skal oversette og overtale sjeikene til å by på kunstverket og spre budskapet på sosiale medier.

– Jeg skal oversette til arabisk slik at sjeiker i Qatar, Saudi-Arabia og Kuwait får budskapet. Jeg har tenkt å si til dem at pengene for salget går til et sykehus for fattige i Afrika, sier oversetter og tolk Niroz Hassad til TV 2.

Pengene går til en god sak

Mæland understreker at pengene de får inn for salget av den mye omtalte statuen av Norges største fotballstjerne vil gå til en svært god sak.

– Hvem vil ikke ha en slik statue utenfor huset sitt? Det var jo en sjeik som kjøpte en statue av Ronaldo, og da kan de kjøpe Braut Haaland og. Alle pengene vi får går til et sykehus i Afrika. Ingen av oss som bidrar til salget får noen ting, all betaling går til en god sak, konstaterer han.

HÅPER PÅ MILLIONBELØP: Skulpturen, eller statuen om du vil, skal selges. Selgerne håper på millionbeløp.

Da statuen av Braut Haaland plutselig forsvant fra Bryne sentrum, skapte det overskrifter både i Norge og utenlandske medier. Men for eieren av skulpturen, Tore Sivertsen, var forsvinningen ikke en overraskelse.

«Forsvinningen» var et planlagt stunt

Mæland kan nå avsløre at «forsvinningsmysteriet» var et planlagt stunt som kom i stand etter at en helt sentral person kom med en aldri så liten pekefinger.

– Grunnen til det var Alfie Haaland ikke synes statuen var en fin ting, og det var vi enige i. Nå har kunstneren fått inn en «facelift», og nå er den jo blitt riktig så fin. Men det var derfor vi har skjult den litt, røper Mæland, som likte all oppmerksomheten stuntet deres fikk.

– Det ble jo en sånn detektiv-historie, og det kom jo folk fra Oslo og greier og letet etter spor og sånt. Så litt løye har det jo vært. Den kunne ikke stå fremme hele veien, det måtte være litt mystikk og spenning, og det er det jo rundt Erling Braut Haaland og. Så det passet jo godt, smiler han.

HER STO DEN: Haaland-statuen sto på en veranda på Bryne. Her sammen med kunstner Kjetil Barane (t.v) og eier Tore Sivertsen. Bildet er tatt før den ble borte. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Håper på et par millioner

Han håper nå at skulpturen på 600 kilo vil bli solgt for millionbeløp.

– Hvis det er kun jærbuer som byr, så vil den nok gå for 300.000 eller 400.000 kroner. Men om sjeikene byr, så kan vi få et par millioner kroner for den. Og de skal vite at det er penger godt brukt som vil gå til sykehus i Afrika, gjentar Arvid Mæland.

TV 2 får opplyst at det allerede ligger inne et bud på Braut Haaland-statuen på 15.000 euro, eller omlag 150.000 norske kroner. Selgerne har opprettet en egen nettside der eventuelle sjeiker kan komme med sine bud.

Statuen skal etter planen auksjoneres bort i februar, til inntekt for et sykehus i Tanzania i Afrika.