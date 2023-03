– Vi vet at vi er gode

Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme tror på gull for tredje år på rad, men både i Trondheim og Oslo mobiliseres det for gullkamp.

– Jeg tenkte ikke at jeg skulle sitte og bli intervjuet i selveste Nidarosdomen, nei.

Ordene tilhører Mali Lilleås Næss, kaptein for Rosenborg, og de faller på historisk trøndersk grunn like før serieåpningen i Toppserien.

Næss har spilt hele sitt voksne liv for Trondheims beste fotballklubb, først i Ørn og de seneste årene som RBK-spiller.

I 2020 ble Trondheims-Ørns tradisjonsrike gule drakter til RBKs hvite og sorte, og nå er 28-åringen klokkeklar på at det er på tide at Toppserie-hegemoniet returnerer til Trondheim.

– Vi har tenkt å vinne. Vi har kontinuiteten, en bred og god stall, vi har utviklet oss offensivt fra i fjor og fått tilbake spillere fra skade som skal kjempe om en startplass, sier den rutinerte backen.

– Har ikke noe til overs for bergenserne

Trondheims-Ørns siste tittel - og dermed trøndelagsfotballens til nå siste tittel på kvinnesiden - kom nemlig så sent som i 2003, og man har siden sett klubber som Røa, Stabæk, LSK Kvinner og i de senere årene Vålerenga og Brann overta stafettpinnen som landets ledende klubber.

– Det er ikke sånn det skal være. Vi har tenkt å ta fra dem den gullrekken nå. «Gullet ska hjæm te Trondheim».

– Stikker det ekstra i et trønderhjerte når det er Brann som står øverst?

– Det stikker uansett hvilken motstander det er, men jeg har ikke noe til overs for bergenserne, sier RBK-kapteinen, som omtaler sine motstandere som «litt klysete og spydig».

Nå vil Næss og lagvenninnene vise seg fra en tøffere side, og nevner blant annet medutfordrer Vålerenga som et lag som er tøffe og «litt stygge» i spillestilen.

– Vi har tenkt å steppe opp det «gamet» nå i år. Vi er nødt til å være mer kyniske, litt tøffe og stygge i duellene hvis vi skal vinne mot de lagene, sier RBK-kapteinen.

PÅ HELLIG GRUNN: Mali Lilleås Næss og Rosenborg er klar for Toppserie-start. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Brann-kapteinen: – Her gullet hører hjemme

For på Bryggen i Bergen står en annen kaptein, som langt ifra er klar for å sende hegemoniet tilbake til Midt-Norge etter 20 år.

– Det er her gullet hører hjemme. Det er her det har vært de to siste sesongene og det er her jeg tenker det skal havne i år også. Jeg mener vi har det beste laget og de beste spillerne, og så mener jeg også at vi er det laget av topplagene som kommer til å utvikle oss mest gjennom sesongen. Det tror jeg er en kjempestyrke for oss, forklarer nyutnevnt Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme.

Spillerflukten fra vestlandshovedstaden preger ikke 27-åringen mer nevneverdig enn at også hun er tydelig på at ambisjonsnivået for 2023 er gull.

– Jeg er 100 prosent sikker på at vi har gode sjanser til å ta gull. Sånn sett har ingenting forandret seg fra de andre årene. Det har vært helt sykt tett de siste årene, og sånn kommer det til å bli i år også. Det handler om å være på fra start.

– Hva synes du om TV 2s tips om 3. plass?

– Jeg har sett det, og så gir det meg en kjempemotivasjon til å motbevise det, sier backen.

– Tidenes supportere

For i Bergen har det skjedd en revolusjon, der ærverdige Sandviken gikk inn i Brann - som regjerende mester - forut for forrige sesong. I den første sesongen i rødt ble det ligatittel for andre år på rad for Kvamme og lagvenninnene, og det med den bergenske supporterkulturen som en vesentlig bidragsyter.

– Jeg synes det er vanskelig ikke å nevne supporterne, for er det én ting vi har som ikke Vålerenga og Rosenborg har, så er det tidenes supportere. Det er ikke til å komme utenom. De er helt fantastiske. Jeg tror folk synes det er gøy å spille mot oss på grunn av den atmosfæren som er på stadion, forteller den nyutnevnte Brann-kapteinen, som har overtatt båndet etter at Tuva Hansen fulgte eks-trener Alexander Straus til Bayern München etter sesongslutt.

Forrige sesong ble avsluttet med klubbens første dobbeltriumf - seier i både serie og cup - og da kongepokalen ble løftet på Ullevaal i november var det et tydelig symbol på at Bergen i øyeblikket er Norges ledende by på kvinnesiden av fotballen.

OPTIMIST: Branns kaptein kan ta gull for tredje år på rad. Foto: Erik Teige / TV 2

Vålerenga vil slå tilbake: – Mildt sagt irriterende

Men i Kongens egen by er det revansjetanker å spore. Foran Slottet står nemlig Vålerengas forsvarsprofil Andrine Tomter, som også er klinkende klar på hva som gjelder denne sesongen.

– At Brann og Bergen har vunnet de siste to årene er mildt sagt bare irriterende. Det har vi lyst til å gjøre noe med, forklarer 28-åringen.

Drøbaksjenta har slått seg til ro i hovedstaden etter å ha testet seg både utenbys i Avaldsnes og utenlands i FC Twente, og gleder seg nå til å ta fatt på sin sjette sesong i Vålerengas blå drakter.

– Vi har veldig mye av det samme laget som vi hadde i fjor, og en kontinuitet som er helt unik og noe vi ikke har hatt på veldig mange år. Det kommer til å bli ekstremt jevnt og tøft, men vi vet at vi - som de andre topplagene - har et ekstremt høyt toppnivå, sier Tomter.

Seriemesterskapet i 2020 står som høydepunktet på Tomters fotball-CV til nå, og for at prestasjonen skal kunne gjentas i år må altså både Bergens og Trondheims største flaggskip bekjempes.

– Vi har noen ekstremferdigheter, noen dribleferdigheter på noen av våre offensive spillere som er helt sinnssyke. Jeg tror vi nesten kan garantere noen dribleshow og sinnssyke mål, sier forsvarsspilleren.

VIL SLÅ TILBAKE: Andrine Tomter og Vålerenga ble seriemester i 2020. Nå er de beredt til å returnere til tronen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Bykampen: – Ikke noe glad i dialekten

Og vi kan nesten også garantere temperatur i toppstriden denne sesongen, og det av flere grunner. Det er nemlig ikke bare slik at kampen om gullmedaljene i år trolig står mellom tre av landets største klubber. De fleste virker nemlig også enige om at den står mellom tre av de største byene. Trondheim er Norges fjerde største by, og ifølge RBK-kapteinen også den fineste.

– Vi har Domkirken, festningen, Munkholmen, Lerkendal og Koteng. Det er en kjempefin by med alle mulige årstider på en dag.

STOLT TRØNDER: Mali Lilleås Næss spilte for Trondheims-Ørn fra 2012 til 2020 og ble værende da klubbnavnet skiftet til Rosenborg. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Hva har Nidarosdomen som ikke Bryggen i Bergen eller Slottet i Oslo har?

– Det er jo Norges nasjonalhelligdom. Den største kirken i Norge. Det er her turistene kommer for å se. En kjempefin bygning som vi er stolt over å ha, sier RBK-kaptein Næss, og følger opp om fjorårets mesterby:

– Hva jeg synes om Bergen? Jeg har jo egentlig bare vært der når det har vært kamper, og så har vi jo vært så heldig at vi har hatt godvær alle gangene vi har vært der. Men jeg er ikke noe glad i dialekten, og jeg vet ikke om jeg har så mye positivt å si. Er det lov å si det?

Og hva så med hovedstaden?

– Det er mye folk. De gangene jeg er der, trives jeg ikke noe godt. Det er veldig upersonlig, tett med bygninger, men nå har jeg jo ikke bodd der. Jeg har kun vært der på kamper og ferie, men jeg trives veldig godt i Trondheim og synes at det er mye finere her, sier RBK-kapteinen.

– Det er ikke et sted jeg ville bodd

Akkurat det er selvsagt gullutfordrer Tomter, som omtaler Slottet i Oslo som «monarkiets hjerte» uenig i.

– Oslo er en by jeg er veldig stolt av. Det er en by som har det meste. Sjøen, storbyen, noen topper som er fine å gå i. Det er lite som slår det å gå på café på Oslo Øst og spise en kanelbolle i solen på en søndag, sier Tomter.

Hun har heller ikke veldig mye til overs for vestlandshovedstaden Bergen, men synes gåturene til Nidarosdomen på bortekampdag i Trondheim er levelige.

– Jeg har hørt at Bergen har et fint akvarium, men jeg har aldri vært på det. Og det regner. Mye. Her i Oslo har vi et mye mer stabilt vær. Men Trondheim er en ganske fin by. I hvert fall helt OK. Men det er ikke et sted jeg ville bodd, smiler Vålerenga-forsvareren.

FØLER SEG HJEMME: Andrine Tomter og garden er begge representanter for Oslo by, på hver sin måte. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Vi bergensere er kanskje litt rappkjeftet, men ...

En som er tydelig på hvor hun ville bodd - og bor - er Brann-kaptein Kvamme.

– Vi har byfjellene, Bryggen, og ikke minst frisk luft. Vi har Akvariet. Vi har mye.

– Hva er det som kjennetegner dere bergensere som gir dere et konkurransefortrinn?

– Vi er noe for oss selv. Vi tør å stikke oss litt frem, sier Toppserie-profilen, og fortsetter:

– Vi bergensere er kanskje litt rappkjeftet, men det er jo det som gjør det litt gøy også. Vi er ikke høye på oss selv, men vi vet at vi er gode.

På direkte spørsmål om å si noe fint om Oslo, får Brann-kapteinen det verre.

– Si noe fint om Oslo? De har jo Slottet. Og jeg synes kongefamilien er ganske søt, så det må vel kanskje bli det, sier hun etter lang betenkningstid og før en av hennes velkjente latterkuler kommer rullende.

– Trondheim synes jeg kan ligne mer på Bergen. Jeg synes byen Trondheim er veldig mye finere enn Oslo. Oslo er kjipt, skittent, trangt og med mye folk.

Mens Tomter i hovedstaden avslutningsvis - selvsagt med et glimt i øyet - sender nok et stikk i retning dobbeltvinner Kvamme og de andre i vestlandshovedstaden.

– Du vil jo ikke ha cocky bergensere. Det blir bare «flesk på kjøtt». Og det har jeg ikke så veldig mye behov for, skal jeg være helt ærlig.

Lørdag får vi første pekepinn på hvordan 2023-sesongen vil kunne utarte seg. Brann møter Lyn på bortebane i Oslo, Vålerenga tar imot Arna-Bjørnar på Intility og Rosenborg er vertskap for Stabæk på Koteng Arena i Trondheim.

DUELLANTER: Brann og Rosenborg ønsker seg begge gull i 2023. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

PS! På Toppseriens kickoff før sesongstart tok også TV 2 tempen på hvem spillerne selv tror vinner serien denne sesongen.