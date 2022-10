– Vi var verdens mest kjente fotballklubb

Ingen klubber i Norge har vært som Avaldsnes. Her er historien om laget som søndag kan rykke ned.

– Dommeren er perfekt!

Humoren og latteren sitter løst på treningsfeltet til Avaldsnes. Det er vanskelig å spore hvilken situasjon klubben faktisk befinner seg i. For det er mørke skyer over idrettssenteret.

Klubben fra Karmøy skal søndag spille en skjebnekamp mot Røa på hjemmebane som avgjør hvilken divisjon Avaldsnes spiller i neste sesong.

Anført av trener John Arne Riise må jentene vinne for å klare kvalikplassen i nedrykkssluttspillet. Da er de også avhengig av hjelp fra Lyn mot TIL 2020.

– Folk flest vil at Riise skal mislykkes og rykke ned. Unntaket er folk lokalt og de som kan fotball og vet hva vi holder på med. Det er bare motivasjon for meg og spillere.

SMIL: Alvoret ser ikke ut til å prege humøret til John Arne Riise rett før skjebnekampen. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Det har blitt mye tap for Riise og den unge troppen. Men han sitter igjen med et godt år i jobben.

– Lokalt er det ekstremt mye positivitet. Jeg møter folk på gata og i butikken som er utrolig imponert over meg som trener, spillerne, hvordan vi jobber. Hva andre sier kan jeg ikke bry meg så mye om. Jeg vet at Riise-navnet selger. Det har vært et tungt år privat, men jentene har vært min redning. Jeg elsker jobben, og unner de suksess.

– Så du ser lyst på fremtiden til laget uansett hvilken divisjon?

– Ja, om jeg ikke får sparken, ler Riise.

Hvis ikke Røa-kampen vinnes, rykker «sirkus-klubben» Avaldsnes ned, som virkelig har satt fyr på fotballen i Norge de siste 15 årene.

AVGJØRELSEN NÆRMER SEG: Søndag kan Avaldsnes rykke ned. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Ville bevise hvor lett det var

Vi spoler tiden tilbake til 2009. Avaldsnes, som bare er et lite tettsted på Karmøy, er mest kjent som vikingkongenes hovedsete i Norge for hundrevis av år siden. Breddeklubben spiller i en anonym tilværelse i 2. divisjon.

Den lokale eiendomsinvestoren Arne Utvik ser imidlertid et potensiale med breddeklubben. Han begynner å sponse Avaldsnes med egne penger. Motivasjonen er klar.

– Jeg ville bevise hvor lett det var med ganske små midler å gå hele veien til topps i kvinnefotballen. Ved å samle de beste spillerne, og kanskje hente noen utenfra. Jeg ville vise at det var enkelt.

Utvik var ikke imponert over nivået kvinnefotballen var på.

– Landslagsnivået vårt var bra, men fotballen rundt her var helt «rare greiene,» sier Utvik.

SJOKKERTE ALLE: Cecilie Pedersen mottok den prestisjetunge, norske "Gullballen" i Operaen i Oslo. Da spilte hun 2. divisjonsfotball for Avaldsnes. Foto: Heiko Junge / NTB

Det tar ikke lang tid før klubben for første gang får nasjonal oppmerksomhet. Den 19 år gamle spissen Cecilie Pedersen har herjet med motstanderne. Hun blir belønnet med plass på A-landslaget av trener Bjarne Berntsen. Det norske laget tar bronse i EM.

Det topper seg da hun på en galla med hele fotball-Norge danker ut blant annet John Arne Riise og Roar Strand og stikker av med Gullballen.

Året etter rykker klubben opp til 1. divisjon. En stor satsing er i gang på Karmøy.

Utlendingsbonanza

I 2012 er Avaldsnes overlegne i 1. divisjon, og rykker opp til Toppserien etter bare to sesonger på nest øverste nivå. Den første sesongen går over all forventing. Karmøy-laget ender på 4. plass, og tar seg samtidig til en sensasjonell cupfinale, der Stabæk vinner.

Det nyopprykkede laget vekker oppsikt i kvinnefotballen. I stallen er det ti helproffer, og 13 har et pass fra utlandet.

Med jevnlige utskiftninger har det vært usedvanlig mange utlendinger til enhver tid på Karmøy.

FK BRASIL: Andreia og Rosana er av mange fra Brasil i Avaldsnes. Foto: Berit Roald / NTB

– Hvorfor valgte dere denne nokså uvanlige strategien?

– For å få laget til topp. Dessuten var det lettere å hente en utlending enn norske spiller. Hva faen skulle de gjort her? Det var eksotisk, og de tjente penger på å spille fotball. Det var noe nytt, ingen andre klubber gjorde det - kanskje noen hadde én eller to utlendinger.

I cupfinaletroppen i 2015 var 11 av 18 spillere utlendinger. Daværende trener Frank Berntzen argumenterte med at norske spillere heller lot seg friste av «kaffe latte-barer og kinoer». Fotball-Norge likte ikke hva Avaldsnes gjorde.

– Det var mye rabalder. Noen reagerte voldsomt på dette, husker Utvik.

I 2018 regnet Haugesunds Avis på hvor mange utlendinger som har vært i klubben siden 2011. De kom frem til 46 stykker fra 15 land. Flest fra Brasil med ti spillere.

– Går vi fem-seks år tilbake var vi avhengig av utenlands- og innenlandsimport, toppspillere fra utenfor regionen. Nå er vi i større grad selvforsynte av spillere, sier Norvald Kaldheim, som er daglig leder i klubben og har hatt en rolle rundt toppsatsingen hele veien.

NÆR AVALDSNES: Det var ikke mye om å gjøre at en av tidenes beste fotballspillere, Marta, ble Avaldsnes-spiller. Foto: Loic Venance

– Dette var spillere på gode landslag, som vi kunne hentet på ikke for høye lønninger. Nå er det klubber som Juventus, AC Milan og Manchester City som henter samme type spillere - og lønner dem to-tre ganger høyere, sier han.

Utlendingsandel ble tonet ned, men fortsatt er det spillere i stallen med noe annet enn norsk pass. Det er blant annet to spillere fra Ghana i stallen.

Med Utvik i bresjen siktet Avaldsnes virkelig mot stjernene i 2014. Verdens beste spiller seks år, Marta, var plutselig ryktet til Karmøy.

– Det som ødela det var at det var en personlig kontrakt hun hadde med Puma. Skulle vi hentet hun måtte vi kompensert for den kontrakten, noe som ble litt for mye. Men vi var enige om hennes betingelser. Agenten var her i fire-fem dager.

TILSKUERREKORD: 4619 haugalendinger tok turen til Haugesund Stadion for å se Champions League. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Oppfylte Champions League-drømmen

Klubben bet seg fast i det øverste sjiktet, og tok sin første medalje i 2015, da det ble andreplass i Toppserien. Det ble det også de neste to årene. I 2020 ble det bronse.

Andreplassen i 2015 betød at klubben kunne kvalifisere seg til Champions League. Først måtte klubben ta seg forbi noen innledende runder. Det gikk greit. Avaldsnes var klare for det gjeveste selskap.

– Det endelige målet mitt med dette var Champions League.

Det var ikke noe gruppespill den gangen slik vi kjenner formatet, og alle gikk rett til utslagsrundene. Avaldsnes trakk kanskje det beste laget i verden - Lyon.

Da ble en stor fest stelt i stand. Avaldsnes lånte Haugesund Stadion for å ta i mot Ada Hegerberg og co. Det ble tilskuerrekord på en klubbkamp for kvinner i Norge med 4619 mennesker på tribunen.

LYON I NORGE: Ada Hegerberg scoret i 5-2-seieren over Avaldsnes på Haugesund Stadion. I bakgrunnen er nåværende landslagskaptein Maren Mjelde. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Det var magisk. For meg var dette det største vi oppnådde, forteller Arne Utvik.

De neste to årene ble det nye deltakelser i Champions League. Igjen tøffe trekninger. Barcelona og Lyon for andre gang. Det var det blandende følelser rundt.

– Det var litt skuffelse at vi ikke kom oss videre fra cuprunden. Snakk om maksimal uflaks med motstander, det gjorde det nesten umulig, sier Kaldheim.

I 2017 kunne man endelig legge til en pokal i glasskapet på klubbhuset. I Cupfinalen i Telenor Arena ble Vålerenga slått.

RIISE-SHOW: Han har flest landskamper for Norge og vant Champions League med Liverpool. Nå er John Arne Riise trener for Avaldsnes. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Betting-flørten provoserte NFF

Historien om Avaldsnes inneholder også utensportslige ting som har tatt mye oppmerksomhet.

I 2016 annonserte klubben at de ville inngå en samarbeidsavtale med Betsson.

Men i Norge er slike samarbeid med bettingselskap forbudt. Denne avtalen skulle gjelde kun når klubben spilte i utlandet.

– Det var et stunt. Vi kunne vunnet saken mot systemet, men det hadde kostet for mye. NFF truet med å skulle sperre oss ute miste tilskudd, spillerne skulle bli utestengt fra landslaget. Vi gadd ikke, sier Utvik.

I 2021 gjorde klubben et nytt forsøk. Men det samme skjedde igjen. Avtalen strandet.

– Det ble aldri aktuelt. Vi fulgte alle lover og regler, men det gjorde seg ikke, sier Norvald Kaldheim, som forteller at det ikke ble noe av den gangen heller.

Trenere etter opprykket i 2012: Roar Wold Arne Møller Collin Bell Tom Nordlie Frank Berntzen Per Inge Jacobsen Kent Michael Bøe Christiane Lessa Lena Tyriberget Endre Eide/Maid Memic Thomas Dahle Kolbjørn Fosen John Arne Riise

På trenersiden har også klubben gjort seg bemerket. På de ti sesongene i Toppserien har 13 trenere hatt hovedansvaret. Når oppkjøringene har startet i januar, har som regel et nytt ansikt dukket opp.

– Man bør ha kontinuitet på den siden, men samtidig har vi vært i toppen. Jeg syns ikke det har vært et problem, vi har jo fått oppmerksomhet rundt det også, forteller Utvik.

– Aldri har noen trener som har fått sparken hos oss, alle har sluttet etter eget ønske, legger Kaldheim til.

STORHAI: Mange hevet øyenbrynene da Tom Nordlie (t.v) ble ansatt som Avaldsnes-trener. Arne Utvik var mannen som hentet ham. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Mange ble nok tatt på senga da Tom Nordlie ble ansatt i 2015. En profilert trener som aldri hadde trent kvinnelag. Men Avaldsnes så potensiale i det.

– Det var et stunt og PR, selvfølgelig. Samtidig var han jo en veldig god trener som hadde mye erfaring.

Seks år senere viste klubben seg frem igjen. 8. desember 2021 overraskes fotball-Norge nok en gang - John Arne Riise ble ansatt som ny trener.

En signering Arne Utvik hyllet fra sidelinjen.

Tenåringer skal forsøke å redde plassen til Avaldsnes og Riise

Nedturen

Etter bronsen i 2020 begynte nedturen. Store talenter samt eldre og etablerte profiler forsvant. I tillegg til avtalen med Betsson som strandet, var det en annen flørt i 2021 som fikk oppmerksomhet.

Det var nemlig snakk om at Viking, som satser stort i 2. divisjon, skulle ta over Toppserien-laget til Avaldsnes. Men tanken på å flytte toppfotball bort fra Haugalandet og ned til Stavanger vegret klubben.

– Vi valgte å føre klubben videre med Avaldsnes. Vi konkluderte til slutt med at det ville vært ødeleggende for kvinnefotballen på Haugalandet, sier Kaldheim.

YDMYKELSE: I 2020 endte Avaldsnes foran Brann (daværende Sandviken) på tabellen. I år endte det 10-0 til bergenserne. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hvorfor et mulig samarbeid med Viking og ikke Haugesund? Det ble det nemlig heller ikke noe av. FKH ville kjøre et eget løp. Utvik er tydelig i sine meninger.

– Hvis målet er å vinne noe så måtte vi samarbeidet. Men hvis målet er amatøridrett...

Han tror manglende samarbeid er slutten på toppfotball i distriktet.

– Jeg tror vi satte i gang noe. Hadde vi slått oss sammen på Haugalandet, så hadde vi vært først ute i landet. Da hadde vi antageligvis vært i toppen i dag, og vært foran Rosenborg, Brann og Vålerenga. Det toget har gått, sukker han.

PROFILER: Det har vært mange profiltunge navn på Avaldsnes. Her jubler Elise Thorsnes (t.v) og Maren Mjelde for semifinaleseier i cupen i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Verdens mest kjente klubb

På laget har Arne Utviks datter Nathalie vært en sentral brikke, men hun la opp i fjor. Da hadde han selv begynte å trappe ned. Han var mett og fornøyd med det som var oppnådd.

– Hva sitter du igjen med?

– Vi har vært utenom det vanlige og satt kvinnefotballen på kartet. Vi satt noe i gang. Jeg tror vi har vært en pådriver for utviklingen av kvinnefotballen i landet. Men, det irriterer meg at vi ikke samlet Haugalandet rundt dette laget.

– Kanskje var vi verdens mest kjente klubb på kvinnesiden i fotballmiljøet. Det mener jeg virkelig. Vi hentet noen av verdens beste spillere, hvor en stor andel har spilt i EM og VM de siste årene.

Søndag kan det være slutt. Avaldsnes har kniven på strupen, og må vinne for å overleve i divisjonen.

– Holder de seg, må noe gjøres. Det holder ikke å bare ha tenåringene - det må være noen rutinerte på laget, sier Arne Utvik, som frykter søndagens kamp kan være enden på Avaldsnes-eventyret.