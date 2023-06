Det ble bråk da Inter-stjernen Federico Dimarco kalte Milan-supporterne for feiginger. Nå drømmer han om å vinne Champions League med barndomsklubben

16. mai: Inter har nettopp slått ut byrival Milan i semifinalen av Champions League med 3-0 sammenlagt.

På venstre vingback-posisjon i Simone Inzaghis 3-5-2-formasjon har Federico Dimarco vært en sterk bidragsyter til at Inter nå er klare for deres første Champions League-finale siden 2010.

I den første kampen mellom lagene en uke i forveien hadde Dimarco til og med en målgivende pasning.

Nå, en uke etter, tar han tak i en megafon og stiller seg foran kortsiden nord på stadion, ved Curva Nord. Det er her Inters mest hardbarkede supportere holder til.

Stemmen hans er hes når han drar i gang en sang der han rett og slett kaller Milans supportere for feiginger.

KOK: Federico Dimarco dro i gang allsang etter avansementet til finalen. Foto: CLAUDIA GRECO

Sangen er spesielt rettet mot Milans mest lidenskapelige fans som holder til på motsatt ende av stadion, i Curva Sud.

Inters supportere har egentlig sluttet å synge denne sangen, men det bryr ikke Federico Dimarco seg om denne kvelden.

– Vi skal få deg til å svelge tungen din

Inter mot Milan er et ganske snilt derby uten hard rivalisering. Medlemmer av Curva Nord og Curva Sud er i samme familie.

Stemningen er ikke i nærheten av like hatsk som det er når for eksempel Roma og Lazio møtes.



Men når en av Inters spillere blir med på å dra byrivalen enda lenger ned i søla denne varme maikvelden i motehovedstaden, koker det over for de med rødt og svart hjerte i Milano.

Samme kveld henger Milan-fansen opp en gigantisk plakat like ved Dimarcos hus, der det står:

«Dimarco – ha fokus på å spille, ellers skal vi få deg til å svelge tungen din».

😳 Tras los cánticos de Dimarco con la Curva del Inter tras el Inter-Milan, los ultras del Milan han respondido al carrilero interista.



🗣 "Dimarco, piensa en jugar.. o la lengua te haremos tragar". pic.twitter.com/01912iSV1s — Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 19, 2023

I etterkant ble Milano-politiet satt på saken. Hendelsen ble etterforsket og sett på som en «grov trussel».

Curva Nord beklaget senere Dimarcos oppførsel, Dimarco selv sa også unnskyld.

Lokal gutt

25 år gamle Federico Dimarco har vært en nøkkelspiller på Inters lag denne sesongen.

Han har spilt seg til fast plass på det italienske landslaget og kan bli veldig viktig for Inter hvis de skal klare å stoppe Erling Braut Haaland og co. på lørdag.



Og hvis Inter vinner Champions League denne sesongen, vil seieren bety ekstra mye for den lille, lokale vingbacken med det korte, lyse håret.

KJÆRLIGHET: Federico Dimarco elsker Inter. Foto: Spada

Dimarco er nemlig født og oppvokst i Milano by, og har vært Inter-supporter hele livet.

Kjærlighetsforholdet mellom alle «interisti», Inters supportere, og Dimarco, er sterkt. At én av deres egne har en sentral rolle i laget, hører med til sjeldenhetene i Football Club Internazionale Milano.

Allerede da Inter ble stiftet ble det klart at «internazionale» skulle være i det offisielle klubbnavnet; Inter skulle være et lag for brødre i hele verden.

Dette eksemplifiseres i årets stall, der det er spillere fra 16 ulike nasjoner. Derfor er det noe helt spesielt når én ung, lokal gutt med fortid i akademiet har tatt steget opp til å bli en stjerne på A-laget.

LIDENSKAP: Inter betyr mye for halvparten av Milanos befolkning. Foto: CLAUDIA GRECO

Allerede som 7-åring spilte Dimarco sin første Inter-kamp. Resten av familien var Inter-supportere, så valget om hvilket av Milano-lagene han skulle heie på ble enkelt for unge Federico.

Han så opp til Javier Zanetti og dro på Giuseppe Meazza for å se heltene i aksjon, samtidig som han selv gikk på Inters akademi og drømte om å spille for favorittlaget en dag.

Veien opp til fast plass på A-laget som 25-åring denne sesongen har vært alt annet enn snorrett. Dimarco fikk riktignok A-lagsdebuten som 17-åring i en Europa League-kamp mot Qarabag.

Debutkampen kom i 2014, ett av årene Inters supportere ser på som deres «banter era», en periode fra 2011 til 2018 der fansen brukte galgenhumor for å overleve svake resultater, elendige signeringer og hyppige trenerskifter.

Unge, lovende italienske spillere har historisk sett slitt stort med å få spilletid i Serie A. Så var også tilfelle for Dimarco.

Du blir for så vidt sett på som et talent i Italia til du er lang opp i 20-årene. Men da veien til spilletid i Inter virket urovekkende lang, ble han lånt ut til provinsklubben Ascoli i Serie B som 18-åring.

Etter Inter-debuten mot Qarabag hadde det nemlig bare blitt ett lite minutt mer med spilletid for Dimarco hos «I Nerazzurri» (de svarte og blå), ett innhopp på tampen av siste serierunde i 2014/2015-sesongen da alt allerede var avgjort.

På Primavera-laget (juniorlaget) var det lett å få øye på Dimarco med strømpene trukket opp godt opp mot knærne, et lavt tyngdepunkt og et giftig venstrebein.

Flere Inter-supportere tenkte sitt om at dette bare vel er enda en spennende spillere fra egne rekker som de får store forhåpninger til, men som kommer til å bli lånt ut både hit og dit – uten å bli satset på i Inter.

Sånn så det også ut til å gå med Dimarco.

STORKAMP: Federico Dimarco spiller lørdag sin viktigste kamp i karrieren. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Leiesoldat

Et halvt år som leiesoldat i Ascoli var nok, før ferden gikk videre til en ny klubb på utlån: Empoli i Serie A. Her var Dimarco inn og ut av laget i en sesong der Empoli rykket ned til Serie B.

Selv om Inter i denne perioden stadig var inne i en dyp bølgedal og langt unna 2010-sesongen der det ble en historisk «tripletta» med seire i Champions League, Serie A og Coppa Italia, ble Dimarco solgt til sveitsiske Nyon.

Og kanskje var det akkurat det han trengte for å få fart på karrieren. Selv om Dimarco ofte satt på benken i Sveits også, ble det mye mer spilletid enn i Inter.

En skade ødela store deler av oppholdet, men Inter hadde sett nok til at de utløste utkjøpsklausulen og hentet ham tilbake året etter.

For å spille og gå rett inn på A-laget? Å nei, da. Nye utlån ventet.

Først til Parma. Starten på låneoppholdet i skinkebyen kunne ikke blitt så mye bedre.

Foran nesten 60 000 mennesker på Giuseppe Meazza i fjerde serierunde, bryter 20 år gamle Federico Dimarco en pasning litt inne på Inters banehalvdel.

Han sender da- og nåværende midtbanegeneral Marcelo Brozovic opp i panini-bua med en rask dragning, og ser at keeper Samir Handanovic står litt for langt til høyre i målet.

Med et drømmetreff fra 30 meter seiler ballen bort i motsatt hjørne. Dimarco river av seg skjorta og omfavnes av lagkameratene for det som skal vise seg å bli matchvinnerscoringen i Milano mot laget han er lånt ut fra.

MOT SINE EGNE: Federico Dimarco under kampen mot sitt «eget» lag Inter. Foto: MIGUEL MEDINA

Dessverre for Dimarco blir også denne sesongen ødelagt av skader.

Han returnerer til Inter, der det bare blir tre innhopp i serien første halvdel av sesongen. Og dere skjønner sikkert hva som kommer til å skje nå.

Nytt utlån, denne gangen til Hellas Verona.

I byen som er mest kjent for Romeo og Julie, ble det endelig en lang og stabil periode med spilletid uten skader for Dimarco. Lånet ble forlenget ytterligere en sesong, og det er i 2020/2021-sesongen det virkelig løsner.

I en mer offensiv vingbackrolle dundrer Dimarco opp og ned venstresiden med en voldsom fart, herlig entusiasme og driv.

Den giftige venstrefoten bidrar også med fem scoringer og fem målgivende pasningen i gjennombruddssesongen.

VIRKELIG GJENNOMBRUDD: Låneoppholdet i Hellas Verona skulle virkelig sette fyr på karrieren til Federico Dimarco. Foto: Paola Garbuio

Selv om det ikke er publikum på kampene på grunn av koronapandemien, serverer Dimarcos venstrefot publikumsvennlige scoringer til Serie A-fans hjemme i sofaen på løpende bånd.

Volleyer, strøkne skudd med utside-skru, perfekt timede løp inn i motstanderens boks og innlegg med kirurgisk presisjon.

Inter hadde ikke noe annet valg enn å hente Dimarco tilbake sommeren 2021.

Denne gang skulle det vise seg å være for godt.

YouTube-klassiker

2021/2022-sesongen var en god sesong for Dimarco. Hans første scoring for barndomsklubbens A-lag har allerede blitt en YouTube-klassiker.

Etter sitt første mål, som var et vanvittig frispark, høsten 2021, sa Dimarco at det var et «ubeskrivelig øyeblikk» å score det første målet i svart og blå drakt, etter alle utlånene og motgangen.

HJEMME: Federico Dimarco ga aldri opp. Det har sørget for Champions League-finale for favorittlaget. Foto: Nderim Kaceli / ipa-agency.net

Og selv om Ivan Perisic tidvis ble foretrukket foran ham forrige sesong, begynte nå også resten av Fotball-Europa å få øynene opp for Dimarco.

Mange trodde nok at Robin Gosens skulle ta over plassen helt ute til venstre på midtbanen da Ivan Perišić forlot klubben i fjor sommer, men Dimarco har sementert plassen og vært blant Serie As beste venstrebacker denne sesongen.

Han har bidratt sterk til at Inter har holdt nullen i åtte Champions League-kamper på vei fram mot finalen. Kun Hakan Calhanoglu har skapt flere sjanser enn Dimarco for Inter i Serie A 2022/2023.

Den høye stjernen hos fansen ble ikke akkurat noe mindre da Dimarco scoret mot Milan i den italienske supercupfinalen i januar.

Den minsket heller ikke da han igjen stilte seg opp med megafon og dro i gang sanger foran Inter-supporterne da de slo Fiorentina i Coppa Italia-finalen en uke etter truslene utenfor huset hans.

HELT: Federico Dimarco elsker Inter-supporterne. Kjærligheten er gjensidig. Foto: Tiziano Ballabio/LiveMedia / ipa

Breaking Bad og Coldplay

Det er stort sett i disse situasjonene og i de klassiske intervjuene før og etter kamp med de klassiske én kamp av gangen man får høre Dimarcos stemme.

Han gir lite av seg selv. Vel, utenom et spørsmål- og svar-intervju med Inters offisielle TV-kanal der han kunne fortelle at han liker pizza, Breaking Bad, Coldplay og at han liker å være ved sjøen eller på ferie i Maldivene.

Det er 13 år siden sist Inter vant Champions League.

På pressekonferansen mandag fortalte Dimarco at han har sett 2010-finalen mange ganger i etterkant.

At det nå er en drøm som går i oppfyllelse når han selv får muligheten til å spille Champions League-finale for klubben han spilte for som ung gutt.

– Vi skal spytte blod til siste sekund for å vinne kampen, sa Dimarco under pressekonferansen.

KJEMPE SOM TIGERE: På ryggen har Dimarco tatovert flere tigere. Lørdag må trolig hans indre tiger frem om Inter skal kunne slå suverene Manchester City. Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Han sa også at Inter er nødt til å være seg selv hvis de skal klare å vinne finalen. Og hvem vet bedre enn Dimarco hvordan Inter er seg selv?

Skulle det bli seier lørdag, vil nok ikke den lokale Inter-gutten være fremmed for å dra i gang en av seierssangene han selv sang fra tribunen for å heie på favorittlaget som ung.

Kampen ser du på TV 2 Direkte og Play fra klokken 19.00 lørdag!

Kilder: Transfermarkt, Wikipedia, YouTube, SempreInter.com