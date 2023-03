KAPTEINEN: Martin Ødegaard har blitt en av Mikel Artetas mest betrodde menn for et titteljagende Arsenal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Flere av Martin Ødegaards tidligere lagkamerater lar seg begeistre av midtbanespillerens vei til toppen av engelsk fotball.

– Han er et veldig godt eksempel på en moderne kaptein. En inkluderende og samlende type som lar kvalitet, innstilling og bein snakke for seg, sier tidligere Strømsgodset-spiss Thomas Braathen Sørum.

Lovordene for å beskrive gutten fra Drammen er mange. For noen ble deres første møte i marineblått ekstra merkbart.

– Det var et teknisk vidunderbarn med et helt rått bevegelsesmønster, sier Øyvind Storflor.

BLE IMPONERT: Strømsgodsets Øyvind Storflor (t.h.) kommer ikke til å glemme klubbens kortbaneøkter mot unge Martin Ødegaard (t.v.). Foto: Terje Pedersen / NTB

Trønderen lot seg tidlig imponere over Ødegaards ferdigheter. Noe han selv fikk erfare på nært hold.

– Jeg husker da vi hadde kortbanespill på treningene. Martin spilte på «young boys» mot oss mer erfarne gutta på laget. Han var helt eksepsjonell på små flater. Han og de yngre gutta spilte ball i hatt med etablerte og meritterte spillere, minnes Storflor.

– «Hva skjedde nå?»

En av de som fulgte Martin Ødegaards utvikling i Strømsgodset er Ferencvaros-spiller Tokmac Nguen. Lynvingen startet sin tilværelse i drammensklubben i 2011, og forteller om en nærmest stum garderobe etter Ødegaards første trening.

– Det jeg husker best av Martin var faktisk hans første trening med A-laget. Etter trening satt jeg og resten av gutta i garderoben med en spesiell følelse. Vi så på hverandre og tenkte «hva skjedde nå?». Vi var litt i sjokk alle mann, forklarer Tokmac Nguen.

I SJOKK: Tokmac Chol Nguen (t.h) forteller om Martin Ødegaards første trening i Drammen. Her feirer de en seier foran sine egne supportere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Det var unikt for hans alder

En av de mer etablerte spillerne for Strømsgodset på den tiden var nevnte Thomas Sørum. Han lot seg fascinere over noe han beskriver som helt unikt for en ung gutt i sitt første møte med seniornivå.

– Han hadde en helt spesiell romforståelse som var unik for hans alder. I løpet av det første året hans i Godset, hadde han en helt vill utvikling, konstaterer den tidligere Godset-angriperen.

SERVITØR: Martin Ødegaard med nummer 67 på ryggen får en god klem av målscorer Thomas Sørum etter målgivende involvering i debuten. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Martin Rønning Ovenstad, en av Ødegaards nærmeste fra Godset-perioden og nåværende Mjøndalen-spiller, er enig i beskrivelsene av dagens Arsenal-kaptein.

– Han hadde ekstremferdigheter når det kom til touch og fotballforståelse allerede som tolvåring, sier Ovenstad.

– Jeg så Martin for første gang da han var tolv år gammel, da jeg spilte i Mjøndalen i 2010. Faren Hans-Erik var assistenttrener i MIF på den tiden, så han fikk være med på noen pasningsøvelser og firkant på treningene. Jeg husker det veldig godt, fortsetter Ovenstad.

GODE KOMPISER: Martin Rønning Ovenstad har fortsatt god kontakt med Arsenal-kapteinen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Hans-Erik har hjulpet han veldig

Rønning Ovenstad forteller videre om den tette relasjonen mellom de tidligere Godset-kameratene. Selv er han ikke i tvil om at faren Hans-Erik Ødegaard har spilt en sentral rolle for den norske landslagskapteinens suksess.

– Martin har helt siden han var en liten gutt vært veldig detaljorientert, og trent veldig bevisst og målrettet med sin far. Jeg trente flere ganger med de to alene, der de terpet mye på å orientere seg før han fikk ball. Der var Martin i en egen klasse selv da han var 12-13 år, forteller Ovenstad.

– De jobbet veldig mye på egenhånd med ballkontroll på små flater. Det har vært ekstremt målrettet trening fra ung alder. Det har hjulpet han veldig at Hans-Erik bevisst har vist han tidlig hva som skal til.

MÅLRETTET SAMARBEID: Martin Ødegaard har terpet detaljer med sin far Hans-Erik Ødegaard (t.h). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Samtidig så har han gjort alt riktig, og aldri sluntret unna noe. Det er fullt ut hans fortjeneste. Er det noen jeg unner suksess så er det han, fortsetter den gode lagkompisen.

– Kledelig beskjeden

Den norske landslagskapteinen startet seniorkarrieren i trygge omgivelser i Drammen. De tidligere Strømsgodset-profilene tok til seg den unge juvelen.

– Jeg opplevde en ung og beskjeden gutt i garderoben. Han snakket mest med føttene, kommenterer Storflor.

Martin Rønning Ovenstad var en av de Ødegaard brukte mest tid med utenfor banen. Han forteller om en mer løssluppen person i sosiale settinger.

– Han var mest med oss unggutta på den tiden. Jeg vil tro de eldre gutta på laget vil beskrive han som beskjeden og veldig jordnær, men for meg og mange andre slo han seg mer løs og var en morsom gutt.

– Han var jo veldig ung og hadde sin gruppe med de yngre, legger Thomas Sørum til og utdyper:

– I Godset var han kledelig beskjeden. Han var sosial smart og tok den plassen som var naturlig å ta i gruppa.

Målscoreren Martin Ødegaard

Den unge og beskjedne gutten som tuslet inn portene på Marienlyst Stadion har byttet ut «Gamle Gress» med et strøkent stueteppe i Nord-London. Etter oppholdene i Nederland og Spania, har virkelig drammenseren tatt Premier League med storm.

Arsenal-kapteinen nådde en milepæl med ti Premier League-scoringer denne sesongen.

TATT STORE STEG: Arsenals nummer åtte har allerede et tosifret antall scoringer i Premier League denne sesongen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er en fantastisk prestasjon. Han er et forbilde for hvordan en toveisspiller skal opptre. Han har hele tiden vært hundre prosent dedikert både på og utenfor banen, påpeker Storflor og poengterer at han ikke er overrasket over målscoreren Martin Ødegaard:

– Jeg har hele tiden visst at han har mål i seg. I Godset hadde han en helt spesiell evne til å befinne seg i de rette rommene til enhver tid.

Hadde alle bare opplevd halvparten av det Martin har gjort, så hadde det vært en fantastisk karriere allerede. Jeg blir helt målløs. Tokmac Chol Nguen

Godset-lagkameratene får støtte fra midtbanemakkeren Rønning Ovenstad:

– Martin har jo egentlig alltid vært en god avslutter. Det viktigste for ham har vært å være i de rette avslutningsposisjonene, og det er han virkelig nå i en friere rolle i Arsenal.

Den nåværende MIF-spilleren holder fortsatt god kontakt med Arsenals nøkkelspiller.

– Jeg sender ham noen gratulasjonsmeldinger, og reiser noen ganger til London for å besøke ham i forbindelse med en kamp. Når han er på ferie i Drammen, får vi tid til å spise litt ute og snakke om andre ting enn bare fotball. Jeg er utrolig stolt over det han får til, avslutter kompisen Martin Rønning Ovenstad.