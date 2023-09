Torsdag kl. 18.55: Se Norge-Jordan på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.

Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen på den første dagen av samlingen med landslaget.

Med i troppen er Antonio Nusa for første gang. 18-åringen har tatt store steg for Club Brügge, og er belønnet med plass på A-landslaget.

– Han er i en rivende utvikling. Jeg ser stor forskjell på ham nå og da sesongen avsluttet i fjor, sier Solbakken.

Han vil likevel dempe forventningene.

– Vi må puste med magen, og tenke at han er 18 år. Han vil få et sluttprodukt som bare vil bli bedre og bedre. Vi skal være fornøyde og glad for utviklingen han har.

2005-åringen scoret som 17-åring i Champions League. I sommer kunne han blitt Champions League-spiller for 300 millioner kroner, ifølge TV 2s opplysninger.

– Han er en fornuftig og stille og rolig gutt som skjønner at han må ta steg for steg. Og de stegene er store.

Norske unggutter som Sverre Nypan og Andreas Schjelderup har knyttet til seg superagent Rafaela Pimenta, Erling Haalands agent.

Solbakken sier agentvirksomhet er noe han involverer seg i.

– Jeg har nok involvert meg mer enn andre landslagssjefer noen gang har gjort, med sterke meninger som har irritert noen. Men noen har satt stor pris på det.

Han fortsetter:

– Mange av spillerne har henvendt seg til meg før de skifter klubb. Noen ganger snakker jeg med agenter i forhold til det. Det er viktig at de havner på riktig sted.

– Samtidig som noe skal være utenfor min kontroll. Det økonomiske aspektet (i overganger) jeg ikke vil vite noe om, sier Solbakken.

Norge skal møte først Jordan torsdag i en privatlandskamp og deretter Georgia i EM-kvalifiseringen fem dager senere.



– Jeg har snudd litt på hvordan vi tenker. Noen spillere trenger Jordan-kampen for å være forberedt til Georgia-kampen. Den har vi klare tanker om hvem som skal starte. Om ikke alle, så er 8–9 klare, sier Solbakken.



Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen og Alexander Sørloth har meldt forfall til troppen.

Torsdag kl. 18.55: Se Norge-Jordan på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.