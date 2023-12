VOLDSOMT PRESS: Erik ten Hag må trolig trylle for å ta Manchester United videre til sluttspillet av Champions League. Foto: CARL RECINE

Se Manchester United – Bayern München på TV 2 Play tirsdag fra klokken 21.00!

Scenarioet hvor United tar seg videre til sluttspillet er ganske enkelt.

De er nødt til å vinne over Bayern München, samt at FC København og Galatasaray spiller uavgjort.

Bayern München har ikke tapt en gruppespillkamp i Champions League siden september 2017, men det skremmer ikke United-sjef Erik ten Hag.

– Jeg vet at dette laget kan prestere på et veldig høyt nivå, sier nederlenderen.

MASSIVT PRESS: Erik ten Hag har en stor oppgave foran seg med å snu United-skuten. Foto: SCOTT HEPPELL

– Hvordan overbeviser du spillerne dine til å tro det?

– Jeg viser dem klippene fra Chelsea-kampen. Hvis vi gjør som vi gjorde der og holder sammen som en enhet, da vet vi at vi kan slå hvem som helst, sier Erik ten Hag.

For mot Chelsea var United gode, men samtidig er Chelsea et lag med mange av de samme problemene som United. Bare at det står enda verre til med Chelsea.

London-klubben er ikke med i noen europeisk turnering og i Premier League ligger de på en flau tolvteplass, mens United ligger på sjetteplass.

United gikk fra å bli rundspilt av Newcastle til å rundspille Chelsea. Mange trodde det var seieren som ville snu det, men så kom Bournemouth på besøk denne helgen.

Det endte med 3-0-seier til Bournemouth på Old Trafford.

– Vi vet at vi er ustabile, vi er ikke naive, sa et av få lyspunkter denne sesongen, Scott McTominay, under mandagens pressekonferanse.

– Det er sjokkerende

Det som var et steg i riktig retning forrige sesong, har blitt to steg tilbake denne sesongen.

United er på vei ut av Champions League, fra en gruppe de fleste supporterne var fornøyd med at de havnet i.

SLIK SER DET UT: Manchester United har spilt seg inn i kjempetrøbbel.

Både Galatasaray og FC København burde vært overkommelig motstand for Erik ten Hags menn, men det har det ikke vært.

Én seier og 12–14 i målforskjell på de fem første kampene er skrekkelig for fotballgiganten.

– Det er sjokkerende. De ble jo på en måte friskmeldt etter seieren over Chelsea. De går fra å være friskmeldt til å bli sykemeldt i et bankende kjør. Det er vanskelig å se hva de prøver på, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes under mandagens «Europarådet».

Han får støtte av kollega Morten Langli.

– Det er utrolig mye som ikke stemmer. Det er en ekstremt kompleks situasjon, sier Langli, som selv er ganske lei av å forklare Uniteds problemer.

– Jeg er egentlig drittlei av å snakke om dem, jeg er møkk lei. Det er gjentakende spillere, eiere og managere. Det er en middelmådig klubb, men så har de mange supportere som gjør at de drar til seg oppmerksomhet.

PINLIG: Manchester United fikk juling på Old Trafford av Bournemouth i helgen. Foto: MOLLY DARLINGTON

Erik ten Hag har vært under et stort press denne sesongen. De siste månedene har overskriftene stort sett handlet om fremtiden hans.

For få uker siden nådde det et bristepunkt, da flere troverdige medier hevdet at nederlenderen hadde mistet store deler av garderoben.

– Størrelsen på klubben har ikke noe å si. Det er det du prester på banen du som har noe å si. Det er ikke hvor mange fans du har og hvilken stolt historie du har. Det er gammel mat det, det er det som skjer nå som er ferskvaren.

– Men det er jo ikke ferskvare heller! At dem har vært ræva er jo ikke noe som har skjedd denne sesongen. Det var optimisme før denne sesongen siden Erik ten Hag løftet dem litt i fjor, men kanskje var det egentlig bare de andre lagene som leverte svakere enn tidligere, sier Langli.

– Ikke et mentalt problem

Under mandagens pressekonferanse fikk Erik ten Hag spørsmål om hvorfor United hadde endret seg så drastisk siden i fjor.

– Vi hadde en relativt fast ellever, med få endringer. Spesielt bak på banen hvor vi hadde et fast forsvar. Vi må vente på det. Til det øyeblikket kommer, så må vi håndtere situasjonen slik den er. Dette gjelder ikke bare vårt lag. Jeg er sikker på at vi vil spille bedre og være mer stabile når vi kommer tilbake til normalen, sier nederlenderen.

– Så det handler om mannskapet du har til rådighet, og ikke om det mentale?

– Først og fremst tenker jeg det handler om mannskapet som er tilgjengelig. Jeg ser ustabile prestasjoner fra alle lag nå. Vi er ikke roboter og det laget som håndterer det best, de vil komme lengst, sier Erik ten Hag.

WALK OF SHAME: Erik ten Hag måtte gå den tunge veien over gresset på Old Trafford etter å ha fått juling av Bournemouth i helgen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Under mandagens «Europakommisjonen» pekte TV 2s kommentator, Endre Olav Osnes, på de enorme forventningene som er rundt laget.

– De har masse supportere og de har altfor høye forventninger, da blir det garantert skuffelse. sier Osnes og fortsetter:

– Mange av spillerne tror de er bedre enn de er. Summen av dette blir en cocktail som blir umulig å innfri. Hvis spillerne føler de er bedre enn de er, samt at fansen forventer mer enn det som er mulig, også er de egentlig ganske middelmådige. Da blir melken fort sur, det er den nå i ferd med å bli, sier Osnes.

