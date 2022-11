– Vi har skjønt hvor vi må begynne

På vei inn i et nytt mesterskapsår, mener spillerne og den nye landslagssjefen at Norge er bedre rustet til å hevde seg mot de beste.

Årets siste landskamp endte med en slags revansje da Frida Maanum sørget for 1-1 mot England - nasjonen som påførte Norge EM-historiens styggeste tap under sommerens mesterskap.

– Man gleder seg jo til å få en ny mulighet, men samtidig kjenner man nervene og frykten for at det kan skje igjen, innrømmer Guro Reiten til TV 2 etter kampslutt på Pinatar Arena.

Men den vikarierende landslagskapteinen mener det norske landslaget har tatt store steg fra i sommer.

– Det kommer aldri til å skje igjen, ikke på den måten. Det finnes tap og så finnes det det som skjedde der, sier Reiten med henvisning til 0-8-kvelden i EM.

– Det gir oss selvtillit. Nå så vi kan lukke det kapittelet med EM og se fremover, legger Anja Sønstevold til.

Se scoringene fra Norges revansje:

Når det norske landslaget nå kikker mot VM kommende sommer, legger de bak seg et 2022 med opp- og nedturer.

Stjerneretur og EM-fiasko

Landslagsåret startet med en svak prestasjon og tap mot Portugal i Algarve Cup, etterfulgt av nok et tap mot Italia før Norge slo tilbake og avsluttet turneringen på den portugisiske sørkysten med seier mot vertsnasjonen.

Før april-samlingen kom en gladnyhet for norske landslagssupportere: Ada Stolsmo Hegerberg vendte tilbake til landslaget fem år etter at hun trakk seg.

Stjernespissen scoret hat trick mot Kosovo i sin første kamp tilbake i Norge-trøya.

Mye lovet godt før sommerens fotball-EM.

Men europamesterskapet skulle bli en fiasko nok en gang for Norge og landslagssjef Martin Sjögren.

Selv om mesterskapet startet med festfotball, lekne detaljer og seier over Nord-Irland i første gruppespillskamp.

Så kom marerittkvelden mot England i Brighton.

Den ble etterfulgt av 0-1-tap mot Østerrike og exit i gruppespillet i andre strake EM for Norge.

Svenske Martin Sjögren forlot jobben etter fem år som norsk landslagssjef. Inn kom Hege Riise for å gjenreise Norge.

Hennes landslag startet høsten med å sikre seg VM-billett med seier over Belgia i Haag.

Sjekk Tuva Hansens drømmetreff:

Så ble VM-kvalifiseringen ble avsluttet med storseier over Albania på Ullevaal der Sophie Román Haug virkelig prestenterte seg for det norske fotballpublikummet.

Og da startet jobben virkelig for Hege Riise og hennes nye trenerteam: Nå skulle Norge rustes best mulig inn mot fotball-VM i 2023.

– Spillestilen funker for oss

Det skulle gjøres ved å møte noen av verdens beste fotballnasjoner: Brasil, Nederland, Frankrike og England. To tap, én seier og én uavgjort står Norge igjen med etter de fire privatlandskampene.

Se målene i borteseieren mot Nederland:

Så hvor står landslaget på vei inn i VM-året 2023?

– Vi står ganske støtt, føler jeg nå. Vi matcher oss mot de beste for å tøffe oss opp, vite hva vi skal jobbe med og få utfordret oss på de tingene som vi må forbedre, sier Hege Riise til TV 2.

Det er spillerne hennes enige i. Den nye kursen som er staket ut av 52-åringen og hennes team har virkelig begynt å sette seg hos landslagstroppen.

– Vi har skjønt hvor vi må begynne. Norge har en stolthet fra tidligere med at vi skal være tøffe å møte. Vi skal ikke slippe inn mål og da må vi begynne med det defensive, sier Sønstevold.

Norge fikk brasiliansk fotballeksjon:

– Det er jo ikke alltid like fint og det er ikke sånn at vi klarer å holde veldig mye på ball, men vi viser karakter i alle ledd. Jeg synes vi forsvarer oss godt, vi forsvarer egen boks godt, legger Ingrid Syrstad Engen til.

– Vi ser jo at denne spillestilen funker for oss og vi må bare fortsette å bygge på det.

Håpefull før VM

Det har vært tre intense samlinger denne høsten. Riise forteller om lange videomøter for å jobbe inn det som skal være grunnlaget i «Nye Norges» spillestil.

England-sjef Sarina Wiegmann og Norges landslagssjef Hege Riise før kampstart i møtet mellom lagene på Pinatar Arena. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

1-1-kampen mot England var på mange måter en bekreftelse på at det fungerer.

– Vi skal møte de beste, ta steg hele tiden, vise at vi har lyst til å være med og melde oss på. Så må vi velge vår vei i utviklingen. Det føler jeg at alle har kjøpt. At vi står godt defensivt er nøkkelen i kontringsspillet vårt, sier landslagssjefen.

– Jeg føler vi er på god vei til et kraftfullt VM. Så vet vi jo når mesterskapet er, når kampene teller litt mer og sånn, så er det andre elementer også, men vi må sørge for å være så godt rustet vi kan.