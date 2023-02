– Vi har ikke tid

Mens lagkameratene i Union Berlin spilte cupkamp mot Wolfsburg var en skadet Morten Thorsby opptatt med å kjempe en helt annen kamp.

Nemlig klimakampen.

– Jo mindre vi gjør nå, jo større lidelse blir det i fremtiden. Det er det vi prøver å inspirere folk til å forstå. Alt vi bidrar med, hjelper. Det viktigste er å ikke gi opp, sier Thorsby til TV 2.

Landslagsspilleren er kjent for sitt store engasjement for miljøet. Tirsdag var Thorsby i Brüssel for å delta i klimamøter med EU, med mål om å komme et steg nærmere drømmen om et samarbeid.

KLIMAGENERAL: Frans Timmermans er visepresident i EU-kommisjonen og sjef for klimspolitikken. Han støtter Thorsbys klimakamp. Foto: Santiago Vergara/TV2

Derfor ber han EU om hjelp

26-åringen har selv startet WePlayGreen, en organisasjon som jobber for at fotballspillere skal bidra i kampen mot global oppvarming, blant annet ved hjelp av sin status som profiler.

Nå er WePlayGreen i gang med et prosjekt der han ønsker at fotballspillere skal bidra i grasrota og sine barndomsklubber for å fremme gode miljøholdninger blant barn og unge. Det er her Thorsby vil ha EU med på laget.

– Det som er så fantastisk med grasrota er at det er det de fleste mennesker har en tilknytning til. I grasrota kan vi få til stor endring om det grønne skiftet, mener Thorsby.

NUMMER TO: Miljøbevisste Thorsby har selv ønsket å spille med draktnummer to kommende sesong for å rette fokus mot klimamålet om å holde den globale oppvarmingen under to grader. Her fra tiden i Sampdoria. Foto: Danilo Vigo / ipa-agency.net

– Så jeg prøvde å snakke med EU nå om å støtte oss i dette prosjektet, så vi kan rulle ut dette her da i flere land og hele EU. Vi trenger mange ting for å få det i gang.

Blant annet penger. Thorsby mener aktører som EU og Uefa bør bidra, og han prøver derfor å overbevise visepresidenten i EU-kommisjonen, Frans Timmermans, for å få pengestøtte til WePlayGreen.

– Han forstår hva fotballen i Europa faktisk kan bidra med, så jeg tror Frans forstår behovet. Så er det bare for oss å overbevise at vi har metodene for å løse dette her og få det ut til alle hjem i hele Europa.

OVERTALES HAN? Dette er Frans Timmermans, visepresidenten i EU-kommisjonen, som Morten Thorsby har vært i møter med. Foto: JOHN THYS

– Det var et positivt møte. Det er andre gangen jeg møter ham, og hver gang så går det fremover. Jeg håper vi får startet noe veldig snart.

Timmermans sier følgende til TV 2:

– Fotballspillere, selv om de ikke vet det, leder an i samfunnet. De leder an fordi de er forbilder. Mange vil bli store fotballspillere, men ikke alle lykkes, veldig få.

– Men målsettingen gir deg en link til fotballspillere. Hvis spillere sier: «Det er slik vi bør oppføre oss,» så har de enorm innflytelse.

Et vanlig spørsmål Thorsby får er: «Kan du ikke få fotballspillere til å betale for det? De har jo masse penger.»

– Da sier jeg at vi må først få fotballspillerne til å overbevise fotballspillere om at dette er noe viktig, svarer Union Berlin-spilleren, og tilføyer:

– Når de først begynner å bry seg, så kan vi begynne å spørre om penger. Jeg tror avstanden blir for stor hvis de først må inspireres og så skal de betale. Da trenger jeg noen å være med meg å bidra med å støtte for å inspirere spillere til å bli med.

Vil samarbeide med Emiratene

I november og desember skal klimaverstingen og oljestaten De forente arabiske emiratene (UAE) være vertskap for klimatoppmøtet, noe som har skapt store reaksjoner.

Thorsby er likevel tydelig på at man i miljøkampen må samarbeide med alle land.

– Jeg forstår kritikken mot at det skal være i Emiratene og at det på mange måter er feil, og jeg er for så vidt enig i det, men akkurat i klimasaken er alle i samme båt. I Emiratene forstår de at klimakrisen er et enormt problem også for dem.

UTSENDT: Ahmed Al Jaber er leder for Abu Dahbis nasjonale oljeselskap og er UAEs klimautsending til klimatoppmøtet i 2023. Foto: Kamran Jebreili

Landslagsspilleren poengterer at klima er en av få saker EU klarer å samarbeide med land som Emiratene, Russland og Kina.

– Alle ser at dette blir et kjempeproblem for alle og vi sitter i alle samme båt og alle må bidra for å løse det. Derfor mener jeg at det er viktig å inkludere alle land, sier Thorsby, og legger til:

– Selv om Emiratene med menneskerettigheter har en lang vei å gå, så må man fortsatt klare å samarbeide på klima på tross av kulturelle og andre ulikheter vi har.

26-åringen er helt klar på at samarbeid og gode tiltak haster.

– Vi har ikke nok tid til å tenke på alle ting samtidig. Vi må samarbeide for klima, for det er avgjørende for de kommende generasjonene, sier Thorsby, og avslutter:

– Den sommeren som var nå er sannsynligvis den kaldeste du kommer til å få i all fremtid.