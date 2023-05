Forbudet mot gummigranulat:

Edvard Straumsnes i Gulset følger spent med etter at nytt forbud kan gi millionutgifter for norske klubber. Han er ikke alene.

– Vi greier ikke å selge så mye vafler at vi har råd til et nytt dekke igjen.

Det sier baneansvarlig i Gulset Fotball, Edvard Straumsnes, til TV 2.

Skiensklubben begynte forrige søndag jobben med å kvitte seg med det gamle kunstgressunderlaget som har ligget der i 13 år.

Gulset gikk for det såkalte SBR-innfyllet på det nye dekket, altså det som nettopp er blitt forbudt.

RULLER: Det nye kunstgresset som skal legges på Gulset. Foto: Edvard Straumsnes

Grunnen til at det ble gummigranulat og ikke en mer miljøvennlig variant skyldes prisen, forteller Straumsnes.

– Da vi bestemte oss for å rehabilitere banen, gikk vi ut på markedet. Og da ble det raskt klart at det eneste alternativet i tillegg til gummigranulat var bioflex system (et belagt mineral). Og det var vel rundt 30 prosent dyrere, sier banemannen, som anslår at investeringen med SBR landet på rundt to millioner kroner.

Dette er saken:

EU besluttet i slutten av april å nedlegge et forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. Det betyr en stor omveltning for norsk fotball, hvor det finnes rundt 2050 kunstgressbaner – brorparten med gummigranulat.

Siste ord er imidlertid ikke sagt: EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen.

GULSETBANEN: Med det gamle kunstgressdekket. Foto: Edvard Straumsnes

– Vil bli umulig å drive fotballklubb

EU har vedtatt at en overgangsperiode vil være på åtte år etter at forbudet trer i kraft. NFF har ønsket at perioden skal være på ti til tolv år.

Straumsnes mener situasjonen ikke er så dramatisk for Gulset – ennå.

– Vanlig tidsbruk på banen er rundt ti år. Med overgangsperioden kan vi ha det nye dekket i ni år da.

– Hva vil et forbud bety for dere?

– På kort sikt tror jeg ikke forbudet har veldig stor betydning for oss. Men det er jo klart at vi sannsynligvis har behov for økonomisk hjelp på sikt. Jeg regner med at det kommer noen kroner med nye krav, hvis ikke må ungene finne seg noe annet å gjøre.

Han legger til:

– Det må komme gode alternativ til samme pris og levetid som SBR har i dag. Men kommer det til å koste mer og hvis levetiden eventuelt halveres, vil det bli umulig å drive fotballklubb.

NFF frykter for aktiviteten på norske fotballbaner hvis forbudet forblir en realitet.

– Allerede nå bygges det dramatisk færre baner og vi har allerede et stort vedlikeholdsetterslep. Det vi er mest bekymret for, er at dette vil stoppe aktivitet og at regninga skyves over på klubbene og frivilligheten, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Karl Petter Løken til TV 2.

BEKYMRET: Karl-Petter Løken er generalsekretær i Norges Fotballforbund. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvordan skal NFF jobbe for å ivareta aktivitetstilbudet med dette forbudet?

– Fremover blir det avgjørende med god dialog og samarbeid med lokale og sentrale myndigheter. Vi har invitert inn fagfolk fra et knippe kommuner og sentrale myndigheter fra hele landet for å diskutere veien videre. Dette må vi stå sammen om. I tillegg vil vi sammen med kretsene våre være tett på klubbene våre.

Overrasket

Litt lenger nord i landet sitter det en betenkt idrettsleder. Joar Håve er leder for Hegra IL, et idrettslag i Stjørdal kommune.

Klubben blir om to år gjeldsfri etter kunstgress-investeringen i 2015.

Klubben har i tillegg brukt rundt 300.000 på tiltak for å hindre spredning til gummigranulat.

– At det kanskje kommer et forbud, er overraskende når vi er pålagt så store granulatkostnader. Det henger ikke sammen. Jeg har mange spørsmål. Hvis myndighetene var forberedt på dette, hvorfor var de så rigide på sikringstiltak? spør Håve.

IDRETTSLEDER: Joar Håve i Hegra IL. Foto: Joar Håve

– Enn så lenge sitter vi stille i båten. Men jeg håper sterkere krefter sier ifra. Jeg håper Anette Trettebergstuen (kultur- og likestillingsminister) kommer på banen, sier Håve.

TV 2 har sendt en henvendelse til Kultur- og likestillingsdepartementet, foreløpig uten å få svar.

Talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, mener regjeringen må komme på banen.

– Nå som EU gir tydelige signaler på at det går mot et totalforbud etterlyser jeg en plan fra regjeringen for de neste åtte årene og hvordan omstillingen skal gjennomføres vekk fra gummigranulat.

ETTERLYSER SVAR: Arild Hermstad ønsker ikke svar fra frysedisken, men regjeringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Forskning og innovasjon må staten ta ansvar for, kommunene kan gjøre sin del. Men vi trenger mer tydelig tale fra regjeringen om at de vil bidra slik at det ikke forblir en stor uro i idretten fremover.