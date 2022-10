Liverpool-Rangers 2-0

Jürgen Klopp tok grep til Champions League-møtet med Rangers.

Han gikk bort fra sin vante 4-3-3-formasjon, og stilte heller med et offensivt lag i en 4-2-3-1-formasjon.

Merseyside-klubben gnistret i starten av kampen. De fikk en drømmestart signert Trent Alexander-Arnold.

– Jeg håper supporterne fikk svarene de ønsket, sier Jürgen Klopp til TV 2.

Tyskeren lettet også på sløret om kritikken klubben har fått den siste tiden.

– Vi fortjener all kritikk vi får for øyeblikket. Det er ikke slik at vi tenker «hold kjeft» om de som snakker ute. Vi vet at vi ikke har levert som vi skal, sier Klopp.

Selv om begge målene kom fra dødball, var Klopp svært fornøyd med at Liverpool vant 2-0 og ikke 5-0.

– Vi kunne selvsagt scoret mer, men jeg er veldig fornøyd med at vi vant 2-0 og ikke 5-0, det kunne ledet oss på feil vei. Vi er i en situasjon hvor vi er nødt til å bli stabile. I dag var et steg i riktig retning.

– Heller 2-0 enn 5-0?

– Definitivt. I kveld, definitivt!

– Tror du Cristiano Ronaldo er full av selvtillit?

Utskjelt spiller med drømmescoring

Liverpool fikk en drømmestart signert Trent Alexander-Arnold.

23-åringen har til tider fått ramsalt kritikk for sine prestasjoner denne sesongen. Til forrige landskamp ble han til og med vraket fra kamptroppen, som har ledet til at flere eksperter spekulerer på om han vil bli vraket fra Englands VM-tropp.

Derfor smakte det nok godt for Liverpool-stjernen å skru et frispark i krysset etter bare sju minutter.

– Tenk hvordan den smaker etter at han er blitt utsatt for, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– Dette kjennetegner de store spillerne. Dem som bruker motgang og kritikk som motivasjon, og svarer ute på matten, fulgte han opp.

Petter Myhre stemte i.

– Det kreves en enorm mentalitet hvis du skal stå imot presset og trykket man får som fotballspiller på dette nivået, sa ekspertkommentatoren.

– Forhåpentligvis et steg i riktig retning

Like etter pause økte Mohamed Salah til 2-0 med et straffespark.

– Vi forsøker å ta en kamp av gangen. I Premier League har vi ikke vært på vårt normale nivå. Vi forsøker å vinne Champions League-gruppen og Premier League, sier Mohamed Salah etter kampen.

Målet ga Liverpool litt pusterom mot slutten av kampen. Da presset Rangers, men en god Alisson Becker og heroisk Kostas Tsimikas forhindret baklengsmål.

– Vi tar tre poeng og leverer en god prestasjon. Forhåpentligvis var dette et steg i riktig retning, sier Virgil van Dijk.

I det andre oppgjøret i gruppen ble Ajax utklasset av Napoli.

Dermed leder Napoli gruppen (ni poeng), Liverpool er på andreplass (seks poeng), Ajax på tredje (tre poeng) og Rangers sist med null poeng.

Oppturen kommer godt med for Jürgen Klopps mannskap, som møter Arsenal og Manchester City i de to neste ligakampene.