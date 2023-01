– Vi er på vei inn i den perfekte stormen

Fotballpresident Lise Klaveness tegner et dystert fremtidsbilde for norske fotballklubber og foreldre som skal betale regningen.

– Vi er bekymret. Jeg tror vi bare har sett toppen av isfjellet, sier Lise Klaveness.

TV 2 har belyst tematikken om idrettsfattigdom i Norge.

Klaveness frykter at økonomi vil bli en enda større barriere i fotballen.

– Det er fortsatt en en av de rimeligste idretten. Økonomi har ikke vært en barriere for veldig mange. Men det kommer fort til å bli det.

Fotballpresidenten kaller det for «en perfekt storm» med strømutgifter, inflasjon, høyere utgifter for klubbene og på toppen av dette et kommende forbud mot gummigranulat.

– Dette er en av de absolutt viktigste sakene fremover, kanskje den viktigste. Vi må snu hver stein sammen med idretten og myndighetene, sier Klaveness til TV 2.

VENTET FORBUD: Et forbud mot gummigranulat vil presse økonomien til fotballklubber ytterligere. Foto: Trond Teigen

Vil prege alle møter

Hun viser til at flere av fotballklubbene eier anlegg selv og har allerede gjeld.

Å teste nye underlag og investere i miljøvennlige underlag kan bli svært krevende for norske klubber.

Fotballpresidenten frykter det vil gå ut over barna.

– Vi har hatt ad hoc-løsninger som dekker over kostnader til familier som sliter. Men når utgiften til klubben selv vokser, vil det bli utfordringen, sier Klaveness til TV 2.

Og fortsetter;

– Det er frivilligheten som driver dette, så det er ingen buffer. Familiene som skal betale er selv under press. Det er ikke en idrettsfattigdom, det er en samfunnsfattigdom, det er jo der vi er på vei.

Hun understreker at Fotballforbundet ønsker miljøvennlige baner, men alternativene som finnes er ikke gode nok.

– Forbudet kommer ganske raskt fra EU, så dette er jeg helt sikker på at kommer til å prege alle ledergruppemøter og alle styremøter i idretten og i Norges Fotballforbund det neste året.

Ingen mulighet til å redusere kostnader

Allerede i sommer ble det slått alarm om barn og unge i idretten.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl vil ha regler for hvor mye idrettsklubber kan ta betalt for barn og unges aktivitet.

Klaveness roser fotballklubbene for å gjøre en god jobb med å holde prisene så lave som mulig.

– Vi har ingen mulighet nå til at klubbene kan ta ned sine kostnader. Det som blir utfordringen er at de vil vokse over hodet til klubbene når vi går fremover.

– Hvilke konkrete løsninger jobber NFF og du som president med?

– Vi klarer ikke å dra gjennom dette alene. Dette er et idrettsproblem, et samfunnsproblem. Vi må ha Fritidskasse- og NAV-ordninger som gir støtte til idrett. Det blir ikke mindre viktig når vi skal inn i en urolig tid at barna våre driver med idrett.

DÅRLIGERE RÅD: Oslo-idretten merker at mange barnefamilier ikke kan betale for at barna skal være med på en idrett. På bildet: Inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg i Sagene IF. Foto: Marte Christensen / TV 2

Følger presidentkampen

Klaveness understreker at samarbeidet med Norges Idrettsforbund og myndighetene er avgjørende for at de skal klare å fange opp familiene som faller utenfor, uten å velte økonomien i klubbene.

I juni er det duket for presidentkamp på tinget Norges Idrettsforbund.

Slik ting ligger an nå, vil kampen om presidentvervet stå mellom Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai.

Over halvparten av idrettskretsene vil ha Al-Samarai som ny idrettspresident.

– Er Al-Samarai en kandidat dere støtter, Klaveness?

– Vi har ikke tatt stilling til det og vil lytte til valgkomiteens innstilling. Vi vil invitere alle kandidater inn til forbundsstyret og be de legge frem det de står for.