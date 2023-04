– Vi er ganske blaserte her med Haaland

Alexander Sørloth spilte seg inn på en eksklusiv liste med sitt tiende mål for sesongen.

Se Real Betis - Real Sociedad kl. 21.55 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

I kveld spiller Alexander Sørloth og Real Sociedad en potensielt sesongavgjørende kamp, når de skal opp mot Real Betis i Sevilla.

Kamputfallet kan langt på bestemme hvem av lagene som spiller i Champions League neste sesong.

Akkurat nå skiller det seks poeng i favør Real Sociedad på den gjeve fjerdeplassen.

– Vinner Real Sociedad i kveld, så spiller Alexander Sørloth Champions League neste sesong, sier TV 2s Endre Olav Osnes, som skal kommentere kveldens kamp.



STJELER OPPMERKSOMHETEN: Erling Brauts Haaland spinnville sesong setter Alexander Sørloth i skyggen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Sju nordmenn

I helgen scoret Alexander Sørloth for Real Sociedad i 2-1-seieren over Rayo Vallecano.



Det var samtidig trønderens tiende LaLiga-mål denne sesongen. I forhold til Erling Braut Haaland er det ikke voldsomme tall, men det mener Endre Olav Osnes vi skal legge til side.

– Vi kan ikke sammenligne han med Haaland. Sørloth har tosifret antall mål i en av de største ligaene i Europa. Det han gjør er stor idrett, sier Osnes.



– Glemmer man Sørloth på grunn av Haaland?



– Ja, Sørloth fortjener mer oppmerksomhet. Han er undervurdert. Vi er ganske blaserte her i Norge med Haaland.



Foruten Haaland, så er Sørloths sesong blant de bedre av norske spisser i Europas såkalte topp 5-ligaer.

Hvis man ser på de siste 15 årene, er Sørloth nå blant et meget eksklusivt selskap med norske spillere med ti mål. Sjekk alle under!

Norske spillere med minst ti mål i topp 5-ligaer i Europa (England, Spania, Tyskland, Italia, Frankrike) siden 2008/2009 John Carew, Aston Villa (11 i 08/09, 10 i 09/10)

Thorstein Helstad, Le Mans (10 i 08/09, Mohammed «Moa» Abdellaoue, Hannover 96 (10 i 10/11, 11 i 11/12)

Joshua King, Bournemouth (16 i 16/17, 12 i 18/19

Erling Braut Haaland, Dortmund og Man. City (13 i 19/20, 27 i 20/21, 22 i 21/22, 32* i 22/23) Martin Ødegaard, Arsenal (12* i 22/23)

Alexander Sørloth (10* i 22/23)

Det er altså sju spillere som er en del av listen de siste 15 årene.

– En av de desidert beste sesongene av en nordmann på disse årene, sier Osnes.



– Vil bekrefte sin posisjon

John Carew passerte også ti mål for Valencia i tillegg til Aston Villa, da han i 2000/01-sesongen scoret elleve mål.

Med scoring i kveld vil han tangere den norske rekorden for antall mål i én sesong i LaLiga. Men det er ikke det viktigste med et eventuelt mål på Benito Villamarin.

– Hvis Sørloth skyter Real Sociedad til tre poeng, så vil han bekrefte sin posisjon blant fansen som den klassespilleren og profilen han er, sier Endre Olav Osnes.



Han tror imidlertid det kan bli vanskelig mot et godt Real Betis.

– Det blir veldig jevnt, og gøy. Det blir en vakker ramme i den første kampen etter at Joaquin annonserte han ville legge opp. Ikke minst blir det uhyre viktig for begge, med en matchball for Real Sociedad.