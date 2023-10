– Vi er frustrerte

SELVTILLIT: Raphaël Varane har tro på at Manchester United kan gå hele veien i Champions League. Foto: DARREN STAPLES

Manchester United-leiren legger ikke skjul på at kun seier er godt nok tirsdag kveld.

Manchester United-manager Erik ten Hag legger ikke skjult på hva han mener står på spill når han treffer TV 2 før tirsdagens Champions League-møte med Galatasaray:

– Ja, vi må vinne, sier nederlenderen.

HJEMMABANE: Old Trafford Foto: Sorosh Sadat / TV 2

United har hatt en marerittstart på sesongen og tapt fire av sine sju kamper i Premier League. Også første runde i Champions League for to uker siden endte i et 3-4 nederlag mot Bayern München i Tyskland.

– Det finnes grunner til at det er blitt som det er blitt, men i denne klubben finnes det ikke unnskyldninger. Vi må vinne! Vi har ikke klart å finne vårt beste lag ennå. Det handler mye om de mange skadene vi har hatt, men det spiller ingen rolle. Vi må vinne og det finnes ingen unnskyldninger, sier Erik ten Hag.

TAP: Manchester United er revansjelystne etter tapet mot Crystal Palace i helgen. Foto: Jon Super

Også Rafael Varane, stopperkjempen som ble hentet til klubben fra Real Madrid for to år siden av daværende Manchester United-manager, Ole Gunnar Solskjær, kjenner på den mer enn dårlige sesongstarten.

– Vi er alle litt frustrerte over resultatene, sier den franske verdensmesteren i fotball til TV 2.

Varane har selv vunnet nettopp Champions League hele fire ganger med Real Madrid. Han mener å vite hvor skoen trykker og hva som skal til for at også United skal hevde seg i verdens beste klubbturnering:

– Jeg synes vi er gode taktisk. Vi spiller med glød og tålmodighet, men når alt kommer til alt er det foran målene det avgjøres, så vi må bli mer effektive, jeg tror nøkkelen ligger der.

– Vi slipper inn mange mål selv om vi har et lavt antall store sjanser mot oss, og vi trenger selv veldig mange sjanser for å score, sier Varane, som på den felles pressekonferansen også mente at Manchester United har kapasitet til å vinne turneringen.

Mange har de siste 10 årene kritisert Manchester United for å mangle ledertyper. Erik ten Hag er av en annen oppfatning om dagens tropp og trekker frem nettopp Varane og hans gamle lagkamerat fra Madrid, Casemiro, på spørsmål om United har nok lederskap i laget.

MYE Å SNAKKE OM: Erik ten Hag og assistent Steve McLaren har fått litt å tenke på etter en tung sesongstart. Foto: JASON CAIRNDUFF

– Absolutt! Se på stallen med Rafa og Casemiro. Vi har sterke ledertyper på banen. Selvsagt også Bruno Fernandes, ikke glem ham. Vi har store ledere over hele banen. Marcus Rashford spiller også en god rolle som leder. De er erfarne og vet hvordan de skal håndtere tilbakefall.

– Føles det like fullt som en kamp som MÅ vinnes mot Galatasaray, selv om det er tidlig i sesongen?

– Som Manchester United føler vi at vi må vinne hver eneste kamp, så det er ikke annerledes slik. Men selvsagt, når du taper første kampen i en gruppe med bare fire lag, da MÅ du vinne den andre, avslutter United-sjefen.