Flere idrettslag går hardt ut etter at kultur- og likestillingsdepartementet ikke vil øke dagens strømstøtte til idretten.

OPPGITT: Hans Dankertsen, daglig leder i Fana IL, er sjokkert over at kultur- og likestillingsdepartementets svar om strømstøtte i idretten. Foto: Erik Teige / TV 2

TV 2 har de siste dagene satt fokus på at en rekke idrettslag og anleggseiere i norsk idrett frykter for videre drift med de stadig eskalerende strømprisene i landet.

De ønsker seg en bedre strømstøtteordning enn den som ble innført i januar.

Det kommer ikke til å skje, sier statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingdepartementet til TV 2 torsdag.

Hans Dankertsen, daglig leder i Fana IL, maler et mørkt bilde over fremtiden til idretten i Norge etter departementets svar.

– Jeg er særdeles overrasket over et så bombastisk nei fra kulturdepartementet. Det er trist. Her må politikerne, som sitter i sin trygge hule, forstå alvoret og konsekvensene.

– Det er en trist avgjørelse på vegne av frivilligheten og jeg blir særdeles oppgitt av å bli imøtekommet sånn, sier han til TV 2.

Departementet mener derimot at dagens ordning er god.

– Nei, vi viderefører den ordningen vi har. Det er en veldig god ordning. Den er like god som husstander har i dag, sier statssekretær Haugsbakken til TV 2 torsdag.

Kommer med bønn

Dagens ordning dekker 80 prosent for kostnader over 70 øre/kWh.

Idrettspresident Berit Kjøll har flere ganger uttalt at de forventer en ordning som dekker 90 prosent av kostnadene over 50 øre/kWt.

Dankertsen kommer med en klar beskjed til departementet.

– Min klare bønn er at de bør følge idretsforbundet og gjøre det enkelt: Få en god strømstøtte som gjør at vi kan jobbe videre. Vi ber om å få overleve.

– Føler du at politikerne forstår alvoret?

– Politikerne forstår ikke alvoret, og i hvert fall ikke byråkratene. Jeg klarer ikke å forstå det. De forstår ikke alvoret og heller ikke konsekvensene.

VANSKELIG TID FREMOVER: Hans Dankertsen i Fana IL tror høsten og vinteren blir tøff for norsk idrett. Foto: Erik Teige / TV 2

Dankertsen mener at idretten nok en gang blir nedprioritert, slik som under og etter koronaperioden.

– Vi får endene til å møtes, men snart får vi ikke det lengre. Mange må kaste inn håndkleet i tiden som kommer. Senvirkningen av pandemien ser vi ikke fullt før om flere år, og da må man for all del ikke gi flere belastninger til idrettsklubbene som nå.

Han forteller at dagens strømstøtte dekker omtrent en tredjedel av utgiftene til Fana.

Bekymret

Det er ikke nok sier han, men Dankertsen er enda mer bekymret for de mindre klubbene.

Han er også svært bekymret for de familiene som ikke kan delta i idretten fordi de ikke har råd.

Hans Dankertsen, daglig leder i Fana IL. Foto: Erik Teige / TV 2

– Dette er en skikkelig krise, på lik linje som pandemien. Mange vil få det veldig tungt, og det vil gå utover de familiene som ikke har råd til å være i aktivitet på grunn av høye priser.

Dankertsen får støtte av daglig leder i Sotra SK, Dan Christensen.

Christensen sa til TV 2 onsdag at han ikke tror tror de klarer å komme gjennom høsten og vinteren hvis ikke en ny strømstøtte kommer på plass.

Noe som ikke skjer. Han er sjokkert over svaret fra departementet.

– Jeg reagerer med vantro på dette. De sier blant annet at dagens ordning er raus overfor idretten. I beste fall er det en misforståelse.

– Det er snakk om anlegg som drives av idrettslag, på vegne av stat og kommune, mer eller mindre. Da må vi ha en ordning som er god nok til å klare å komme gjennom det.

Kritisk

Han reagerer på to ting ved dagens ordning.

– Dette er todelt. En side er selve støtteordningen, som må opp. Den andre siden er forskutteringselementet. Vi har ikke en lik ordning som husstander, som statssekretæren sier. Vi må søke etterskuddsvis, sier Christensen til TV 2.

– Vi vil for høsten måtte legge ut for én million før vi får det tilbake. Private husholdninger får dette avregnet fortløpende.

Kultur – og likestillingsdepartementet forklarer til TV 2 at de så på en ordning som kunne fungere slik Christensen etterlyser, men at det ikke var teknisk gjennomførbart.

Strømselskapene klarer rett og slett ikke å identifisere idrettslag som mottaker av en strømregning på samme måte som private husstander.

Føler seg ikke hørt

– Med samme ordning og med dagens priser, betyr det i praksis at vår aktivitet må reduseres. Vi må kutte idrettene som holder til i våre private anlegg. Det er ikke aktuelt å legge på kontingenten. En mer solidarisk løsning vil være å stenge ned to uker i måneden, for eksempel.

– Føler du at politikerne forstår alvoret?

– Nei. Jeg savner forrige kulturminister. Det virket som om han forstod mer!