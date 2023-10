Vetlesens gullbeskjed: – Det kan de være flinkere til

Bodø/Glimt-Club Brugge 0-1

Hugo Vetlesen spilte Philip Zinckernagel frem på kanten av 16-meteren etter drøyt 20 minutter spilt.

Med en lav pasning fant dansken Hans Vanaken, som satte inn 1-0.

Scoringen ble stående med minst mulig margin etter en offside-sjekk, og ble den eneste i kampen – uten at Brugge vartet opp med festfotball.

– Jeg bryr meg ikke så mye om måten det ble gjort på. Siden vi vant kampen, kan jeg smile godt, sier Vetlesen til TV 2.

Etter at han forlot Glimt i sommer, har klubben gått på flere blemmer. Det har ført til nytt liv i gullkampen i Eliteserien.

– Jeg og Joel (Mvuka) har snakket om det. Vi pleier å si at det er på grunn av oss, fleiper Vetlesen, som følger nøye med på gamleklubbens kamper fra sofaen i Belgia.

FAN: Hugo Vetlesen har spilt nok kamper til å få både cup- og seriegull med Bodø/Glimt denne sesongen, og heier på gamleklubben fra sofaen i Belgia. Foto: Mats Torbergsen

Særlig er lettvinte baklengsmål blitt pekt ut som et problem for Bodø/Glimt de siste månedene.

– Det har tatt seg opp de siste kampene, poengterer midtbanespilleren, før han fortsetter:

– Men det har vært en tendens over en litt lengre periode, forsvarsspillet. De står veldig høyt. Det er vanskelig når det høye presset ikke sitter. Det handler om å finne timingen på når man skal være lav og høy. Det synes jeg de kan være flinkere til, selv i dag, for da blir det store rom å dekke. Verre er det ikke.

Glimt hadde sine sjanser mot Brugge.

Før pause fikk Albert Grønbæk to gode muligheter.

NEDTUR: Kjetil Knutsen tapte trenerduellen mot Ronny Deila. Foto: Mats Torbergsen

Like etter hvilen hadde Faris Moumbagna og Amahl Pellegrino hver sin gode sjanse, men det ville seg ikke for nordlendingene.

– Til tider bedre enn dem

Patrick Berg er skuffet over tapet og mener at Glimt har seg selv å skylde på. Han så likevel positive tegn.

– På forhånd var jeg trygg på at vi var et like godt fotballag som Club Brugge. Og det synes jeg vi er. Og så er de rutinerte og smarte, som gjør at kampen blir veldig oppstykket, sier Berg til TV 2.

– Vi viser til tider at vi er bedre enn dem, synes jeg. Det skal ikke være noen grunn til at vi ikke skal klare enda bedre mot dem i Brugge, mener landslagsspilleren.

Glimt har fått en trå start på gruppespillet i Conference League. I første kamp ble det uavgjort borte mot Lugano, etter en kamp der baneforholdene ble heftig kritisert.

– Svak prestasjon

Lugano vant sin kamp mot Besiktas torsdag. Dermed ser gruppen slik ut:

– Dette var en svak prestasjon fra Bodø/Glimt, og de kom aldri i nærheten av sitt aller beste nivå. Hjemme på sitt eget kunstgress har de vist de kan herje mot store lag, men spesielt 2. omgangen er meget skuffende – for Club Brugge hadde veldig god kontroll. Med ett poeng på to kamper har de også gjort det vanskelig for seg selv i denne gruppa, og nå må de i alle fall slå Beşiktaş på Aspmyra i neste kamp i Conference League, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Det tidlige målet til Ronny Deilas menn ødelegger naturligvis mye for Bodø/Glimt, for det ble etter hvert vanskelig å skape store sjanser på Club Brügge. Knutsen er veldig flink til å se på hvordan laget hans faktisk presterte, og han er garantert en skuffet mann i kveld, fortsetter han.

Knutsen: – Litt uferdig

Knutsen erkjenner at dagens Glimt-versjon ikke er like sterk som for eksempel den som rystet José Mourinho og Roma.

– Det er et litt uferdig Glimt-lag. Vi er ikke helt der vi har vært på vårt aller, aller beste, sier han til TV 2.

– Brugge er en stor klubb som har hentet masse gode spillere på en høy hylle. Vi viser at vi er konkurransedyktige, men vi er ikke helt der at vi får ut vårt beste, fortsetter han.

