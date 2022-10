Vetlesen tror spesiell grunn gir Molde- og Glimt-fordel

HAR BLOMSTRET: Hugo Vetlesen har vært en av Eliteseriens beste spillere i år. Han er ikke i tvil om at det var riktig å fortsette karrieren i Bodø by. Foto: Mats Torbergsen

Med elleve mål i Eliteserien har Vetlesen vært en åpenbaring for Bodø/Glimt i år, og mange spår at den tidligere Stabæk-spilleren blir norsk fotballs neste store salg til utlandet.

– Det er klart at jeg har store drømmer og at jeg har lyst å prøve meg i utlandet, men alt til sin tid, sier Vetlesen til TV 2.

Han ble klar for Bodø/Glimt i oktober i 2020, og etter en litt treig start på karrieren hos de gulkledde har han slått ut i full blomst i år.

Lett å kjede seg

Det har gitt Europa-eventyr to år på rad – og i lag med Molde har Bodø/Glimt vært klubbene som i all hovedsak har representert norsk fotball i Europa de siste årene. Det kan være fordi det er lettere å kjede seg i de to byene.

– Jeg merket ganske tidlig at man får roen når man kommer til Bodø. Du kommer deg litt bort fra venner og familie, og du får enda større fokus på at hverdagen din skal bli bedre og det å være en 24/7-utøver. Jeg tror Ola Brynhildsen i Molde vil si at han kanskje har følt det samme, sier Vetlesen på spørsmål om hvorfor han tror det er klubber fra litt mindre byer som har lykkes best i norsk fotball de siste årene.

Tok padel-grep

Lagkamerat og landslagsspiller Patrick Berg er slett ikke overrasket over lagkameratens refleksjon. Han tror Vetlesen kan ha rett i at det er enklere å lykkes sportslig i en litt mindre by.

– Spesielt for Hugos del som flyttet fra Oslo. Jeg tror han styrte på med ganske mange andre ting utenom fotball. Jeg har hørt at det var mye padel-spilling med han til langt utover ettermiddagen, og at han da kanskje ikke hadde så mye krefter som han burde når det kom til treninger og kamper. Samtidig handler det nok litt om modenhet, sier Patrick Berg.

EUROPA-SUKSESS: Bodø/Glimt og Patrick Berg har i lag med Molde vært klubbene fra Norge med desidert størst suksess i Europa de siste årene. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Vetlesen er klar på at fokuset hans i Glimt er langt smalere enn hva det har vært tidligere.

– Det er klart at det er flust av muligheter i Oslo. Her i Bodø har jeg ikke tråkket på en eneste padel-bane. Jeg har hatt fokuset på fotballen. Samtidig er det ikke sånn at jeg bare har ligget i senga utenom fotballen da, selv om noen her sikkert vil si det. Men jeg har lært at kunsten å kjede seg, det er ikke så dumt av og til, sier Vetlesen i pressesonen på Aspmyra.

– Ikke opplevd makan

Hugo Vetlesen tror hans spissede fokus handler mye om miljøet han har kommet til i Bodø/Glimt.

– Jeg har kommet til et utviklingsmiljø som er veldig, veldig bra. Jeg har ikke opplevd makan tidligere. Det er en sult og en treningsiver hver dag etter å bli bedre, sier han.

Patrick Berg mener Glimt- og Moldes suksess de siste årene, bør være en inspirasjonskilde til langt flere enn Bodø/Glimts største konkurrenter.

– Den burde inspirere andre klubber i Norge, Eliteserien og egentlig langt lavere ned i divisjonene. Det er mulig å oppnå gode resultater om man jobber godt sammen, sier Berg.

Bodøs hjemvendte sønn passer på å understreke at han føler Bodø by er i stor utvikling og at det er mulig å finne på langt mer enn å bare spille fotball.

Savner familien

For Hugo Vetlesens del er det uansett ingen tvil om at det har vært en suksessfaktor å komme til en litt mindre by.

– Så tror jeg det å ha venner og familie rundt det hele tiden gjør det veldig komfortabelt. Det kan også stjele litt energi, som igjen går utover treningsarbeidet, sier Vetlesen.

Samtidig er han klar på at det heller ikke vil være særlig bra å være helt Viggo Venneløs.

– Nå savner jo jeg venner og familie, og helst skulle jeg sett dem enda oftere, sier han.