Vetlesen etter ellevill sesong: – Har hatt dårlig samvittighet

HAR TATT LÆRDOM: 17 år gammel tikket det inn et bud fra en russisk klubb på Hugo Vetlesen. Tankene svirret umiddelbart om hvor mye han kunne tjene. Nå har han blitt fem år eldre, og på vei inn i en vinter med mange rykter, er han klar på at han har tatt mye lærdom. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

I dag slippes terminlista til Eliteserien og OBOS-ligaen 2023! Se vår spesialsending på TV 2 Play og tv2.no fra klokken 14.00.

– At alt jeg har opplevd i år, har skjedd i løpet av bare ett år... Det er litt absurd å tenke på, sier Hugo Vetlesen.

En råsterk sportslig sesong endte til slutt med debuten på A-landslaget. At han endte opp som årets spiller i ligaen, var til slutt en selvfølge.

PRIKKEN OVER I-EN: Hugo Vetlesen avsluttet året med å få debuten på A-landslaget. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Men da fotballsesongen var over, følte Hugo Vetlesen et behov for å koble fra alt som omhandlet lærkula.

Han satte kursen mot den franske byen La Rochelle, den franske byen der store deler av slekten på mor-siden holder til.

Hugo Vetlesen løftet ikke en eneste vekt. En løpetur var helt uaktuelt.

Nå trengte han tid med sine nærmeste.

– Jeg hadde ikke store deler av familien på fire-fem år, på grunn av covid og et hektisk program med Glimt. Nå fikk jeg endelig møtt bestemor, tanter, onkler og kusiner igjen. Jeg fikk koblet helt ut. De spør og graver ikke så mye om fotball, og det var befriende, sier Hugo Vetlesen.

HER STARTET DET: Hugo Vetlesen nyter fridagene i desember hjemme i Bærum. Her - ved Haslum skole - begynte på mange måter eventyret til den tidligere Stabæk-spilleren. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Riktig nok er 16 mål og 12 målgivende pasninger i Eliteserien lite å skjemmes over og noe mange gjerne vil snakke om. I nyere tid er ingen midtbanespiller i nærheten av tilsvarende tall i Eliteserie-sammenheng.

Men livet i fotballboblen er ikke bare-bare for en unggutt med store ambisjoner.

– Som fotballspiller ofrer du ufattelig mye, både når det kommer til venner og familie. Jeg skulle gjerne vært sammen med de oftere, spesielt når det kommer til det sosiale, men det går bare ikke om du skal være hundre prosent seriøs over tid. Jeg sier ikke at du skal luke vekk venner og familie for å bli god, men du må finne en gyllen middelvei, sier Vetlesen.

Har hatt dårlig samvittighet

På spørsmål om han tidvis har hatt dårlig samvittighet, nøler han ikke med å svare ja.

Spesielt sosiale settinger har han lært seg å takke nei til. Men det er ikke det eneste.

– Ofte når jeg har «kokt» etter en treningsøkt, så har jeg fått spørsmål om å hjelpe til med det ene eller det andre, eller fått et spørsmål. Så har jeg enten ikke klart å svare for meg, eller så har jeg virket totalt uinteressert. Det har bare handlet om at jeg har vært så sliten eller så inne i fotballboblen, sier Vetlesen.

Han har tidligere vært tydelig på at han tror det var fornuftig for hans del å skifte ut trygge omgivelser på Østlandet med Bodø for et par år siden.

– Nå i ferien får jeg heldigvis tatt igjen det meste, og til slutt er det jo verdt det. Jeg gjør noe jeg elsker, venner og familie vet hvor mye det betyr for meg og setter pris på at det går bra. Så når jeg ser fjesene deres etter kampene våre, så betyr det så ufattelig mye, sier Hugo Vetlesen.

– Sentret «bare» til kompisen

At venner betyr mye for Vetlesen, vises kanskje igjen i snakkisen – delvis på fleip, delvis på alvor – som begynte å gå på Aspmyra i starten av hans Bodø/Glimt-karriere.

Det ble hevdet at Hugo Vetlesen bare sentret til hans mangeårige kamerat, og hans daværende samboer i Bodø, Erik Botheim.

– Det har alltid vært sånn mellom meg og Erik. Selv på egentreninger har jeg fått kritikk for at jeg har sentret mer til han. Jeg husker Kjetil (Knutsen, treneren) gnidde seg litt i øynene. Jeg kunne spilt en medspiller enkelt gjennom, men så synes jeg det så finere ut å spille vegg med Botheim, sier Hugo Vetlesen.

Han ville gjøre det pent og pyntelig. For Hugo Vetlesen ble det en uvane som måtte lukes bort.

I år betalte det seg. Da Norge møtte Finland til kamp på Ullevaal i november, ble Vetlesen belønnet med debuten på A-landslaget.

– Det var helt rått. At en skulle få kronet en slik sesong med en landslagsplass, det er helt sykt, sier han.

Botheim åpnet seg opp

Få hadde nok sett for seg det om du går ett år tilbake i tid.

Da Vetlesen ble hentet til Glimt i oktober 2020, var han på det tidspunktet nordlendingens dyreste kjøpt noensinne.

GOD KJEMI: Erik Botheim og Hugo Vetlesen stortrivdes i lag i Bodø. Her fra en sommerdag der grillen ble fyrt opp.

Rundt fem millioner mottok Stabæk for midtbanetalentet, men i debutsesongen slet Vetlesen med å få spilletid.

Samtidig opplevde samboeren, nevnte Erik Botheim (22), stor sportslig suksess. Botheim – som selv kom fra han tung periode i Rosenborg – banket inn 15 mål og ble til slutt belønnet med en eventyrlig overgang verdt rundt 80 millioner til russiske Krasnodar.

Kontrastene var store – men kanskje ble nettopp det litt av løsningen for Hugo Vetlesen.

– Jeg hadde gode folk rundt meg. Jeg og Erik fant en fin miks. Vi pratet om alt i leiligheten. Og når en person som han åpner seg sånn opp, når du vet hva han var har opplevd, så var det litt lettere for meg å takle. Det var lettere for meg å tenke at jeg ikke hadde det så ille, sier Hugo Vetlesen.

Han er klar og tydelig på at han aldri tvilte på Glimt-framtiden – selv om han innrømmer at han tidvis var forbannet på at Kjetil Knutsen drøyde med å gi han sjansen.

– Jeg har aldri tvilt faktisk. Fordi jeg visste det ville åpne seg sinnssyke muligheter i Glimt om jeg bare kom meg inn på laget, sier han.

BODDE I LAG: Hugo Vetlesen og Erik Botheim delte leilighet i Bodø det første året. Nå er Botheim skiftet ut med Sondre Sørlie, og Vetlesen er klar på at også det er en god match. Foto: Terje Pedersen

– Tok for lett på det

Dessuten hadde han på sett og vis opplevd litt motgang tidligere.

Riktignok spilte han drøssevis av kamper i både 2018 og 2019 for Stabæk, men karrieren til Hugo Vetlesen tok nok aldri av slik mange så for seg da han fikk sitt store gjennombrudd som 17-åring i 2017.

På et tidspunkt gikk han nesten 50 kamper uten å score et eneste mål.

Han innrømmer at han har følt på å være talentet som aldri blomstret skikkelig. Samtidig tror han at motgangen – om man kan kalle det dét – i Stabæk-perioden har vært med på å definere hvem han er nå.

– For meg var det lenge sånn at jeg alltid var den som trente best. Men i den perioden gjorde jeg ikke det. Folk tok meg igjen og gikk forbi meg. Samtidig tok jeg snarveier. Jeg tenkte at nå skal jeg bare spille, så blir jeg nok solgt. Jeg tok nok for lett på det på den tiden, sier Vetlesen.

TAKKER THORSTVEDT: Hugo Vetlesen mener et råd fra Kristian Thorstvedt er en av årsakene til at han i år har begynt å banke inn mål. På en landslagssamling, anbefalte Thorstvedt kameraten å se gjennom samtlige avslutninger. Det viste seg at Vetlesen stadig vekk skjøt utenfor. Foto: Carina Johansen

På plass i Bodø/Glimt fikk han seg nok en aha-opplevelse.

– Etter den første uka, så var jeg litt småsvimmel. Det var et steg opp på det meste. Jeg fikk sett hva Patrick Berg og Ulrik Saltnes gjorde hver eneste dag og skjønte hvor lista ligger. Jeg tror jeg i år høster frukter av hardt arbeid over tid, sier Vetlesen.

Bud fra Russland ga lærdom

Nå har han lagt fra seg en del uvaner. Pasninger til kompiser, fordi det ser kult ut, har han luket bort. Hugo Vetlesen er blitt en langt mer effektiv fotballspiller, både offensivt og defensivt.

– Da jeg var 17 år, så gikk alt av seg selv. Jeg gjorde ting enkelt. Men da jeg ble 18, så skulle jeg nesten redde hele verden. Jeg tok for mye sjanser og var ikke en treneren kunne stole på. Jeg scoret ikke heller og bidro ikke noe særlig defensivt, sier Hugo Vetlesen.

TOK GREP: Hugo Vetlesen brukte litt tid på å slå ut i full blomst. Hans konklusjon er at han først de siste årene virkelig har skjønt hva som kreves. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Nå er han blitt en langt mer komplett midtbanespiller. Så god er han blitt at han stadig linkes til langt større klubber enn Bodø/Glimt.

Om ett år går kontrakten med Glimt ut. Det gjør et salg i vinter langt mer sannsynlig.

Mens praten har gått i et sett, er det liten tvil om at Hugo Vetlesen blir hakket mer ukomfortabel når klubb-framtiden blir tema.

Han er usikker på sin egen framtid, men påpeker at han stortrives i Glimt fortsatt. Samtidig vil han være ærlig på at drømmen om et utenlandsopphold lever.

– Jeg har bedt Jim (Solbakken, agent.) ringe først når det er noe jeg virkelig bør vite om. Jeg har det veldig bra der jeg er nå og stortrives i Glimt, men det er klart at jeg har en ambisjon eller en drøm om å komme meg videre hvis det riktige tilbudet dukker opp, sier Vetlesen.

Men han er krystallklar på at overgangsryktene ikke skal få ødelegge fokuset hans. For strengt tatt har årets vanvittige sesong utelukkende pirret hans ønske om å fortsette den sportslige framgangen.

– Da jeg var 17 år, kom det et bud fra en russisk klubb. Da fikk jeg vite om det og det var det eneste jeg tenkte på: Hvor mye skal jeg tjene, og sånt. Det har jeg lært av nå. Jeg tror slike ting kan være en energilekkasje, og derfor prøver jeg å koble ut slike ting i størst mulig grad, sier Hugo Vetlesen.